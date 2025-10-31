English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • NTR Aarogya Sri: ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులతో ఏపీ ప్రభుత్వ చర్చలు సఫలం..యథాతధంగా ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు

NTR Aarogya Sri Pending Bills: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గత 15 రోజులుగా ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు నిలిపివేయడంతో వేలాది మంది రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సమ్మె బాట పట్టిన ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల యూనియన్‌తో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ మరోసారి చర్చలు జరిపారు. శుక్రవారం అనగా అక్టోబరు 31న జరిగిన మీటింగ్‌లో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులతో ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చలు సఫలం అయ్యాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 31, 2025, 06:39 PM IST

NTR Aarogya Sri Pending Bills: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గత 15 రోజులుగా ఆరోగ్యశ్రీ సేవలు నిలిపివేయడంతో వేలాది మంది రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సమ్మె బాట పట్టిన ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల యూనియన్‌తో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ మరోసారి చర్చలు జరిపారు. శుక్రవారం అనగా అక్టోబరు 31న జరిగిన మీటింగ్‌లో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులతో ప్రభుత్వం జరిపిన చర్చలు సఫలం అయ్యాయి. 

దీంతో సమ్మె విరమిస్తున్నట్లు ఏపీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రుల అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవలో అన్ని సేవలను పునఃప్రారంభించాలని అసోసియేషన్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. నవంబరు 15లోపు రూ.250 కోట్లు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకారం తెలపడం వల్ల ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు తిరిగి ప్రారంభం కానున్నాయి. బకాయిల పరిష్కారానికి ఒకేసారి సెటిల్‌మెంట్ విధానానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. 

యూనివర్సల్ హెల్త్ స్కీమ్ రూపుకల్పన, దాని అమలు కోసం ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ట్రస్ట్‌తో కలిసి పనిచేసేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు, ఆరోగ్య వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తాయన్న అసోసియేషన్ తెలిపింది. 

ఈ క్రమంలో సమస్యల పరిష్కారానికి చొరవ చూపిన సీఎం చంద్రబాబుకు ఆయా అసోసియేషన్లు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఎన్‌టీఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్య పథకం కింద రూ. 3,000 కోట్లకు పైగా నెట్‌వర్క్ ఆసుపత్రులకు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు సమాచారం.  పెండింగ్ బకాయిల విడుదలలో జాప్యం పేదలకు వైద్య సేవలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేశాయి. 

