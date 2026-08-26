NTR Bharosa Pensions: ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సొసైటీ అధికారులు వారం రోజులుగా ఈ కొత్త పెన్షన్ల అంశంపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఏపీ ప్రభుత్వం సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలోనే దీనిపై అధికారికంగా ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. ఎన్డీఏ కూటమి ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా పెన్షన్ అందిస్తామని చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ , నారా లోకేష్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల పాదయాత్రల సమయంలో కూడా ఇరువురు ఈ హామీని ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా గత వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వ హయాంలో చాలా మందికి పెన్షన్లు రద్దయ్యాయి. ఆ పెన్షన్లను తిరిగి పునరుద్ధరించడమే కాకుండా, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ నూతనంగా పెన్షన్లు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు,పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకుంటూ, కూటమి ప్రభుత్వం ఈ దిశగా ఒక సంచలనాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం పెన్షన్ మొత్తాన్ని రూ. 4,000గా పెంచి, ప్రతి ఒక్కరికీ అందజేస్తోంది. పెన్షన్లను నెల ఆఖరులోనే పంపిణీ చేసే విధానం దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు పొందుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పెన్షన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది ఒక పెద్ద శుభవార్తగా మారింది. సెప్టెంబర్ రెండో వారం నుంచి కొత్త పెన్షన్ల దరఖాస్తులు స్వీకరించబోతున్నామనే వార్త ప్రజల్లో ఆశలు రేపుతోంది. అక్టోబరు నెలలో ఈ కొత్త పెన్షన్లను పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం కింద నెలకు రూ. 4,000 అందిస్తున్న ఈ క్రమంలో, మరో 3 లక్షల మందికి కొత్త పెన్షన్లు ఇవ్వాలనే నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఇది ప్రభుత్వానికి ఒక సవాలుగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ నిర్ణయం ప్రజల్లో ఎంతో సంతోషాన్ని నింపుతోంది.
ముందుగా వితంతువులకు, వృద్ధులకు పెన్షన్లు ఇచ్చేలా అధికారులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఆ తర్వాత వివిధ వర్గాల వారీగా విడతలవారీగా పెన్షన్లు అందజేయనున్నారు. ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం కింద ఈ 3 లక్షల మందికి భద్రత పెన్షన్లు ఇవ్వాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 1,70,000 మంది వితంతువులు ఉన్నట్లు గుర్తించగా, ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం అందులో 1,50,000 మంది ఖచ్చితంగా అర్హులుగా ఉన్నారు. దరఖాస్తుల పరిశీలన అనంతరం అక్టోబరులోనే పంపిణీ చేసేలా ప్లాన్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సొసైటీ అధికారులు ఇప్పటికే దీనిపై పనులు మొదలుపెట్టారు.
గత ప్రభుత్వ హయాంలో పెన్షన్లు కోల్పోయిన వారిని గుర్తించడానికి అధికారులు సమగ్ర కుటుంబ సర్వే ప్రాతిపదికన విచారణ చేస్తున్నారు. చేనేత కార్మికులు, తోలు కార్మికులు, చర్మకారులు, డప్పు కళాకారులు వంటి వృత్తిపరమైన వర్గాల్లో సుమారు 60 వేల నుంచి 70 వేల మంది ఉన్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. అలాగే, దివ్యాంగుల పెన్షన్ల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం కఠినమైన పరిశీలన చేయనుంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు జారీ చేసిన సర్టిఫికెట్ల ఆధారంగా, వైకల్యం ఉన్నవారి అర్హతను నిర్ధారించే అంశాలపై అధికారులు ప్రస్తుతం కసరత్తు చేస్తున్నారు. దరఖాస్తులు స్వీకరించిన తర్వాత వివిధ కేటగిరీల వారీగా అర్హుల సంఖ్యను బట్టి పెన్షన్లను మంజూరు చేస్తారు.
మొదటి విడతగా మంజూరు చేసిన తర్వాత, మిగిలిన కేటగిరీల వారికి కూడా విడతల వారీగా పెన్షన్ మంజూరు చేసేలా ప్రభుత్వం కొంతవరకు రూపకల్పన చేసింది. ప్రభుత్వం త్వరలోనే కొత్త పెన్షన్ విధానంపై అధికారిక ప్రకటన చేసిన తర్వాత, ఈ పథకానికి ఎంతమంది నూతనంగా అర్హత పొందుతున్నారు, ఎంతమంది అర్హులుగా ఉన్నారు. ఏ కేటగిరీకి చెందిన ఎంతమందికి ఎంత పెన్షన్ రాబోతుంది అనే అంశాలను ప్రభుత్వం స్పష్టంగా గుర్తించనుంది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ తప్పనిసరిగా పెన్షన్ అందేలా చూడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అధికారులకు సూచించింది.
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