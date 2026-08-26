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AP New Pensions Alert: ఏపీలో 3 లక్షల కొత్త పెన్షన్లు.. సెప్టెంబర్‌లో నోటిఫికేషన్, దరఖాస్తు ప్రాసెస్ ఇదే!

ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త పెన్షన్ల విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం కింద కొత్తగా 3 లక్షల మందికి సామాజిక భద్రత పెన్షన్లను అందించాలని నిర్ణయించింది. మొదటగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వితంతువులకు, ఆ తర్వాత వృద్ధులకు ఈ పెన్షన్లను అందజేయనున్నారు. సెప్టెంబర్ రెండో వారం నుంచి కొత్త పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. వీటిని పరిశీలించిన అనంతరం అక్టోబరు నెలలో కొత్త పెన్షన్లను పంపిణీ చేసేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 26, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:23 AM IST
AP New Pensions Alert: ఏపీలో 3 లక్షల కొత్త పెన్షన్లు.. సెప్టెంబర్‌లో నోటిఫికేషన్, దరఖాస్తు ప్రాసెస్ ఇదే!
Image Credit: NTR Bharosa Pensions:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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AP New Pensions Alert: ఏపీలో 3 లక్షల కొత్త పెన్షన్లు.. సెప్టెంబర్‌లో నోటిఫికేషన్, దరఖాస్తు ప్రాసెస్ ఇదే!
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