/NTR Politics: ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్టీఆర్ ఈ రికార్డు... తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎవరికీ సాధ్యం కాబోదు..

Sr NTR Take Oath as chief Minister Continues 3 Times: వరుసగా మూడేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్టీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నేతగా ఆయన పేరునా మంచి రికార్డు ఉంది. అవును తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్న ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి పెద్ద సంచలనం క్రియేట్ చేశారు. పొలిటికల్ లీడర్గా ఎన్టీఆర్ క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ విషయానికొస్తే.. అన్న ఎన్టీఆర్.. ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఈ పేరుకు పెద్ద చరిత్రే ఉంది. సినిమాల్లో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్స్తో రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసిన అన్న ఎన్టీఆర్.. రాజకీయంగా సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసారు. రామారావు సినిమాల్లో ఎవరికీ సాధ్యం కానీ రికార్డులను సెట్ చేశారు. అదే సమయంలో పాలిటిక్స్ లో అతి తక్కువ టైమ్లో పెను సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచారు.
13 యేళ్ల రాజకీయ జీవితం..
అన్న ఎన్టీఆర్ 13 యేళ్ల పొలిటికల్ లైఫ్లో 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి తన పేరిట అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. 1983తో ఫస్ట్ టైమ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆ తర్వాత 1984లో నాదెండ్ల భాస్కర్ రావు తిరుగుబాటు తర్వాత మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఎక్కారు. ఆపై 1985లో మళ్లీ ఎన్నికలు వెళ్లారు. ఆ ఎన్నికల్లో గెలిచిన తర్వాత మరోసారి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇలా వరుసగా మూడేళ్లు ఆంధ్ర ప్రదేశ్గా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన ఘనత ఎన్టీఆర్కు తప్ప మరో నేతకు లేదనే చెప్పాలి.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో బలమైన ముద్ర..
గత 44 యేళ్లుగా ఆయన స్థాపించిన తెలుగు దేశం అనే ప్రాంతీయ పార్టీ ఇప్పటికీ రాజకీయ యవనికపై ఇప్పటికీ సుస్థిరంగా ఉంది. మొత్తంగా తన పొలిటికల్ లైఫ్లో నాలుగు సార్లు ఎన్నికలను ఎదుర్కొని మూడు సార్లు విజయం సాధించిన నేతగా కూడా ఎన్టీఆర్ పేరిట మరో రికార్డు ఉంది. మరే నేతకు ఈ రికార్డు లేదు. ఆయన లైఫ్లో ఒకసారి ప్రతిపక్ష పాత్రను పోషించారు ఎన్టీఆర్.
టీడీపీ 10 ఎన్నికలు.. 6 విజయాలు..
తెలుగు దేశం పార్టీ 1983 నుంచి 2024 వరకు పది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసింది. అందులో 6 సార్లు విజయం సాధించింది. 4 సార్లు ప్రతిపక్ష రోల్కు పరిమితమైంది. సమైఖ్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో నాలుగు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రికార్డు అన్న ఎన్టీఆర్ సొంతం.ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీతో పాలిటిక్స్ లో సినీ నటులకు వాల్యూ పెరిగింది. ఆయన కంటే ముందు కొంత మంది నటులు రాజకీయాల్లో సత్తా చాటారు. ప్రాంతీయ పార్టీలకు దేశ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకొచ్చిన ఘనత మాత్రం నందమూరి తారక రామారావుకు దక్కుతుంది. తెలుగు దేశం పార్టీ ఛీఫ్గా చైతన్య రథంపై ఆయన చేసిన యాత్ర రాజకీయాల్లో సంచలనం క్రియేట్ చేసింది. మన దేశంలో అద్వానీ సహా మిగతా నాయకులకు రథయాత్రలకు ఎన్టీఆర్ చైతన్య రథయాత్ర ప్రేరణ అని చెప్పాలి. ఈ విషయాన్ని అద్వానీ తన ఆత్మ కథలో రాసుకున్నారు.
లోక్సభలో ప్రతిపక్ష పాత్ర..
1984 ఎన్నికల్లో దేశ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ హవా సాగితే.. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తెలుగు దేశం ప్రభంజనం సృష్టించింది. లోక్సభలో ఓ పార్టీ ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించడం అదే ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ లాస్ట్ టైమ్ అని చెప్పాలి. 80వ దశకం చివర్లో ఎన్టీఆర్ ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలో వీపీ సింగ్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఆ రకంగా జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన నేతగా అన్నగారు రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
