NTR Calls For Mahanadu Video: మహానాడుకు రమ్మంటూ అన్న ఎన్టీఆర్ ఆహ్వానం.. వీడియో వైరల్..

Tdp hosts mahanadu public meeting in kadapa ntr ai video: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మహానాడు కావడంతో టీడీపీ దీన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. మూడు రోజులపాటు అపోసిషన్ పార్టీ నేత వైఎస్ జగన్ కంచు కోటలో మహానాడును నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మేనెల 27 నుంచి 29 వరకు మహానాడు కార్యక్రమం వేడుకగా జరుగనుంది. దీనికి భారీగా కార్యకర్తలు, టీడీపీ శ్రేణులు హజరు కానున్నారు.

కడపలోని పెబ్బాపురంలో 128 ఎకరాల్లో మహానాడును నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కడప అంతా పసుపుమయంగా మారిపోయింది. ఎక్కడచూసిన కూడా పసుపు జెండాలు, చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారాలోకేష్ ఫ్లెక్సీలు సిటీ అంతట దర్శనమిస్తున్నాయి.

🔥 This is not just an event—it's our pride, our passion, our heartbeat!

Mahanadu isn't just a gathering; it's a legacy and vision festival that echoes every committed Karyakarta's voice.

When thousands unite as one family, celebrating the spirit of our legendary founder, Sri… pic.twitter.com/HJu3n1HS94

— JYOTHSNA TIRUNAGARI (@jyothsna_tdp) May 26, 2025