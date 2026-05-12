/NTR:ఎన్టీఆర్ లైఫ్ పై ‘సజీవ చరిత్ర’ పేరుతో కొత్త పుస్తకం.. అన్నగారి ఫ్యాన్స్ కాలర్ ఎగరేసేలా..!

NTR New Book Launched: మలేసియా రాజధాని కౌలాలంపూర్ లో 'మలేసియా తెలుగు పునాది' సంస్థ 12వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు గ్రాండ్ గా జరిగాయి. మలేసియాలో స్థిరపడిన తెలుగు వారు తమ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను సంరక్షించుకుంటూ ఒకరికొకరు సహకరించుకోవడంలో విశేష కృషి చేస్తున్నారు. మే9న కౌలాలంపూర్ లోని రాయల్ కామన్ వెల్త్ సొసైటీ ఆఫ్ మలేసియాలో వందలాది మంది తెలుగు కుటుంబాల సమక్షంలో 2 కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. మొదటిది తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవ ప్రతీక, విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడు, తెలుగుదేశం వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు గారిపై వెలువరించిన 'సజీవ చరిత్ర' పుస్తక ఆవిష్కరణ జరిగింది. రెండవది వ్యవసాయంలో కృత్రిమ మేథ ఉపయోగం.
ఇందులో తొలి కార్యక్రమానికి మన దేశం నుండి 'ఎన్టీఆర్ లిటరేచర్ కమిటీ చైర్మన్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ, తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు టి.డి. జనార్థన్, ఎన్.టి. రామారావు కుమారుడు నందమూరి రామకృష్ణ విశిష్ఠ అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. అలాగే ప్రత్యేక అతిధిగా డాటుక్ సహదేవన్, డాటుక్ డా. కృష్ణమూర్తి విచ్చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ చిత్ర పటానికి అక్కడికి వచ్చిన అతిథులు నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం ‘సజీవ చరిత్ర’ 1984 ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణోద్యమం పుస్తకాన్ని నందమూరి రామకృష్ణ, టీడీ జనార్దన్ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకించి తెలుగుదేశం పార్టీ ఏర్పాటుకు దారి తీసిన పరిస్థితులు, 9 నెలల స్వల్ప కాలంలో అధికారంలోకి వచ్చాక ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్.టి. రామారావు చేపట్టిన చారిత్రక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఈ పుస్తకంలో సవివరంగా ఉన్నాయన్నారు. పేదల అభ్యున్నతికి ఎన్టీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన మహత్తర పథకాలు, మహిళల సాధికారతకు తెచ్చిన తండ్రి ఆస్తిలో సమానహక్కు, విద్య, ఉపాధి, ఉద్యోగాలు, రాజకీయాల్లో రిజర్వేషన్లు మొదలైన వాటిని అక్కడికి వచ్చిన వక్తలు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ లిటరేచర్ కమిటీ ద్వారా ఎన్టీఆర్ భావజాలాన్ని తర్వాతి తరాలకు తెలియజేయడానికి పలు పుస్తకాలు తెస్తున్నామని టీడీ జనార్దన్ చెప్పారు. తాను స్వయంగా ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలలో పర్యటిస్తూ తెలుగు వారిని కలుసుకుంటూ ఎన్టీఆర్ పై వారు నిర్వహించే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నట్లు చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ భావజాలం సజీవం అని నేటికి ఆచరణీయం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు అన్న ఎన్టీఆర్ పై తాము రూపొందించిన 'అన్న ఎన్టీఆర్' యూట్యూబ్ చానల్ ను ఇక్కడి తెలుగు వారు వీక్షించాలని కోరుతూ, ఎన్టీఆర్ మరణంలేని మహా మనిషని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు వక్తలు పాల్గొని ఎన్టీఆర్ వ్యక్తిత్వాన్ని కొనియాడారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.