NTR:ఎన్టీఆర్ లైఫ్ పై ‘సజీవ చరిత్ర’ పేరుతో కొత్త పుస్తకం.. అన్నగారి ఫ్యాన్స్ కాలర్ ఎగరేసేలా..!

NTR: నందమూరి తారక రామారావు..అభిమానులు ముద్దుగా ఎన్టీఆర్ అని పిలుస్తారు. ఈ పేరు ఓ ప్రభంజనం. ఆయన మన మధ్య నుంచి వెళ్లిపోయి మూడు దశాబ్దాలు దాటినా.. ఆయన పేరు తలవని రాజకీయ పార్టీ తెలుగు నేలపై లేదు. ఇప్పటికే తెలుగు నాట ఎన్టీఆర్ ముందు .. తర్వాత అనేంతగా తన సినీ రాజకీయ రంగాల్లో సంచలనం సృష్టించారు. ఇక అన్నగారి జీవిత చరిత్రపై ఇప్పటికే పలు పుస్తకాలు విడుదలయ్యాయి. తాజాగా అన్నగారి సినీ, రాజకీయ ప్రస్థానాలపై మరో పుస్తకం విడుదలైంది. 
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 12, 2026, 09:42 AM IST|Updated: May 12, 2026, 01:50 PM IST
Image Credit: NTR Charitra (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

