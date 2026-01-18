English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Lakshmi Parvathi: చంద్రబాబు, లోకేశ్‌పై ఎన్టీఆర్‌ భార్య లక్ష్మీపార్వతి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Lakshmi Parvathi: చంద్రబాబు, లోకేశ్‌పై ఎన్టీఆర్‌ భార్య లక్ష్మీపార్వతి సంచలన వ్యాఖ్యలు

NTR Wife Lakshmi Parvathi Sensational Comments On Chandrababu: ఎన్టీఆర్‌ పేరుతో చంద్రబాబు రాజకీయ డ్రామాలు తప్ప ప్రేమ లేదని ఎన్టీఆర్‌ సతీమణి నంద‌మూరి ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి విమర్శించారు. చంద్రబాబు, లోకేశ్‌ అరాచకాలు పెరిగిపోయాయని.. దీనిపై ప్రధాని మోదీకి ఫిర్యాదు చేస్తానని హెచ్చరించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 18, 2026, 05:30 PM IST

Trending Photos

Vande Bharat Sleeper Train: వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ టికెట్‌ క్యాన్సిల్‌ చేస్తున్నారా? ఫుల్‌ రీఫండ్‌ వస్తుందా? క్లియర్‌ గైడ్‌..!
5
vande bharat sleeper train
Vande Bharat Sleeper Train: వందే భారత్‌ స్లీపర్‌ టికెట్‌ క్యాన్సిల్‌ చేస్తున్నారా? ఫుల్‌ రీఫండ్‌ వస్తుందా? క్లియర్‌ గైడ్‌..!
Farmers Scheme: రైతుల ఆర్థిక భద్రతకు గ్యారంటీ! పీఎం కిసాన్‌తో పాటు ఈ 5 పథకాలు ఉన్నాయని తెలుసా?
5
PM KISAN scheme
Farmers Scheme: రైతుల ఆర్థిక భద్రతకు గ్యారంటీ! పీఎం కిసాన్‌తో పాటు ఈ 5 పథకాలు ఉన్నాయని తెలుసా?
Jupiter Effect 2026: ఉచ్చ స్థితిలో బృహస్పతి.. 10 రోజులు ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు, ధనం!
6
Jupiter Transit
Jupiter Effect 2026: ఉచ్చ స్థితిలో బృహస్పతి.. 10 రోజులు ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు, ధనం!
Rare Rajayoga: మకరరాశిలోకి డబుల్ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
7
Rare Rajayoga
Rare Rajayoga: మకరరాశిలోకి డబుల్ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారు నక్కతోక తొక్కినట్టే.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
Lakshmi Parvathi: చంద్రబాబు, లోకేశ్‌పై ఎన్టీఆర్‌ భార్య లక్ష్మీపార్వతి సంచలన వ్యాఖ్యలు

Nandamuri Lakshmi Parvathi: ఎన్టీఆర్ అభిమానులు చంద్ర‌బాబు మోసాల‌ను గ్ర‌హించాలని ఎన్టీఆర్‌ సతీమణి లక్ష్మీపార్వతి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్టీఆర్ విగ్ర‌హం పేరుతో చంద్ర‌బాబు డైవ‌ర్ష‌న్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే గ‌తంలోనే నీరుకొండ‌పై విగ్ర‌హం పెట్టేవాడని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నంద‌మూరి ల‌క్ష్మీ పార్వ‌తి పేర్కొన్నారు. త‌న‌ప్ర‌తిష్ట దిగజారుతున్న‌ప్పుడ‌ల్లా ఎన్టీఆర్ పేరుతో రాజకీయం చేయడం చంద్ర‌బాబుకి అలవాటేన‌ని, ఎన్టీఆర్ విగ్ర‌హం పేరుతో ఆయ‌న చేస్తున్న హ‌డావుడి కూడా అలాంటిదేన‌ని ప్రకటించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Shashtipoorthi: షష్టిపూర్తి ఎందుకు చేస్తారు? 60 ఏళ్లకు ఎందుకు చేయాలో హిందూ శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది?

ఎన్టీఆర్‌ వర్ధంతి సందర్భంగా హైద‌రాబాద్‌లోని త‌న నివాసంలో వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నంద‌మూరి ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి కీలక ప్రెస్‌మీట్‌ నిర్వహించారు. చంద్ర‌బాబుకి చేతనైతే మెడిక‌ల్ కాలేజీలు నిర్మించాలని.. ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడి ఎన్టీఆర్‌కి భార‌త‌ర‌త్న ఇప్పించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. చంద్ర‌బాబు, లోకేష్ దుర్మార్గాల‌పై బీజేపీ నాయ‌కులు స్పందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. 2014లోనే నీరుకొండ‌పై ఎన్టీఆర్ విగ్ర‌హం పెడ‌తాన‌ని చెప్పి ప‌క్క‌న భూములు కాజేశాడ‌ని, చిత్త‌శుద్ధి ఉంటే ఐదేళ్ల‌లో విగ్ర‌హం నిర్మాణం పూర్తి చేయ‌లేడా అని ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి ప్ర‌శ్నించారు. ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఇప్ప‌టికైనా చంద్ర‌బాబు మోసాల‌ను గుర్తించాల‌ని విజ్ఙ‌ప్తి చేశారు.

Also Read: Women Dress: మహిళలు ఏం ధరించాలి? సనాతన ధర్మం చెబుతోంది తెలుసా?

చేత‌నైతే మోడీతో మాట్లాడి చంద్ర‌బాబు ఎన్టీఆర్‌కి భార‌త‌ర‌త్న ఇప్పించాల‌ని, వైద్య కళాశాలల ప్రైవేటీక‌ర‌ణ నిర్ణ‌యాన్ని వెనక్కి తీసుకుని పెండింగ్ ప‌నులు పూర్తి చేయాల‌ని ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి డిమాండ్ చేశారు.   చంద్ర‌బాబు, లోకేష్ దోపిడీలు, అరాచ‌కాల‌పై తాను కూడా ప్ర‌ధాని మోడీకి లేఖ రాస్తాన‌ని చెప్పారు. జూదాలు, కోడి పందేలు, కేసినోలు, అర్థ‌న‌గ్న నృత్యాల‌తో రాష్ట్ర ప్ర‌తిష్ట‌ను చంద్ర‌బాబు న‌డి బ‌జారున నిల‌బెట్టాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాపం పండిన రోజు చంద్ర‌బాబు సంపాదించిన ల‌క్ష‌ల కోట్ల అక్ర‌మ సంపాద‌న కూడా ఆయ‌న్ను కాపాడ‌లేదని, నారా లోకేష్ అమ‌లు చేస్తున్న రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం ఆయ‌న కాళ్ల‌కే చుట్టుకుని ఆయ‌న్ను జైలుపాలు చేయ‌డం ఖాయమ‌ని ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి ప్రకటించారు.

జ‌యంతి, వ‌ర్ధంతి వ‌చ్చిన‌ప్పుడ‌ల్లా ఎన్టీఆర్ మీద చంద్ర‌బాబు ప్రేమ ఒల‌క‌బోస్తుంటాడని నందమూరి ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి విమర్శించారు. గ‌తంలోనూ 2014 అధికారంలోకి వ‌చ్చిన‌ప్పుడు నీరుకొండ మీద ఎన్టీఆర్ విగ్ర‌హం పెడ‌తాన‌ని హ‌డావుడి చేసి చుట్టుప‌క్క‌ల భూములు కాజేశాడు. మ‌ళ్లీ ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ పేరుతో రాజ‌కీయాలు చేస్తున్నాడని.. ఎన్టీఆర్ ఆశ‌యాల‌ను కాపాడ‌తాన‌ని న‌క్క విన‌యాలు ప్ర‌ద‌ర్శిస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. కూట‌మి ప్ర‌భుత్వం అధికారంలోకి వ‌చ్చి 20 నెల‌ల‌వుతున్నా ఎన్నిక‌ల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని అమ‌లు చేయ‌కుండా చంద్ర‌బాబు ప్ర‌జ‌ల‌కు వెన్నుపోటు పొడిచాడని ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి ఆరోపించారు. 

మోస‌పు హామీల‌తో రైతులు, విద్యార్థులు, యువ‌త‌, ఉద్యోగులు, నిరుద్యోగులు, మ‌హిళ‌లు.. ఇలా అన్ని వ‌ర్గాల ప్ర‌జ‌ల‌ను చంద్ర‌బాబు దారుణంగా మోసం చేశాడని వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి నంద‌మూరి ల‌క్ష్మీపార్వ‌తి తెలిపారు. మోస‌పు హామీల‌తో అధికారంలోకి రావ‌డం వ‌చ్చాక ప్ర‌జ‌ల‌కు వెన్నుపోటు పొడిచి రాష్ట్రాన్ని దోచుకోవ‌డమే చంద్ర‌బాబు విధానం అని విమర్శించారు. మళ్లీ జగన్‌ ప్రభుత్వం రాగానే తండ్రీకొడుకుల అరాచాక‌ల‌పై త‌క్ష‌ణ విచార‌ణ జ‌రిపి చ‌ట్ట‌ప‌రంగా వారిని శిక్షించ‌కుండా వ‌దిలిపెట్టమని లక్ష్మీ పార్వతి హెచ్చరించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

NT Rama RaoLakshmi parvathintr death anniversaryNTR wife Lakshmi ParvathiHyderabad

Trending News