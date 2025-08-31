English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: ఇదెక్కడి ఘోరం.. గణేషుడి మండపం ముందు అశ్లీల డ్యాన్సులు.. ఏపీలో పెనుదుమారం.. వీడియో వైరల్..

Obscene dance infront of ganesh idol:వినాయక  మండపాల ముందు అశ్లీల రికార్డిండ్ డ్యాన్స్ ఘటన ప్రస్తుతం వివాదస్పదంగా మారింది.  దీనిపై పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. అంతేకాకుండా.. ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 31, 2025, 02:14 PM IST
  • గణపయ్య వేడుకల్లో రికార్గింగ్ డ్యాన్సులు..
  • చిత్తూరులో రచ్చ..

Obscene dance on stage during ganesh Chaturthi celebrations in chittoor: దేశంలో ప్రతి చోట వినాయకుడి నవరాత్రి ఉత్సవాల్ని ఎంతో  భక్తిభావనలతో జరుపుకుంటున్నారు. రోజుకు రెండు సార్లు పూజలు, స్వామివారికి ప్రత్యేకమైన పూజలు, నైవేద్యం వంటివి భక్తితో సమర్పించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలా చోట్ల భక్తులు భజనలు, అన్నదానాల వంటి కార్యక్రమాల్ని నిర్వహిస్తున్నారు.

ఈ నవరాత్రులు కూడా మద్యం, మాంసాలకు చాలా మంది దూరంగా ఉంటారు. ఎంతో నియమ నిష్టలతో గణపయ్యను పూజించుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని చిత్తూరులో గణపయ్య విగ్రహం దగ్గర కొంత మంది చేసిన పని ప్రస్తుతం వివాదాస్పదంగా మారింది.

 

ఏపీలోని చిత్తూరులో వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో రికార్డింగ్ డాన్సుల ఘటన వివాదాస్పదంగా మారింది.  పలమనేరు - టి.వడ్డూరు గ్రామంలో కొంత మందితో వినాయక మండపం ముందు అశ్లీల నృత్యాలు చేయించారు.  దీన్ని కొంత మంది యువకులు ఎవరికి తెలియకుండా ఏర్పాటు చేశారు. గణపయ్య మండపాల ముందు నీచంగా, అశ్లీలంగా డ్యాన్సులు చేస్తు పాడుపనులు చేశారు.

Read more: Hyderabad Ganesh Immersion: గణేషుడి నిమజ్జనంతో పాటు రూ. 5 లక్షల బంగారం కూడా గంగార్పణం.. ఆ తర్వాత స్టోరీ ఏంటంటే.?..

దీనిపై స్థానికులు, భక్తులు మండిపడ్డారు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఈ రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ నిర్వహించిన ఆర్గనైజర్,మరికొందరిపై కేసుల్ని నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.

 

