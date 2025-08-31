Video Viral: ఇదెక్కడి ఘోరం.. గణేషుడి మండపం ముందు అశ్లీల డ్యాన్సులు.. ఏపీలో పెనుదుమారం.. వీడియో వైరల్..

Obscene dance on stage during ganesh Chaturthi celebrations in chittoor: దేశంలో ప్రతి చోట వినాయకుడి నవరాత్రి ఉత్సవాల్ని ఎంతో భక్తిభావనలతో జరుపుకుంటున్నారు. రోజుకు రెండు సార్లు పూజలు, స్వామివారికి ప్రత్యేకమైన పూజలు, నైవేద్యం వంటివి భక్తితో సమర్పించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో చాలా చోట్ల భక్తులు భజనలు, అన్నదానాల వంటి కార్యక్రమాల్ని నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ నవరాత్రులు కూడా మద్యం, మాంసాలకు చాలా మంది దూరంగా ఉంటారు. ఎంతో నియమ నిష్టలతో గణపయ్యను పూజించుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని చిత్తూరులో గణపయ్య విగ్రహం దగ్గర కొంత మంది చేసిన పని ప్రస్తుతం వివాదాస్పదంగా మారింది.
చిత్తూరులో వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో రికార్డింగ్ డాన్సులు
పలమనేరు - టి.వడ్డూరు గ్రామంలో వినాయక మండపం ముందు అశ్లీల నృత్యాలు
అనుమతి లేకుండా రికార్డింగ్ డాన్సులు నిర్వహించిన ఆర్గనైజర్, మరికొందరిపై కేసు నమోదు pic.twitter.com/P1acLk2mbL
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 31, 2025
ఏపీలోని చిత్తూరులో వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో రికార్డింగ్ డాన్సుల ఘటన వివాదాస్పదంగా మారింది. పలమనేరు - టి.వడ్డూరు గ్రామంలో కొంత మందితో వినాయక మండపం ముందు అశ్లీల నృత్యాలు చేయించారు. దీన్ని కొంత మంది యువకులు ఎవరికి తెలియకుండా ఏర్పాటు చేశారు. గణపయ్య మండపాల ముందు నీచంగా, అశ్లీలంగా డ్యాన్సులు చేస్తు పాడుపనులు చేశారు.
Read more: Hyderabad Ganesh Immersion: గణేషుడి నిమజ్జనంతో పాటు రూ. 5 లక్షల బంగారం కూడా గంగార్పణం.. ఆ తర్వాత స్టోరీ ఏంటంటే.?..
దీనిపై స్థానికులు, భక్తులు మండిపడ్డారు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఈ రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ నిర్వహించిన ఆర్గనైజర్,మరికొందరిపై కేసుల్ని నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున హిందు సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.