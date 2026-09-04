Andhra Pradesh Local Elections: ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో ముందుగా మునిసిపల్ ఎన్నికలు, ఆ తర్వాత ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు, ఆపై పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తి చేసేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. కోర్టు కేసులను పరిష్కరించి, అన్ని స్థానాల్లోనూ ఎన్నికలు జరిగేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ఏపీలో NDA సమన్వయ కమిటీ కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. ఏపీ బీజేపీ చీఫ్ మాధవ్ కీలక సూచనలు చేశారు. ఎన్నికల సన్నద్ధత, భాగస్వామ్య పార్టీల మధ్య సమన్వయం, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతం, నాయకులు, కార్యకర్తల మధ్య సమన్వయం తదితర అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఇక స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో NDA కూటమి అభ్యర్థుల విజయానికి కార్యాచరణ రూపొందించాలని తెలిపారు. గ్రామ, మండల స్థాయిలో కూటమి నేతలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని స్పష్టం చేశారు.
ప్రజా సమస్యలను గుర్తించి వాటి పరిష్కారానికి కృషి చేయాలన్నారు బీజేపీ చీఫ్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని తెలిపారు. ఇక గెలుపే లక్ష్యంగా ఐక్యంగా పనిచేయాలని బీజేపీ చీఫ్ మాధవ్ తెలిపారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పనిచేయాలని తెలిపారు. ఎన్నికలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు మూడు భాగస్వామ్య పార్టీల మధ్య సమన్వయాన్ని మరింత బలోపేతం చేసి, ఐక్యంగా పనిచేయాలని నాయకులు నిర్ణయించారు.
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