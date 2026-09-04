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అక్టోబర్‌లో APలో స్థానిక ఎన్నికలు..

AP Local Body Elections : APలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అక్టోబర్‌లో జరుగనున్నాయి. ఇందుకు కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.  కూటమి సభ్యులకు ఈ మేరకు సమాచారం అందింది. ఎన్నికల ప్రక్రియ అక్టోబర్ నాటికి పూర్తి అవుతాయని చెబుతున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు దశలవారీగా జరుగుతాయని సమాచారం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 04, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:09 AM IST
అక్టోబర్‌లో APలో స్థానిక ఎన్నికలు..
Image Credit: AP Local Body Elections (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అక్టోబర్‌లో APలో స్థానిక ఎన్నికలు..
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