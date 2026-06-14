Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Papikondalu Tour: పాపికొండల విహారయాత్రకు వెళ్లే వారికి అలర్ట్.. నేటి నుంచి బోట్ల రాకపోకలు నిలిపివేత.. ఎందుకంటే?

Papikondalu Tour: పాపికొండల విహారయాత్రకు వెళ్లే వారికి అలర్ట్.. నేటి నుంచి బోట్ల రాకపోకలు నిలిపివేత.. ఎందుకంటే?

Papikondalu Tour: గోదావరి నదిలో బోటు ప్రయాణం చేస్తూ పాపికొండల అందాలను చూడాలని భావిస్తున్న పర్యాటకులకు బిగ్ అలర్ట్. పాపికొండల విహారయాత్రకు వెళ్లే బోటు సర్వీసులను అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ప్రతి వీకెండ్‌లో పెద్ద సంఖ్యలో పర్యాటకులు ఈ ప్రాంతానికి వస్తుంటారు. అయితే ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల కారణంగా బోట్ల రాకపోకలను నిలిపివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 14, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:04 PM IST
Papikondalu Tour: పాపికొండల విహారయాత్రకు వెళ్లే వారికి అలర్ట్.. నేటి నుంచి బోట్ల రాకపోకలు నిలిపివేత.. ఎందుకంటే?
Image Credit: Officers Key Decision Boating Services To Papikondalu Suspended Pending Safety Audit (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పాపికొండల విహారయాత్రకు వెళ్లే వారికి అలర్ట్.. నేటి నుంచి బోట్ల రాకపోకలు నిలిపివేత
Papikondalu Tour Break5 min ago
2
Breakfast Scheme38 min ago
3
Heavy Rains1 hr ago
4
Ts Free Breakfast1 hr ago
5
Tuni Girl Missing Case1 hr ago