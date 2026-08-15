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Pawan Kalyan: మళ్లీ అస్వస్థతకు గురయిన పవన్‌ కల్యాణ్‌.. వెంటనే హైదరాబాద్‌కు పయనం

Once Again Deputy CM Pawan Kalyan Suffers With High Fever: భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేసుకుని ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ మళ్లీ అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. స్వాతంత్య్ర వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఆయన తీవ్ర జ్వరం బారినపడ్డారు. దీంతో వెంటనే హైదరాబాద్‌కు బయల్దేరారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 15, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:48 PM IST
Pawan Kalyan: మళ్లీ అస్వస్థతకు గురయిన పవన్‌ కల్యాణ్‌.. వెంటనే హైదరాబాద్‌కు పయనం
Image Credit: Pawan Kalyan High Fever

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan: మళ్లీ అస్వస్థతకు గురయిన పవన్‌ కల్యాణ్‌.. వెంటనే హైదరాబాద్‌కు పయనం
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