English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Amaravati Capital: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. రాజధాని కోసం మ‌ళ్లీ ల్యాండ్ పూలింగ్

Amaravati Capital: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. రాజధాని కోసం మ‌ళ్లీ ల్యాండ్ పూలింగ్

AP Cabinet Decides Once Again Land Pooling For Amaravati Capital: రాజధాని అమరావతి నిర్మాణంపై పూర్తి శ్రద్ధ పెట్టిన ఏపీ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మరో విడత భూ సేకరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదం తెలిపింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 28, 2025, 09:58 PM IST

Trending Photos

Belly Fat Loss: రాత్రి పడుకునే ముందు.. ఈ పొడి 1 చెంచా తింటే చాలు.. పొట్ట కొవ్వు సులభంగా తగ్గిపోతుంది..!
6
Belly Fat Loss
Belly Fat Loss: రాత్రి పడుకునే ముందు.. ఈ పొడి 1 చెంచా తింటే చాలు.. పొట్ట కొవ్వు సులభంగా తగ్గిపోతుంది..!
Item Song Actress: ఒక్క ఐటెం సాంగ్‌ కోసం రూ.5 కోట్లు..3 నిమిషాల పాట కోసం కోట్లు తీసుకుంటున్న స్టార్ హీరోయిన్లు!
6
item song
Item Song Actress: ఒక్క ఐటెం సాంగ్‌ కోసం రూ.5 కోట్లు..3 నిమిషాల పాట కోసం కోట్లు తీసుకుంటున్న స్టార్ హీరోయిన్లు!
Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పండగ చేసుకోండి!
6
holiday
Schools Holiday: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వరుసగా 2 రోజులు సెలవులు..ఆదేశాలు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పండగ చేసుకోండి!
Business Ideas: మీ తలరాతను మార్చే బిజినెస్ ఇది.. ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలియదు.. పెట్టుబడి తక్కువ.. రాబడి ఎక్కువ..అసలేంటీ ఈ బిజినెస్..?
5
coffee shop ideas
Business Ideas: మీ తలరాతను మార్చే బిజినెస్ ఇది.. ఇప్పటి వరకు ఎవరికీ తెలియదు.. పెట్టుబడి తక్కువ.. రాబడి ఎక్కువ..అసలేంటీ ఈ బిజినెస్..?
Amaravati Capital: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. రాజధాని కోసం మ‌ళ్లీ ల్యాండ్ పూలింగ్

Amaravati Land Pooling: రాజ‌ధాని అమరావతి విస్త‌ర‌ణ కోసం మ‌లివిడ‌త ల్యాండ్ పూలింగ్‌ చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. మళ్లీ ల్యాండ్‌ పూలింగ్‌కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. 16,666.56 ఎక‌రాల‌కు రెండో విడ‌త భూస‌మీక‌ర‌ణ చేప‌ట్టాల‌ని నిర్ణ‌యించింది. రైల్వే స్టేష‌న్, రైల్వే లైన్, స్పోర్ట్స్ సిటీ, ఇన్న‌ర్ రింగ్ రోడ్డు కోస‌ం ల్యాండ్ పూలింగ్ చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అమ‌రావ‌తి, తుళ్లూరు మండ‌లాల్లోని 7 గ్రామాల్లో భూ సేకరణ చేపట్టాలని తీర్మానించింది. భూములిచ్చిన రైతుల‌కు గ‌తంలో మాదిరిగానే ప్యాకేజి అమ‌లు చేస్తామని.. రైతుల‌కు భ‌రోసా ఇచ్చి ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా ముందుకెళ్తామని మంత్రి నారాయ‌ణ‌ ప్రకటించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Cabinet Decisions: కీలక నిర్ణయాలకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం.. ఏమేమి తీసుకున్నారంటే..?

మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం మంత్రి నారాయణ మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు. రాజ‌ధాని అమ‌రావ‌తి విస్త‌ర‌ణ కోసం మ‌లివిడ‌త ల్యాండ్ పూలింగ్‌కు మంత్రివర్గం ఆమోద‌ం తెలిపిందని తెలిపారు. రెండో విడ‌తలో మొత్తం ఏడు గ్రామాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా భూములు తీసుకునేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదించిందని.. రాజ‌ధానిలో రాబోయే 30 ఏళ్ల‌కు స‌రిప‌డా ప్ర‌జ‌ల జీవ‌న స్థితి ఉండేలా కార్యాచ‌ర‌ణ రూపొందించిన‌ట్లు వివరించారు.

Also Read: Bribe: ఉద్యోగులు, అధికారులు లంచం అడుగుతున్నారా? ఏ నంబర్లకు ఫోన్‌ చేయాలో తెలుసా?

అమ‌రావ‌తి రాజ‌ధానిలో ప్ర‌స్తుతం ఉన్న భూముల రేట్లు పెర‌గాల‌న్నా.. వృద్ధి రేట్ పెర‌గాల‌న్నా క‌చ్చితంగా స్మార్ట్ ఇండ‌స్ట్రీలు త‌ప్ప‌నిస‌రిగా ఉండాలని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ లేనిదే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ది చెంద‌దని.. దీనికోసమే 500 ఎక‌రాల్లో అంతర్జాతీయ ఎయిర్‌పోర్ట్ క‌ట్టాల‌ని నిర్ణ‌యించినట్లు వెల్లడించారు. అమ‌రావ‌తి చుట్టూ ఇన్న‌ర్ రింగ్ రోడ్డు,రైల్వే ట్రాక్,రైల్వే స్టేష‌న్,ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ స్పోర్ట్స్ సిటీకి సంబంధించి 16,666.56 ఎక‌రాలు భూసేకరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పారు.

Also Read: Schools Holiday: దిత్వా తుఫాన్‌ ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు?

వైకుంఠ‌పురం,పెద‌మ‌ద్దూరు, ఎండ్రాయి, క‌ర్ల‌పూడి గ్రామాల్లో 7,562 ఎక‌రాలు.. వ‌డ్డ‌మాను, హ‌రిశ్చంద్రాపురం, పెద‌ప‌రిమిలో 9,104.57 ఎక‌రాలు ల్యాండ్‌ పూలింగ్ ద్వారా తీసుకునేందుకు మంత్రివర్గం నిర్ణ‌యించిందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఇదికాకుండా ప్ర‌భుత్వ భూమి మ‌రో 3,828 ఎక‌రాలు ఉందని.. వీటిలో ఎక్కువ‌గా కొండ‌లు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. ల్యాండ్ పూలింగ్‌లో భూములిచ్చిన రైతుల‌కు గ‌తంలో ఇచ్చినట్టునే  జ‌రీబు భూమికి నివాస ప్లాటు వెయ్యి చ‌ద‌ర‌పు గ‌జాలు, వాణిజ్య ప్లాటు 450చ‌.గ‌, మెట్ట భూముల‌కు నివాస ప్లాటు వెయ్యి చ‌.గ‌, వాణిజ్య ప్లాటు 250, చ‌ద‌ర‌పు గ‌జాలు కేటాయిస్తామని వివరించారు. గ‌తంలో స్పోర్ట్స్ సిటీకి 70 ఎక‌రాలు మాత్ర‌మే కేటాయించామ‌ని.. ఒలింపిక్ వంటి ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ క్రీడ‌లు నిర్వ‌హించాలంటే 2,500 ఎక‌రాల్లో స్పోర్ట్స్ సిటీ ఉండాల‌ని మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. ఆర్థిక వృద్ధి జ‌రిగితే ద్వారా రాష్ట్ర ఆర్ధిక ప‌రిస్థితి పెరుగుతుందని.. ఎయిర్ పోర్టుకు, స్మార్ట్ ఇండ‌స్ట్రీస్‌కు కూడా ల్యాండ్ పూలింగ్ కోసం అధికారులు క‌స‌ర‌త్తు చేస్తున్నారని తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Land PoolingAmaravati CapitalCabinet DecisionsPonguru NarayanaChandrababu Naidu

Trending News