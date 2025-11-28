Amaravati Land Pooling: రాజధాని అమరావతి విస్తరణ కోసం మలివిడత ల్యాండ్ పూలింగ్ చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. మళ్లీ ల్యాండ్ పూలింగ్కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. 16,666.56 ఎకరాలకు రెండో విడత భూసమీకరణ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. రైల్వే స్టేషన్, రైల్వే లైన్, స్పోర్ట్స్ సిటీ, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు కోసం ల్యాండ్ పూలింగ్ చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అమరావతి, తుళ్లూరు మండలాల్లోని 7 గ్రామాల్లో భూ సేకరణ చేపట్టాలని తీర్మానించింది. భూములిచ్చిన రైతులకు గతంలో మాదిరిగానే ప్యాకేజి అమలు చేస్తామని.. రైతులకు భరోసా ఇచ్చి ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా ముందుకెళ్తామని మంత్రి నారాయణ ప్రకటించారు.
మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం మంత్రి నారాయణ మీడియాకు వివరాలు వెల్లడించారు. రాజధాని అమరావతి విస్తరణ కోసం మలివిడత ల్యాండ్ పూలింగ్కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని తెలిపారు. రెండో విడతలో మొత్తం ఏడు గ్రామాల్లో ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా భూములు తీసుకునేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదించిందని.. రాజధానిలో రాబోయే 30 ఏళ్లకు సరిపడా ప్రజల జీవన స్థితి ఉండేలా కార్యాచరణ రూపొందించినట్లు వివరించారు.
అమరావతి రాజధానిలో ప్రస్తుతం ఉన్న భూముల రేట్లు పెరగాలన్నా.. వృద్ధి రేట్ పెరగాలన్నా కచ్చితంగా స్మార్ట్ ఇండస్ట్రీలు తప్పనిసరిగా ఉండాలని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లేనిదే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ది చెందదని.. దీనికోసమే 500 ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. అమరావతి చుట్టూ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు,రైల్వే ట్రాక్,రైల్వే స్టేషన్,ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ సిటీకి సంబంధించి 16,666.56 ఎకరాలు భూసేకరణకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని చెప్పారు.
వైకుంఠపురం,పెదమద్దూరు, ఎండ్రాయి, కర్లపూడి గ్రామాల్లో 7,562 ఎకరాలు.. వడ్డమాను, హరిశ్చంద్రాపురం, పెదపరిమిలో 9,104.57 ఎకరాలు ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా తీసుకునేందుకు మంత్రివర్గం నిర్ణయించిందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఇదికాకుండా ప్రభుత్వ భూమి మరో 3,828 ఎకరాలు ఉందని.. వీటిలో ఎక్కువగా కొండలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. ల్యాండ్ పూలింగ్లో భూములిచ్చిన రైతులకు గతంలో ఇచ్చినట్టునే జరీబు భూమికి నివాస ప్లాటు వెయ్యి చదరపు గజాలు, వాణిజ్య ప్లాటు 450చ.గ, మెట్ట భూములకు నివాస ప్లాటు వెయ్యి చ.గ, వాణిజ్య ప్లాటు 250, చదరపు గజాలు కేటాయిస్తామని వివరించారు. గతంలో స్పోర్ట్స్ సిటీకి 70 ఎకరాలు మాత్రమే కేటాయించామని.. ఒలింపిక్ వంటి ఇంటర్నేషనల్ క్రీడలు నిర్వహించాలంటే 2,500 ఎకరాల్లో స్పోర్ట్స్ సిటీ ఉండాలని మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. ఆర్థిక వృద్ధి జరిగితే ద్వారా రాష్ట్ర ఆర్ధిక పరిస్థితి పెరుగుతుందని.. ఎయిర్ పోర్టుకు, స్మార్ట్ ఇండస్ట్రీస్కు కూడా ల్యాండ్ పూలింగ్ కోసం అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారని తెలిపారు.
