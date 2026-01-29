English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  YS Sharmila: మళ్లీ జగనన్నపై వైఎస్‌ షర్మిల ఘాటు విమర్శలు.. పాదయాత్రపై సంచలన వ్యాఖ్యలు

YS Sharmila: మళ్లీ జగనన్నపై వైఎస్‌ షర్మిల ఘాటు విమర్శలు.. పాదయాత్రపై సంచలన వ్యాఖ్యలు

Once Again YS Sharmila Targets To Her Brother Of Ex CM YS Jagan: కుటుంబ వివాదంతోపాటు రాజకీయ వివాదం నడుస్తుండగా మరోసారి తన సోదరుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డిపై వైఎస్‌ షర్మిల ఘాటు విమర్శలు చేశారు. పాదయాత్ర ప్రకటించిన వైఎస్‌ జగన్‌పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 29, 2026, 06:35 PM IST

YS Sharmila: మళ్లీ జగనన్నపై వైఎస్‌ షర్మిల ఘాటు విమర్శలు.. పాదయాత్రపై సంచలన వ్యాఖ్యలు

YS Jagan vs YS Sharmila: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రకటించిన పాదయాత్రపై రాజకీయాలు వేడెక్కగా.. పాదయాత్ర చుట్టూ రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే తన సోదరుడు, వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేతపై చెల్లెలు వైఎస్‌ షర్మిల ఘాటు విమర్శలు చేశారు. తన అన్న ప్రకటించిన పాదయాత్రపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాదయాత్ర ఎందుకు? అని సూటిగా ప్రశ్నించారు. అధికారం ఇస్తే ఏం చేశారని నిలదీశారు. స్వార్థం తగ్గి మంచితనం పెరగాలని సూచించారు.

ఇటీవల వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ ఏడాదిన్నర తర్వాత పాదయాత్ర చేస్తానని ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. జగన్‌ చేసిన పాదయాత్రపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఏపీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల స్పందించారు. 'జగన్ పాదయాత్ర ఎందుకు? అధికారం కోసమే కదా ఈ పాట్లు? అధికారం ఇస్తే ఏం చేశారు?' అని ప్రశ్నించారు. 'వైఎస్సార్‌ జలయజ్ఞం పూర్తి చేయగలిగారా? నవరత్నాల్లో పెట్టిన హామీలకు దిక్కులేదు. అధికారంలో వచ్చిన 6 నెలల్లో పూర్తి చేస్తానన్నాడు. అధికారం ఇస్తే ఎందుకు పూర్తి చేయలేదు?' అని నిలదీశారు.

'మద్యనిషేధం అన్నాడు. అధికారం ఇస్తే కల్తీ మద్యం పెట్టి క్యాష్ పద్ధతిలో మద్య మాఫియా చేశాడు. రుషికొండ వేల ఏళ్ల నుంచి నిలబడ్డ కొండ. రుషికొండను బోడి గుండు చేశాడు. అధికారం ఇస్తే ఒక్క రోజు కూడా బయటకు రాలేదు. ఆ పార్టీ వాళ్లకే అందుబాటులో లేడు' అని తన సోదరుడు జగన్‌పై వైఎస్‌ షర్మిల తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఎన్నికలకు 6 నెలల ముందు బయటకు వచ్చి సిద్ధం అంటూ కొన్ని నెలలు తిరిగారు తప్పిస్తే ఒకరోజు అయినా ప్రజల కోసం బయటకు వచ్చారా? అని ప్రశ్నించారు.

'అబ్రహం లింకన్ ఒక మాట అన్నాడు. ఒక మనిషి నిజమైన నైజం తెలియాలి అంటే అధికారం ఇచ్చి చూడండి అన్నాడు. మనం జగన్‌ని అధికారంలో చూశాం. జగన్‌కి అధికారం సూట్ అవ్వలేదు. జగన్‌కు పవర్ సూట్ అవ్వలేదు' అని ఏపీసీసీ చీఫ్‌ వైఎస్‌ షర్మిల విమర్శలు చేశారు. 'జగన్ నేచర్ మారాలి. జగన్ నైజం మారాలి. జగన్‌లో మార్పు రావాలి. జగన్‌లో స్వార్థం తగ్గి మంచితనం పెరగాలి' అని హితవు పలికారు. 'అప్పుడు దేవుడు అధికారం ఇస్తాడేమో? అంతవరకు దేవుడు ప్రజలు ఆశీర్వదించడు' అని పేర్కొన్నారు. ఏడాదిన్నర తర్వాత చేసే పాదయాత్రకు ఇప్పుడు అనౌన్స్ ఎందుకు? చిత్తశుద్ధి లేని యాత్రలు ఎందుకు? అని మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ను ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్‌ షర్మిల విమర్శించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

YS JaganVijayawadaYS Sharmila ReddyCongress Partyys jagan padayatra

