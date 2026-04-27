English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Palnadu Gold Robbery: ఏపీలో పట్టపగలు అరాచకం.. దాడి చేసి కేజీ బంగారం దోచుకెళ్లిన దొంగలు.. వీడియో వైరల్..

Gold robbery on road in palnadu: నడి రోడ్డు మీద ఒక వ్యక్తిని ఇష్టమున్నట్లు దాడి చేశారు. అంతే కాకుండా కేజీ బంగారంను లాక్కెళ్లిపోయాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 27, 2026, 07:20 PM IST
  • పల్నాడులో పట్టపగలు చోరీ..
  • కేజీ బంగారం లాక్కెళ్లిన ఆగంతకులు..

One kg Gold robbery on road in palnadu district karampudi: కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధర చుక్కలు తాకుతుంది. ప్రతిరోజు కూడా బంగారం ధరలు పెరుక్కుంటూనేపోతున్నాయి.  మరోవైపు సామాన్య, మధ్య తరగతి  ప్రజలు బంగారం కొనుగోలు చేయడం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.ఈ క్రమంలో  ఏపీలోని పల్నాడులోని కారంపూడిలో ఒక వ్యక్తి  బంగారం ను తీసుకెళ్తున్నాడు. అతడ్ని కొంత మంది గమనించారు. రోడ్డుమీదకు రాగానే నలుగురువ్యక్తులు అతనిపై దాడి చేసి ఇష్టమున్నట్లు కింద పడేసిలాగి కొట్టారు. అంతే కాకుండా అతని వద్ద నుంచి బంగారంను లాక్కుని అక్కడి నుంచి రెప్పపాటులో మాయమయ్యారు.  

అచ్చం సినిమాలో చూపించినట్లు నలుగురు వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేసి బంగారంను లాక్కున్నారు. అంతే కాకుండా అతను ఎంతగా ప్రతిఘటిస్తున్న అతడ్ని విడవలేదు. కిందపడేసి మరీ కొడుతూ అతని చేతి నుంచి బంగారంను లాక్కున్నారు. ఆతర్వాత అక్కడి నుంచి రెప్పపాటులో పారిపోయారు.

 ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పట్టపగలు ఈచోరీలు ఏంటని షాక్ అవుతున్నారు. మరోవైపు అక్కడున్న వారు కూాడా ఆ దాడులు చేయడంను చూసి కనీసం వారి వద్దకు వెళ్లే ధైర్యం కూాడా చేయలేదు.

నార్మల్ గా మనం బీహర్ లో కొన్నిసార్లుచోరీ ఘటనలు చూస్తుంటాం. కొన్ని గ్యాంగ్ లు పట్టపగలు బ్యాంక్ లు, ఇళ్లను టార్గెట్ చేసుకుంటాయి. ఈ దాడి చూస్తే ఏపీ ఏమైన బీహర్ లో మారిపోయిందా అంటూ కొంత మందినెటిజన్లు సెటైరిక్ గా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. దీనిపై స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Palnadu gold robberyVideo Viralkarampuri gold snatchinggold theft in palnaduAP News

