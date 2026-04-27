Palnadu Gold Robbery: ఏపీలో పట్టపగలు అరాచకం.. దాడి చేసి కేజీ బంగారం దోచుకెళ్లిన దొంగలు.. వీడియో వైరల్..

One kg Gold robbery on road in palnadu district karampudi: కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధర చుక్కలు తాకుతుంది. ప్రతిరోజు కూడా బంగారం ధరలు పెరుక్కుంటూనేపోతున్నాయి. మరోవైపు సామాన్య, మధ్య తరగతి ప్రజలు బంగారం కొనుగోలు చేయడం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.ఈ క్రమంలో ఏపీలోని పల్నాడులోని కారంపూడిలో ఒక వ్యక్తి బంగారం ను తీసుకెళ్తున్నాడు. అతడ్ని కొంత మంది గమనించారు. రోడ్డుమీదకు రాగానే నలుగురువ్యక్తులు అతనిపై దాడి చేసి ఇష్టమున్నట్లు కింద పడేసిలాగి కొట్టారు. అంతే కాకుండా అతని వద్ద నుంచి బంగారంను లాక్కుని అక్కడి నుంచి రెప్పపాటులో మాయమయ్యారు.
బీహార్ అనుకుంటే పొరపాటే..
ఏపీలో పట్టపగలు కేజీ బంగారాన్ని దోచుకెళ్లిన దొంగలు.
పల్నాడు జిల్లా కారంపూడిలో దుకాణాలకు నగలు సరఫరా చేసేందుకు వచ్చిన ఓ వ్యాపారిని వెంబడించి, ఆయనపై 2 సార్లు దాడి చేసి దాదాపు కేజీ ఆభరణాలను దోచుకెళ్లారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో… pic.twitter.com/GIMmaubE9B
— greatandhra (@greatandhranews) April 27, 2026
అచ్చం సినిమాలో చూపించినట్లు నలుగురు వ్యక్తులు ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేసి బంగారంను లాక్కున్నారు. అంతే కాకుండా అతను ఎంతగా ప్రతిఘటిస్తున్న అతడ్ని విడవలేదు. కిందపడేసి మరీ కొడుతూ అతని చేతి నుంచి బంగారంను లాక్కున్నారు. ఆతర్వాత అక్కడి నుంచి రెప్పపాటులో పారిపోయారు.
ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పట్టపగలు ఈచోరీలు ఏంటని షాక్ అవుతున్నారు. మరోవైపు అక్కడున్న వారు కూాడా ఆ దాడులు చేయడంను చూసి కనీసం వారి వద్దకు వెళ్లే ధైర్యం కూాడా చేయలేదు.
నార్మల్ గా మనం బీహర్ లో కొన్నిసార్లుచోరీ ఘటనలు చూస్తుంటాం. కొన్ని గ్యాంగ్ లు పట్టపగలు బ్యాంక్ లు, ఇళ్లను టార్గెట్ చేసుకుంటాయి. ఈ దాడి చూస్తే ఏపీ ఏమైన బీహర్ లో మారిపోయిందా అంటూ కొంత మందినెటిజన్లు సెటైరిక్ గా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. దీనిపై స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి