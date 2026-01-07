ONGC: కోనసీమ అదుపులో రాని మంటలు.. స్థానికుల్లో టెన్షన్ టెన్షన్..

ONGC Blow Out: క్షేత్రస్థాయిలో విపత్తుల నిర్వహణ బృందం (సీఎంటీ), ఆర్సీఎంటీ సభ్యులు పనులు మొదలుపెట్టారు. నరసాపురం ఓఎన్జీసీ యూనిట్ నుంచి అత్యాధునిక పరికరాలు, వాహనాలను తీసుకువచ్చారు. అగ్నికీలలు వ్యాప్తి చెందకుండా, వేడి గాలులు విస్తరించకుండా ప్రత్యేక మోటార్లు పెట్టి నీటిని వెదజల్లుతున్నారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏకధాటిగా నీటిని పంపింగ్ చేయడంతో బావి సమీప ప్రాంతంలో వేడి తగ్గింది. మరో నాలుగైదు రోజులు ఈ చర్యలు ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు. బావి నుంచి వెలువడే మంటలను ఒకేసారి నియంత్రిస్తే సాంకేతికంగా ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున దశలవారీగా అదుపులోకి తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పొలాల మీదుగా తాత్కాలిక రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టారు. తాత్కాలిక రహదారి మీదుగా భారీ వాహనాలతో మడ్ ఫిల్లింగ్ యంత్రాన్ని బావి దగ్గరకు చేర్చి లీకేజీని అరికట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
బ్లోఅవుట్ వంటి విపత్కర పరిస్థితులను సమర్థంగా అదుపులోకి తీసుకువచ్చే ఓఎన్జీసీ ప్రత్యేక బృందాలు ఢిల్లీ, ముంబయి నుంచి వచ్చాయి. టెక్నాలజీ, ఫీల్డ్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ విక్రమ్ సక్సేనా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రాంతీయ విపత్తుల నిర్వహణ బృందం హెడ్ శ్రీహరి పరిస్థితులను అంచనా వేసి సిబ్బందికి సూచనలిస్తున్నారు. మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చాక బావి లోపల లీకులు గుర్తించి రసాయనాలతో కూడిన బురదను వేగంగా లోపలికి పంపి నియంత్రిస్తారు. ఇందుకు నాలుగైదు రోజులకు పైగా సమయం పట్టనున్నట్లు చెబుతున్నారు. అమలాపురం ఎంపీ హరీష్ మాథుర్, రాజోలు ఎమ్మెల్యే దేవ వరప్రసాద్ లక్కవరంలోనే మకాం వేసి పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
బ్లోఅవుట్ క్రమంగా నియంత్రణలోకి వస్తున్నట్లు ఓఎన్జీసీ అధికారులు ఢిల్లీ నుంచి ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. సంస్థ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్, డైరెక్టర్ విక్రమ్ సక్సేనా నేతృత్వంలోని బృందం బావిపై పూర్తి ఆపరేషన్ బాధ్యతను చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. అత్యధిక సామర్థ్యమున్న పంపుల ఏర్పాటుకు తాత్కాలికంగా కాలువ తవ్వకం పనులు పూర్తయ్యాయని వివరించారు. అగ్నికీలల తీవ్రతను తగ్గించడంలో నిపుణుల బృందం విజయం సాధించిందని తెలిపారు.
