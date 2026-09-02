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Onion Price Hike: మండిపోతున్న ఉల్లి ధరలు..రెట్టింపైన రేట్లతో సామాన్యుడి కన్నీళ్లు!

Onion Rate Hike: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత నిత్యావసర వస్తువైన ఉల్లిపాయల ధరలు ఒక్కసారిగా రెట్టింపు కావడంతో సామాన్య ప్రజలపై తీవ్రమైన ఆర్థిక భారం పడుతోంది. గతంలో కిలో రూ.20గా ఉన్న ఉల్లి ధర ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా రూ.40 నుండి రూ.50కి చేరింది. ఇటీవల టమాట ధరలు పెరిగి తగ్గిన వెంటనే, ఇప్పుడు ఉల్లి ధరలు పెరగడం గమనార్హం.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 02, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:39 PM IST
Onion Price Hike: మండిపోతున్న ఉల్లి ధరలు..రెట్టింపైన రేట్లతో సామాన్యుడి కన్నీళ్లు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Onion Price Hike: మండిపోతున్న ఉల్లి ధరలు..రెట్టింపైన రేట్లతో సామాన్యుడి కన్నీళ్లు!
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