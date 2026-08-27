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పల్నాడులో అర్ధరాత్రి ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. 7 గురు మృతి, పదిమందికి తీవ్రగాయాలు..!

పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. చిలకలూరిపేట వద్ద విజయవాడ నుండి తిరుపతికి వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదానికి గురవ్వడంతో ఏడుగురు మృతి చెందారు, మరో పదిమంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతులంతా వేలూరు గ్రామానికి చెందిన వారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 27, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:56 AM IST
పల్నాడులో అర్ధరాత్రి ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. 7 గురు మృతి, పదిమందికి తీవ్రగాయాలు..!
Image Credit: Palnadu Bus Accident:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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పల్నాడులో అర్ధరాత్రి ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. 7 గురు మృతి, పదిమందికి తీవ్రగాయాలు..!
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