/పల్నాడులో అర్ధరాత్రి ఘోర బస్సు ప్రమాదం.. 7 గురు మృతి, పదిమందికి తీవ్రగాయాలు..!

Palnadu Bus Accident: నిన్న జరిగిన కోదాడ బస్సు ప్రమాదం మరువకముందే రాష్ట్రంలో మరో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట వద్ద విజయవాడ నుంచి తిరుపతికి వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు, ఆటోను ఢీకొట్టడంతో ఏడుగురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న మరో 10 మందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మృతులంతా వేలూరు గ్రామానికి చెందినవారు. వెంటనే ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని గుంటూరు సిజిహెచ్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, మృతులను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు.
ఇక వీరంతా ఒక పుట్టినరోజు వేడుకలకు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. ఇక మృతులంతా బొంత మణెమ్మ (55), బొంత బాబు (62), సంపూర్ణమ్మ (70), లక్ష్మమ్మ (75), గంగమ్మ (50) సువార్త (45), మరియమ్మ (45) గా పోలీసులు గుర్తించారు.
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