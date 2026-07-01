/ పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు సజీవదహనం..!!

AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు మండలం బోయపాలెం సమీపంలో రెండు లారీలు ఢీకొనడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు క్లీనర్లు సజీవదహనమయ్యారు. అదే రహదారిపై వెళ్తున్న వాహనదారులు వెంటనే అప్రమత్తమై పోలీసులకు, ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. హుటాహుటినా ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పారు.
ఈ ప్రమాదంతో జాతీయ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. ట్రాఫిక్ ను క్లియర్ చేసేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. అయితే ఈ ప్రమాదానికి కారణం లారీ డ్రైవర్ నిద్ర మత్తులో ఉండటం వల్లే జరిగి ఉంటుందని పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణకు వచ్చారు. ఈ ప్రమాదం కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరణించిన వారిలో లారీ డ్రైవర్లతోపాటు క్లీనర్స్ కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
బోయపల్లి సమీపంలోని రోడ్డున పక్కన నిలిపిన లారీని.. వెనక నుంచి మరొక లారీ వేగంగా వచ్చి బలంగా ఢీ కొట్టింది. ఈ ప్రమాద తీవ్రతతో రెండు లారీల్లోనూ ఒకేసారి భారీగా మంటలు చెలరేగడంతో.. అందరు చూస్తుండగానే అగ్నికీలల వాహనాలను చుట్టుముట్టాయి. లోపల ఉన్నవారు బయటపడేందుకు కూడా ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో మంటలు ఆకాశాన్ని తాకే విధంగా ఎగిసిపడినట్లు స్థానికులు, తోటి వాహనదారులు తెలిపారు. అందులో ఉన్నవారు బయటకు వచ్చేందుకు అవకాశం లేకుండా పోవడంతో సజీవదహనం మైనట్లు తెలిపారు.
క్యాబిన్లో చిక్కుకున్న బాధితులు ప్రాణాలకోసం చేసిన హాహాకారాలు అక్కడి వారిని తీవ్రంగా కలిచివేసాయి.ఫైర్ ఇంజన్ల సాయంతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకవచ్చినప్పటికీ అప్పటికే జరగాల్సిన ఘోరం జరిగిపోయింది. నలుగురి ప్రాణాలు గాల్లో కలిసాయి. డెడ్ బాడీలను పోస్టుమార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఒక క్షణం అజాగ్రత్త ఎంత ఘోరానికి దారితీస్తుందో ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించిందని చెప్పాలి. మరణించిన వారి కుటుంబాల్లో ఈ ప్రమాదం కోలుకోలేని విషాదాన్ని నింపింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook