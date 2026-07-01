Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • / పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు సజీవదహనం..!!

పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు సజీవదహనం..!!

AP: ఏపీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పల్నాడు జిల్లా యడ్లపాడు మండలం బోయపాలెం సమీపంలో రెండు లారీలు ఎదురెదురుగా ఢీకున్నాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా భారీ మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటల్లో  చిక్కుకుని..  ఇద్దరు డ్రైవర్లు,  ఇద్దరు క్లీనర్లు సజీవదహనమయ్యారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:56 AM IST
పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు సజీవదహనం..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు సజీవదహనం..!!
Palnadu Lorry Accident Boyapalem Yadlapadu Two Trucks Catch Fire Drivers Trapped0 min ago
2
Farmers1 hr ago
3
Singireddy Niranjan Reddy1 hr ago
4
gold mine1 hr ago
5
Farmers Welfare2 hrs ago