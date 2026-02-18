AP Assembly New Voter Amendment Bill: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ వేదికగా రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. యువతకు ఓటు హక్కు కల్పించడంలో ఉన్న సాంకేతిక ఇబ్బందులను తొలగిస్తూ రూపొందించిన 'ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లు-2026'కు సభ ఏకగ్రీవ ఆమోదం తెలిపింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో యువతకు ఓటు హక్కు కల్పించే ప్రక్రియను మరింత సరళతరం చేస్తూ, కేంద్ర చట్టంతో అనుసంధానిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
బిల్లు ప్రవేశం, ఆమోదం
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తరపున పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఈ బిల్లును శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టారు. డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణంరాజు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో సభ్యులందరూ బిల్లుకు మద్దతు పలికారు. గతంలో డిసెంబర్ 23, 2025న ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆర్డినెన్స్కు ప్రస్తుతం సభలో చట్టబద్ధత లభించింది.
చారిత్రాత్మక మార్పు - యువతకు మేలు
గతంలో పంచాయతీ ఎన్నికల ఓటర్ల జాబితాలో పేరు నమోదుకు కేవలం జనవరి 1ని మాత్రమే కటాఫ్ తేదీగా పరిగణించేవారు. తాజా సవరణతో ఆ నిబంధన మారింది. ఇకపై ఏటా నాలుగు తేదీల్లో (జనవరి 1, ఏప్రిల్ 1, జూలై 1, అక్టోబర్ 1) 18 ఏళ్లు నిండిన యువత తమ ఓటు హక్కును నమోదు చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల జనవరి 2న 18 ఏళ్లు నిండిన వారు మరో ఏడాది పాటు వేచి చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. పార్లమెంట్, అసెంబ్లీ, మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల తరహాలోనే పంచాయతీలకు కూడా ఒకే విధమైన ఓటర్ల జాబితా విధానం అమల్లోకి వస్తుంది.
చర్చలో పాల్గొన్న సభ్యుల సూచనలు
ఈ బిల్లుపై జరిగిన చర్చలో ఎమ్మెల్యేలు లోకం నాగ మాధవి, ఎన్. ఈశ్వరరావు, గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి పాల్గొన్నారు. వారు ప్రధానంగా కింది అంశాలను లేవనెత్తారు. ఓటర్ల జాబితాలో అక్రమాలను పూర్తిస్థాయిలో తొలగించి, పారదర్శకమైన జాబితాను రూపొందించాలని సూచించారు. సభ్యుల సూచనలను ఉప ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లి, అక్రమ ఓట్ల తొలగింపుపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని మంత్రి దుర్గేష్ హామీ ఇచ్చారు.
ఈ సవరణ బిల్లు వల్ల రాష్ట్రంలోని లక్షలాది మంది యువతకు త్వరితగతిన ఓటు హక్కు లభించడమే కాకుండా, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకత పెరుగుతుంది. కేంద్ర చట్టంతో అనుసంధానించడం ద్వారా ఎన్నికల నిర్వహణలో గందరగోళం తొలగిపోనుంది.
