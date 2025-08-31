Pawan Kalyan: దసరా నుంచి త్రిశూల వ్యూహం.. పవన్ కళ్యాణ్ రూట్ మ్యాప్ సిద్ధం

Pawan Kalyan Trishula Vyuham: జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. దసరా నుంచి త్రిశూల వ్యూహం అమలు చేస్తామని.. జనసేన పార్టీ సరికొత్త అధ్యాయం మొదలు కానుందని ప్రకటించారు. కార్యకర్తలకు గుర్తింపు ఇచ్చేలా.. బలమైన నాయకత్వం.. నిరంతరం పార్టీ కోసం పని చేసే వారికి భద్రత.. ఇలా మూడు అంశాల ప్రతిపాదికన త్రిశూల వ్యూహం ఉంటుందని తెలిపారు. శక్తి, ధర్మం, రహస్యాలకు ప్రతీకగా నిలిచే పరమ శివుడి త్రిశూలం మాదిరిగా త్రిశూల వ్యూహం ఉంటుందన్నారు. శనివారం విశాఖపట్నం వేదికగా ‘‘సేనతో సేనాని’’ జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో పార్టీ క్రియాశీల కార్యకర్తలు, నాయకులకు ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు.
ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. పార్టీ క్రియాశీల సభ్యత్వం తీసుకునే కార్యకర్తలు కిందిస్థాయిలోనే ఉండిపోకూడదన్నారు. వారి సామర్థ్యాన్ని బట్టి గ్రామస్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయికి ఎదగాలని రోడ్ మ్యాప్ రూపొందిస్తున్నామని చెప్పారు. కింది స్థాయి నుంచి నాయకులు రావాలని.. అందుకు ఒక ప్రణాళికాబద్దమైన వ్యూహం తయారు చేశామన్నారు. మెంబర్ షిప్ టూ లీడర్ షిప్ మార్గమే మన విధానమని.. నాయకత్వం పదవి కాదు.. సేవతో, పోరాటాలతో సంపాదించే గౌరవమని అన్నారు. ఇక నుంచి తాను పాలనాపరమైన బాధ్యతలు చూస్తూనే.. ప్రతి రోజూ పార్టీ కోసం 4 గంటలు కేటాయిస్తానని తెలిపారు. ఆదివారం, సెలవు దినాలు వాడుకుంటూ 2029 నాటికి బలమైన నాయకులను తయారు చేస్తానని చెప్పారు.
ఇప్పటివరకు జనసేన పార్టీకి వివిధ రంగాల విభాగాలపై దృష్టిపెట్టలేదని.. ఇక మీదట కార్మిక, కర్షక విభాగాలతోపాటు ముఖ్యమైన విభాగాల నిర్మాణంపైనా దృష్టిపెట్టనున్నట్లు జనసేనాని తెలిపారు. ఆయా విభాగాల్లో కీలకమైన వ్యక్తులను తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తామని.. త్రిశూల్ వ్యూహంలో భాగంగా తమకు ఇష్టమైన విభాగంలో పనిచేయాలనుకునేవారిని ప్రోత్సహిస్తామన్నారు. తాను జనసేనలో ఒక వ్యవస్థను నిర్మిస్తానని.. తర్వాత ఆ వ్యవస్థ పార్టీని ముందుకు తీసుకువెళ్తుందన్నారు. మానసిక స్థిరత్వం, స్థైర్యం ఉంటే సిద్ధాంతాలను నమ్మి ముందుకు వెళితే ఒక రోజున జనసేన జాతీయ పార్టీ స్థాయికి వెళుతుందని అని అన్నారు.
"సగటు మనిషి కోపం, ఆవేశం, ఆక్రోశాల నుంచే జనసేన పార్టీ పురుడుపోసుకుంది. జనసేన పార్టీ ఏర్పడి వచ్చే ఏడాది మార్చి 14 నాటికి పుష్కర కాలం పూర్తవుతుంది. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాను. కుటుంబానికి సమయం కేటాయించలేకపోయాను. సినిమాలపై దృష్టి సారించలేకపోయాను. కానీ సమాజం, దేశంపై ఏనాడూ ప్రేమ తగ్గలేదు. దాని ఫలితంగానే దేశ రాజకీయ చరిత్ర ఎవరూ సాధించలేని విధంగా 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్తో 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించాం. 2014లో 150 మందితో మొదలైన జనసేన పార్టీ ప్రయాణం నేడు 12 లక్షల పైచిలుకు క్రియాశీల కార్యకర్తలకు చేరింది. పార్టీ భావజాలాన్ని నమ్మి నాతో పాటు దశాబ్ద కాలపాటు ప్రయాణం చేసిన జన సైనికులు, వీరమహిళలే రియల్ హీరోస్. వాళ్ల పోరాటం ఫలితంగానే 21 మంది శాసనసభ స్థానాలు, రెండు పార్లమెంట్ స్థానాల్లో ఘన విజయం సాధించాం.
పోరాటాల పురుటిగడ్డ తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిలదొక్కుకున్నాం. ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. పార్టీ ప్రారంభించిన మొదటి రోజు ఏ ఉద్వేగంతో ఉన్నానో.. ఈ రోజుకు అదే ఉద్వేగంతో ఉన్నాను. దశాబ్దకాల ప్రయాణంలో ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు తగిలాయి. తగిలిన ప్రతి దెబ్బకు రాటుదేలాను తప్ప విశ్వాసం కోల్పోలేదు, నడక తడబడలేదు. తగిలిన ప్రతి దెబ్బ నన్ను మరింత బలవంతుడిని చేసింది. ఈ ప్రయాణంలో నాతో పాటు నిలబడిన మీరంతా అన్ సంగ్ హీరోసే. నిజాయతీతో భవిష్యత్తు గమనాన్నే మార్చొచ్చు అని మీరంతా నిరూపించారు. యుద్ధరంగంలో కాలం, సహనమే బలమైన ఆయుధాలు. అలాంటి సహనాన్ని గుండెల్లో పెట్టుకున్న రియల్ హీరోస్ జన సైనికులు, వీర మహిళలు.
సరైన రాజకీయ వ్యూహం లేకుండా సిద్ధాంత బలం మాత్రమే మాట్లాడి అడవుల్లో హతమైన వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. రాజకీయాల్లో సిద్ధాంత బలంతోపాటు వాటిని సంపూర్ణంగా నమ్మి అమలు చేసే శక్తి ఉండాలి. అప్పుడే కోరుకున్న మార్పు వస్తుంది. జనసేన పార్టీ ఏడు మూల సిద్దాంతాలను ప్రతిపాదించినప్పుడు చాలా మంది అవహేళనగా మాట్లాడారు. నిలకడలేని రాజకీయాలు అంటూ అపహాస్యం చేశారు. ఆ రోజు నన్ను నిజంగా నమ్మింది జనసైనికులు, వీరమహిళలే. ఆనాడు కమ్యూనిజం అంటూ మాట్లాడిన సోవియట్ రష్యా.. డెమోక్రటిక్ దేశంగా మారింది. మావోయిజం అని మాట్లాడిన చైనా క్యాపిటలిజంలోకి వచ్చింది. కఠినమైన నిబంధనలు పాటించే సౌదీ అరేబియా ఆడవాళ్లకు ఓటు హక్కు కల్పించింది. ప్రపంచమే క్రమక్రమంగా మారుతోంది.
కాలంతోపాటు మార్పులు అనివార్యం. కమ్యూనిజం, సోషలిజం, క్యాపిటిలిజం ఇలా అన్ని సిద్ధాంతాలపై అవగాహన పెంచుకున్న తరువాతే పార్టీ పెట్టాను. సినిమాల్లో నటించినంత మాత్రాన అవగాహన లేదని అనుకోవద్దు. ప్రతి సిద్ధాంతంపై సంపూర్ణ అవగాహనతోనే మాట్లాడతాను. నేను ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలకు నేను దశాబ్ద కాలంపాటు నలిగి నిలబడ్డాను కాబట్టే 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్ తో విజయం సాధించాను. ప్రజాస్వామ్యంలో హింసకు తావులేదు. గిరిజన గ్రామాలకు రోడ్లు వేయడానికి తుపాకులే పట్టుకోనక్కరలేదు. సమాజానికి సేవ చేయాలనే ఆలోచనతో మనం పట్టుకున్న పార్టీ జెండానే ఆయుధంగా మారుతుంది. మన మాటే తూటా అవుతుంది." అని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు.