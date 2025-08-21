English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pawan Kalyan: శ్రీశైలం ఘటనపై విచారణ.. టీడీపీ ఎమ్మెల్యేకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ భారీ షాక్‌

Pawan Kalyan Big Shock To TDP MLA Budda Rajasekhar On Srisailam Incident: కూటమి ప్రభుత్వంలో భారీ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఓ వివాదంలో ఇరుకున్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యేపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ విచారణకు ఆదేశించారు. ఈ పరిణామం రాజకీయంగా తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 21, 2025, 12:03 AM IST

Pawan Kalyan: శ్రీశైలం ఘటనపై విచారణ.. టీడీపీ ఎమ్మెల్యేకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ భారీ షాక్‌

Srisailam Incident: అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన మధ్య తీవ్ర విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయని చర్చ జరుగుతోంది. చంద్రబాబుపై జనసేనాధిపతి పవన్‌ కల్యాణ్‌ తీవ్ర అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే టీడీపీ ఎమ్మెల్యేపై విచారణకు ఆదేశించడం సంచలనం రేపుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి పార్టీల్లో తీవ్ర స్థాయిలో అసంతృప్తులు ఉన్నాయని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. క్షేత్రస్థాయితోపాటు పార్టీ అధినేతల వరకు అవి కొనసాగుతున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వంలో తమకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదని జనసేన తీవ్ర అసంతృప్తిలో ఉంది. ఇక డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌కు కూడా అంతగా ప్రాధాన్యం లభించడం లేదని ప్రచారం సాగుతున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు భారీ షాక్‌ ఇచ్చారు. అతడు ఓ వివాదంలో చిక్కుకోగా ఆ వ్యవహారంపై డిప్యూటీ సీఎంగా.. అటవీ శాఖ మంత్రిగా విచారణకు ఆదేశించడం ఏపీ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతోంది.

Also Read: Diamond In Farm: మహిళా రైతుకు జాక్‌పాట్‌.. పొలంలో దొరికిన అత్యంత ఖరీదైన వజ్రం

శ్రీశైలం అటవీ ప్రాంతంలో విధి నిర్వహణలో ఉన్న అటవీ శాఖ ఉద్యోగులతో శ్రీశైలం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్‌ రెడ్డి ఘర్షణకు దిగి, దాడికి పాల్డడ్డారు. ఈ ఉదంతం రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపింది. ఈ ఘటన తన శాఖ పరిధిలోని కావడంతో అటవీ శాఖ మంత్రిగా పవన్‌ కల్యాణ్‌ విచారణకు ఆదేశించారు. శ్రీశైలం అటవీ ప్రాంతంలో విధి నిర్వహణలో ఉన్న అటవీ ఉద్యోగులతో ఎమ్మెల్యే ఘర్షణకు గల కారణాలు.. పూర్తి వివరాలు పవన్‌ కల్యాణ్‌కు ఉన్నతాధికారులు వివరించారు.

Also Read: Phone Prices Drop: భారత ప్రభుత్వం ఈ ఒక్కటీ చేస్తే మొబైల్‌ ఫోన్లు సరసమైన ధరలకు

ఈ ఘటనలో ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్‌ రెడ్డి, ఆయన అనుచరుల ప్రమేయంపై విచారించి సవివరంగా నివేదిక ఇవ్వాలని పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆదేశించారు. బాధ్యులపై నిబంధనల ప్రకారం కేసులు నమోదు చేయాలని స్పష్టంగా చెప్పారు. చట్టాలను అతిక్రమించి క్రిమినల్ చర్యలకు పాల్పడి ఏ స్థాయిలో ఉన్నవారినైనా ఉపేక్షించకూడదని పేర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి అయినా, ముఖ్యమంత్రి అయినా ఒకటే అని, అరెస్టయిన 31వ రోజు పదవి కోల్పోయే చట్టం తీసుకురాబోతోంది నరేంద్ర మోదీ అని గుర్తుచేశారు.

Also Read: Pakistan Cricketers: పాకిస్థాన్‌ క్రికెటర్ల జీతాలు ఎంతో తెలుసా? మనోళ్ల కన్నా తక్కువా.. ఎక్కువా?  

‘మేము తప్పు చేసినా బాధ్యులను చేయమని రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు, నేను కూడా శాసన సభలో స్పష్టంగా చెప్పాం. నిబద్ధతతో, నియంత్రణతో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రజా జీవితంలో ఉన్నవారు ముందుగా తమను తాము నియంత్రించుకోవాలి. ఉద్యోగుల విధి నిర్వహణకు ఆటంకం కలిగించేవారు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదు' అని డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Srisailam Forest OfficersBudda Rajasekharpawan kalyanInvestigationBig Shock To TDP MLA Budda Rajasekhar

