Pawan kalyan: ఆ అంజన్న దయవల్లే బతికాను.. కొండ గట్టులో భావోద్వేగానికి గురైన పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమన్నారంటే..?

Deputy cm pawan kalyan visits kondagattu temple: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రసిద్ద కొండ గట్టు ఆలయంను సందర్శించారు. ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ కొండ గట్టుకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు ప్రత్యేకంగా భద్రత చర్యలు చేపట్టారు. ఆలయ అధికారులు, పండితులు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంకు సంప్రదాయంగా స్వాగతం పలికారు.ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ తో అంజన్న ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా పూజలు చేయించారు. తన ఇష్టమైన దైవం అంజన్న ఆలయంలో పవన్ కళ్యాణ్ ధ్యానం, పూజలు చేసి, మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.
గతంలో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న పవన్..
గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ పర్యటన నేపథ్యంలో.. అంజన్న భక్తుల కోసం ధర్మశాల, దీక్ష విరమణ మండపాలను ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా కోరారు. దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక చొరవతో తీసుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సాయంతో కేటాయించిన రూ.35.19 కోట్ల నిధులతో కొండగట్టులో నిర్మించనున్న ధర్మశాల, దీక్ష విరమణ మండపం కోసం భూమి పూజ నిర్వహించారు. అంతే కాకుండా..ఈ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు.
అంజన్న పునర్జన్మనిచ్చారని ఎమోషనల్..
గతంలో జరిగిన విద్యుత్ ప్రమాదం నుంచి తనను ఆ అంజన్నే కాపాడారని కామెంట్స్ చేశారు. ఆయన దయవల్లే పెనుప్రమాదం నుంచి బైటపడినట్లు చెప్పారు. అంజన్నకు సేవచేసే భాగ్యం తనకు రావడం పూర్వజన్మ పుణ్యమన్నారు. మొత్తంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు, తెలంగాణ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, తదితరులు ఉన్నారు.
మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ ను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు , జనసేన కార్యకర్తలు కొంగ గట్టుకు తరలివచ్చారు. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు పటిష్టమైన బందోబస్తు చేపట్టారు. అదే విధంగా పవన్ కళ్యాన్.. నాచుపల్లి శివారులోని రిసార్ట్లో జనసేన కార్యకర్తలతో సమావేశం తర్వాత హైదరాబాద్ కు తరలి వెళ్లనున్నారు.
