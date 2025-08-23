Renu desai Video: పోర్న్ వీడియోలంటే పడిచస్తారు.!. కానీ మంచివి పోస్ట్ చేస్తే ఇలానా.!. రేణుదేశాయ్ సంచలనం.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Renu desai serious post on her ngo account ban issue: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ తరచుగా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటారు. ముఖ్యంగా రేణుదేశాయ్ కు శునకాలు అంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇటీవల ఢిల్లీలో శునకాలపై కోర్టు తీర్పు తర్వాత తరచుగా తన సోషల్ మీడియా హ్యండిల్స్ తో అనేక వీధి శునకాల వీడియోలు షేర్ చేశారు. వాటిని ఏవిధంగా కాపాడు కోవాలి. శునకాలకు సరైన విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే సరిపోతుందని, వాటిని బంధిచాల్సిన అవసరంలేదని అవగాహన కల్పించారు.
అంతేకాకుండా రేణు దేశాయ్ తాను సామాజిక సేవలకు సంబంధించి ఎన్జీవో తో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. సమాజంలో బర్నింగ్ సమస్యలు మొదలైన వాటి గురించి దానిలో పోస్ట్ లు పెడుతూ అందరిలోనే అవగాహన కల్పించే విధంగా పోస్ట్ లు పెడుతూ అందరితో టచ్ లో ఉంటారు. ఇటీవల వీధి శునకాలపై కోర్టు తీర్పు తర్వాత రేణు దేశాయ్ అనేక వీడియోలు, పోస్ట్ లను తన ఎన్జీవో అకౌంట్ లో అందరితోను షేర్ చేసుకున్నారు. రేణు దేశాయ్ కు ఎన్జీవో అకౌంట్ తో చాలా మంది ఫాలో వర్స్ ఉన్నారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. రేణు దేశాయ్ కు ఎన్జీవో అకౌంట్ బ్యాన్ అయ్యింది. వీధి శునకాలకు చెందిన వీడియోల మూలంగా కొంత మంది పదే పదే రిపోర్ట్ కొట్టడంతో రేణు దేశాయ్ అకౌంట్ ను కంపెనీలు బ్యాన్ చేశాయి. శునకాలకు సంబంధించిన వీడియోలు డిలీట్ చేస్తే మరల ఒక రోజుల అకౌంట్ యాక్టివ్ అవుతుందని దానిలో రాసి ఉంది. ఈ ఘటనపై రేణు దేశాయ్ సీరియస్ అయ్యారు.
చాలా మంది పోర్న్, న్యూడ్ కంటెంట్ లు పడి పడి చూస్తారని, తాను జెన్యూన్ కంటెంట్, నిజాయితీగా సమాజంకు అవగాహన కల్పిస్తు, అందరికి తెలిసేలా తాను ఎన్జీవో కలిసి షేర్ చేస్తున్నానని అన్నారు. దీన్ని కొంత మంది రిపోర్ట్ కొట్టడంతో అకౌంట్ తాత్కలికంగా బ్యాన్ అయ్యిందని అన్నారు.
మంచివి చూస్తే జనాలకు నచ్చదని... కాంట్రవర్సీగా, టైమ్ పాస్ వి, బూతు సైట్లు, న్యూడ్, పోర్న్ కంటెంట్ లు మాత్రం చూస్తు ఉంటారని రేణు దేశాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి, తన అకౌంట్ బ్లాక్ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరోవైపు.. ఇప్పటికి కూడా దేశ వ్యాప్తంగా కొంత మంది వీధి కుక్కలపై భిన్నమైన వాదనల్ని చేస్తునే ఉన్నారు. కొంత మంది కోర్టు తీర్పును స్వాగతించారు. మరికొంత మంది మాత్రం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు.