Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /Pawan kalyan Fan: పవన్ కల్యాణ్ బర్త్‌డే వేడుకల్లో అపశ్రుతి.. ఫ్లెక్సీ కడుతుండగా అభిమాని మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Pawan kalyan Fan: పవన్ కల్యాణ్ బర్త్‌డే వేడుకల్లో అపశ్రుతి.. ఫ్లెక్సీ కడుతుండగా అభిమాని మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Amalapuram pawan kalyan fan dies: అమలాపురంలో పవన్ కల్యాన్ బర్త్ డే నేపథ్యంలో ఫ్లెక్సీలు కడుతుండా అభిమాని ఒక్కసారిగా కరెంట్ షాక్ కు గురయ్యాడు. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారు అలర్ట్ అయి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 02, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:47 PM IST
Pawan kalyan Fan: పవన్ కల్యాణ్ బర్త్‌డే వేడుకల్లో అపశ్రుతి.. ఫ్లెక్సీ కడుతుండగా అభిమాని మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఆసుపత్రిలో భారీ కొండచిలువ కలకలం.. వీడియో ఇదే చూడండి..
2
3
4
5