Festival Gift: గ్రామ పంచాయతీలకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ పండుగ గిఫ్ట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

Gram Panchayats Gift: అధికారంలోకి వచ్చాక ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో గ్రామ పంచాయతీలకు మహర్దశ పట్టింది. అభివృద్ధి పనుల జాతర జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే వరుస పండుగల నేపథ్యంలో గ్రామ పంచాయతీలకు భారీ బహుమతి ప్రకటించారు. ఆయన చొరవతో పంచాయతీలకు భారీ ఎత్తున నిధులు విడుదల కానున్నాయి. దీంతో పంచాయతీ కార్యవర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దానికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో పంచాయతీలకు 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు విడుదల చేస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో పంచాయతీల అభివృద్ధికి అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రూ.1,120 కోట్లు విడుదలకు హామీ ఇచ్చిన సీఎం చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. ఈ నిధుల విడుదలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్పంచ్లకీ, స్థానిక సంస్థలకు గొప్ప ఉపశమనం కలుగుతుందని పవన్ కల్యాణ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల అంశంపై మంగళవారం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. 'శాసన మండలి సమావేశంలో గ్రామ పంచాయతీలకు ఉద్దేశించిన ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్లను ఇకపై వాటి ఉద్దేశించిన ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే వినియోగించేలా ప్రభుత్వం చూస్తుందని హామీ ఇచ్చా. అలాంటి నిధులను గతంలో ఇతర పథకాలకు మళ్లించింది. నిధుల మళ్లింపుతో స్థానిక సంస్థలపై ఆర్థిక భారం ఏర్పడింది. గ్రామాల అభివృద్ధి కుంటుపడింది. జీతాల చెల్లింపులలో జాప్యమైంది' అని వివరించారు.
రాష్ట్రానికి కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులను సకాలంలో విడుదల చేసిన ప్రధాని మోదీకి పవన్ కల్యాణ్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పంచాయతీల అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తోందని చెప్పారు. 'పెండింగ్లో ఉన్న 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు రూ.1,120 కోట్లను సెప్టెంబర్ మొదటి వారం వరకు అన్ని పంచాయతీలకు విడుదల చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు' ప్రకటనలో తెలిపారు.
'స్థానిక పాలనకు సాధికారత కల్పించాలనే ముఖ్యమంత్రి నిబద్ధత ఈ హామీతో తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతమైన, ప్రజా-కేంద్రీకృత నాయకత్వానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది' అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు. ఆర్థిక సంఘం నిధుల విడుదలతో సర్పంచ్లు, స్థానిక సంస్థలకు గొప్ప ఉపశమనం కలుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక సంఘం నిధులను పంచాయతీలకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ.. వాటిని సద్వినియోగపరచాలనే దృఢమైన వైఖరిని తాము తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. స్థానిక స్వపరిపాలనను బలోపేతం చేస్తూ.. గ్రామ స్థాయిలో కనీస మౌలిక వసతులు, సేవలు సమర్థంగా అందించాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. గ్రామ పంచాయతీలను శక్తివంతంగా చేయాలని సంకల్పించినట్లు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు.
