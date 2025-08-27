English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Festival Gift: గ్రామ పంచాయతీలకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ పండుగ గిఫ్ట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

Pawan Kalyan Festival Gift To Gram Panchayats Likely To Release Rs 1120 Crore Funds: వరుస పండుగల నేపథ్యంలో గ్రామ పంచాయతీలకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ పండుగ గిఫ్ట్‌ ప్రకటించారు. రూ.1,120 కోట్ల నిధులు విడుదల చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. పంచాయతీలకు శుభవార్త వినిపించిన ఆ వార్త విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 27, 2025, 12:08 AM IST

Trending Photos

Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
5
Old Coins Selling
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
DSC Postponement Notice: ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేసిన విద్యాశాఖ
5
Dsc Certificate Verification Delayed
DSC Postponement Notice: ఆంధ్రప్రదేశ్ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్‌ను పోస్ట్‌పోన్ చేసిన విద్యాశాఖ
Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
7
Lunar Eclipse
Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..
Festival Gift: గ్రామ పంచాయతీలకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ పండుగ గిఫ్ట్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

Gram Panchayats Gift: అధికారంలోకి వచ్చాక ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ చొరవతో గ్రామ పంచాయతీలకు మహర్దశ పట్టింది. అభివృద్ధి పనుల జాతర జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే వరుస పండుగల నేపథ్యంలో గ్రామ పంచాయతీలకు భారీ బహుమతి ప్రకటించారు. ఆయన చొరవతో పంచాయతీలకు భారీ ఎత్తున నిధులు విడుదల కానున్నాయి. దీంతో పంచాయతీ కార్యవర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. దానికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Tirumala Temple: భక్తులకు టీటీడీ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. 7వ తేదీన తిరుమల ఆలయం మూసివేత

సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో పంచాయతీలకు 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు విడుదల చేస్తామని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో పంచాయతీల అభివృద్ధికి అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రూ.1,120 కోట్లు విడుదలకు హామీ ఇచ్చిన సీఎం చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. ఈ నిధుల విడుదలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్పంచ్‌లకీ, స్థానిక సంస్థలకు గొప్ప ఉపశమనం కలుగుతుందని పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వినాయక చవితి గిఫ్ట్‌.. రూ.700 కోట్ల చెల్లింపు?

15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల అంశంపై మంగళవారం డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ కీలక ప్రకటన చేశారు. 'శాసన మండలి సమావేశంలో గ్రామ పంచాయతీలకు ఉద్దేశించిన ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్లను ఇకపై వాటి ఉద్దేశించిన ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే వినియోగించేలా ప్రభుత్వం చూస్తుందని హామీ ఇచ్చా. అలాంటి నిధులను గతంలో ఇతర పథకాలకు మళ్లించింది. నిధుల మళ్లింపుతో స్థానిక సంస్థలపై ఆర్థిక భారం ఏర్పడింది. గ్రామాల అభివృద్ధి కుంటుపడింది. జీతాల చెల్లింపులలో జాప్యమైంది' అని వివరించారు.

Also Read: Andariki Illu: ప్రజలకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరం.. అందరికీ ఇళ్ల నిర్మాణంపై కీలక ప్రకటన

రాష్ట్రానికి కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులను సకాలంలో విడుదల చేసిన ప్రధాని మోదీకి పవన్‌ కల్యాణ్‌ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో పంచాయతీల అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తోందని చెప్పారు. 'పెండింగ్‌లో ఉన్న 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు రూ.1,120 కోట్లను సెప్టెంబర్ మొదటి వారం వరకు అన్ని పంచాయతీలకు విడుదల చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు' ప్రకటనలో తెలిపారు.

Also Read: RTC Free Bus: ఆర్టీసీ ఉచిత బస్సుపై చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన.. ఈసారి ఏం చెప్పారంటే?

'స్థానిక పాలనకు సాధికారత కల్పించాలనే ముఖ్యమంత్రి నిబద్ధత ఈ హామీతో తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలోని కూటమి ప్రభుత్వం బాధ్యతాయుతమైన, ప్రజా-కేంద్రీకృత నాయకత్వానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది' అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రకటించారు. ఆర్థిక సంఘం నిధుల విడుదలతో సర్పంచ్‌లు, స్థానిక సంస్థలకు గొప్ప ఉపశమనం కలుగుతుందని పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక సంఘం నిధులను పంచాయతీలకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ.. వాటిని సద్వినియోగపరచాలనే దృఢమైన వైఖరిని తాము తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. స్థానిక స్వపరిపాలనను బలోపేతం చేస్తూ.. గ్రామ స్థాయిలో కనీస మౌలిక వసతులు, సేవలు సమర్థంగా అందించాలన్నదే తమ ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. గ్రామ పంచాయతీలను శక్తివంతంగా చేయాలని సంకల్పించినట్లు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

development funds15th finance commissionpawan kalyanJanasena partychandrababu

Trending News