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Pawan Kalyan: మీ తాట తీస్తామంటున్నారు.!. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన నేతలపై పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Pawan kalyan speech in delhi:  కొంత మంది దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన నేతలు తరచుగా తమ తడాఖా చూపిస్తామంటూ ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారని పవన్ కళ్యాణ్ సెటైర్లు వేశారు. కానీ ఢిల్లీకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం వారి భాష, ప్రవర్తనలో ఆ దోరణి కన్పించదన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 15, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:37 PM IST
Pawan Kalyan: మీ తాట తీస్తామంటున్నారు.!. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన నేతలపై పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan: మీ తాట తీస్తామంటున్నారు.!. దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన నేతలపై పవన్
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