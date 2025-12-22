Pawan Kalyan: వైసీపీని శాశ్వతంగా అధికారంలోకి రానివ్వం.. మరోసారి జగన్ పార్టీపై నిప్పులు చెరిగిన పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమన్నారంటే..?

Pawan kalyan fires on former cm ys jagan in mangalagiri janasena party meeting: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం కూటమి వర్సెస్ వైసీపీ నేతల మాటల యుద్దం తారాస్థాయికి చేరింది. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల వైసీపీ నేతలకు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పెట్టుబడులు రాకుండా బెదిరింపులు చేస్తామంటే చూస్తు ఊరుకోబోమన్నారు. అంతే కాకుండా రౌడీ యిజం చేస్తే యోగి ఆదిత్యనాథ్ లాంటి ట్రిట్మెంట్ ఇస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో మరొసారి పవన్ కళ్యాన్ జగన్ పార్టీపై మండిప్డడారు. వైసీపీని శాశ్వతంగా అధికారంలోకి రాకుండా చేస్తామని హెచ్చరించారు. వైసీపీ నేతలు ఇష్టానుసారం చేస్తే చూస్తు వదిలేదిలేదని సీరియస్ అయ్యారు.
మంగళగిరిలోని జనసేన పార్టీ క్యాంప్ కార్యాలయంలో జనసేన నేతలతో పవన్ కళ్యాణ్ పదవి - బాధ్యత పేరుతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో జనసేన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటుగా కొత్తగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన పలువురు నేతలు హాజరయ్యారు. అపోసిషన్ పార్టీల సలహాలు తీసుకుంటామని అన్నారు. రాజ్యంగంకు లోబడి ప్రవర్తిస్తామన్నారు. తప్పనిసరి అయితే తప్ప ఆఖరి అస్త్రంగా షర్ట్ మడతబెడతామన్నారు. రౌడీ యిజం చేస్తే శాశ్వతంగా అధికారంలోకి రాకుండా చేస్తామన్నారు. తాము ఇంటి నుంచి బైటకు వచ్చే టప్పుడే తిరిగి ఏది జరిగిన సిద్దంగా ఉంటామన్నారు.
కులాలు, మతాల మధ్య చిచ్చులు పెడితే చూస్తే ఊరుకోబొమన్నారు. విధి విధానాలపై ప్రశ్నిస్తే తప్పనిసరిగా రియాక్ట్ అవుతామని కానీ రౌడీ యిజం చేస్తే తాట తీస్తామని పవన్ మరోసారి హెచ్చరించారు. రౌడీలను ప్రోత్సహించే పార్టీని.. పార్టీలా కాకుండా రౌడీ గ్యాంగ్గానే చూస్తామని ఏకీపారేశారు.
Read more: Srisailam Sparsha Darshan: శ్రీశైల మల్లన్న భక్తులకు తీపికబురు! 'స్పర్శ దర్శనం' వేళలు పెంపు..పూర్తి వివరాలివే!
మహిళలను కించపరిచేలా వైసీపీ నేతలు మాట్లాడుతున్నారని.. తాము అధికారంలోకి వస్తే అంతుచూస్తామని నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారని, ఇది సరైన పద్దతి కాదని హెచ్చరించారు. ప్రజలు ధైర్యంగా ఉండాలని.. వైఎస్ జగన్ అండ్ కో మళ్లీ అధికారంలోకి రాదని పవన్ కళ్యాణ్ తెల్చి చెప్పారు. వైసీపీ పర్మినెంట్గా అధికారంలోకి రాకుండా చూస్తామంటూ పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి