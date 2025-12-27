Pawan Kalyan: ఇదేనా సనాతన ధర్మం..?.. నాగబాబు వ్యాఖ్యలపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు కౌంటర్ లు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Janasena followers fires on nagababu: మెగాబ్రదర్ నాగబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలపై పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. ఇప్పుడు సనాతన  ధర్మం ఏమైందంటూ రచ్చ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం శివాజీ వ్యాఖ్యలు కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకున్నాయి. నాగబాబును సస్పెండ్ చేయాలని కొంత మంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 27, 2025, 07:38 PM IST
  • నాగాబాబు వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట రచ్చ..
  • సనాతన ధర్మంపై కొత్త వివాదం..

Pawan kalyan followers fires on nagababu over his supports anasuya: నటుడు శివాజీ దండోరా ఈవెంట్లో చేసిన హీరోయిన్ల డ్రెస్సింగ్ లపై చేసిన వ్యాఖ్యల దుమారం చెలరేగుతునే ఉంది. దీనిలో కొత్త కొత్త ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈరోజు శివాజీ తెలంగాణ మహిళ కమిషన్ ముందు హజరై తన వివరణ ఇచ్చుకున్నారు. మహిళ సమాజంకు సారీ కూడా చెప్పారు.  అంతే కాకుండా ప్రెస్ మీట్ తర్వాత శివాజీ కూడా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొంత మంది ఇండస్ట్రీలో తన మీద కుట్రలు పన్నారని అన్నారు. ఈ క్రమంలో అందరినిసాటిస్ ఫై  చేసేలా ఎవరు మాట్లాడలేదరని, ఖర్మ అనేది ఒకటి ఉంటుందన్నారు. ఎవరికి భయపడేది లేదన్నారు. మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు శివాజీ వ్యాఖ్యలకు ఇన్ డైరెక్ట్ గా కౌంటర్ లు ఇచ్చారు.

మారుతున్న సమాజం ఆధారంగా మనం కూడా మారాలన్నారు. అసలు మహిళలు ఎలాంటి దుస్తుల గురించి మాట్లాడటం పెద్ద క్రైమ్ అన్నారు. వారికి ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకొవాలన్న పూర్తి ఫ్రీడం ఉందన్నారు. అదే విధంగా వారి దుస్తుల గురించి శివాజీ సపోర్ట్ చేస్తున్న వారిపై కూడా మండిపడ్డారు. అదే విధంగా అనసూయలను, చిన్మయిలను సపోర్ట్ చేస్తు మాట్లాడారు. మహిళలు బైటకు వెళ్తే.. వారిని వారు కాపాడుకునేలా ఉండాలన్నారు. అయితే.. నాగబాబు వ్యాఖ్యలపై అనసూయ కూడా థైంక్స్ చెప్పారు. ఇక్కడ శివాజీ వివాదం కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది.

కొంత మంది పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు నాగబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు సనాతన ధర్మంకు పూర్తిగా విరుద్దమంటున్నారు. మహిళలు నిండుగా చీరలో నిండుతనంతో ఉండాలని మనసంప్రదాయాలు చెబుతున్నాయన్నారు. చీరకట్టులో ఉండే గౌరవం, ఒక గొప్పతనం గురించి ప్రవచన కర్తలు కూడా చెబుతు ఉంటారన్నారు.

కానీ సనాతన ధర్మం అంటూ పెద్ద పెద్ద మాటలు చెప్పే పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడు నాగబాబు  ఈ విధంగా జనసేన పార్టీకి సనాతన ధర్మం స్టాండ్ కు విరుద్దంగా ఈ మాటలు చెప్పడం ఎంత వరకు కరెక్ట్ అంటూ పవన్ అభిమానులు కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.

Read more: Actor Shivaji Video: ఇండస్ట్రీలో నాపై కుట్రలు చేస్తున్నారు.. మరోసారి శివాజీ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

చాలా మంది మహిళలు సైతం శివాజీకే సపోర్ట్ చేస్తున్న తరుణంలో.. వారిని కూడా అగౌరవపర్చే విధంగా నాగబాబు మాట్లాడారని అభిమానులు ఫైర్ అవుతున్నారు. దీనిపై పవన్ కళ్యాన్ రియాక్ట్ కావాలని కూడా అభిమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో శివాజీ రచ్చలో మరో బిగ్ ట్విస్ట్ చోటు చేసుకున్నట్లైందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

