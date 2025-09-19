English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pawan Kalyan: నాడు పోలీసులతో చెంపదెబ్బ.. నేడు ఆలయానికి చైర్మన్‌ పదవి

Pawan Kalyan Gives Nominated Post To Local Leader: ఏపీ ప్రభుత్వం చేపట్టిన నామినేటెడ్‌ పోస్టుల భర్తీలో ఒక సామాన్య కార్యకర్తకు అత్యున్నత పదవి లభించింది. గతంలో పోలీస్‌ దెబ్బ తిన్న కార్యకర్త ఇప్పుడు ఒక ప్రముఖ దేవాలయానికి చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 19, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
5
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ రాష్ట్రాలలో కాలేజీలకు సైతం..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
Pawan Kalyan: నాడు పోలీసులతో చెంపదెబ్బ.. నేడు ఆలయానికి చైర్మన్‌ పదవి

Srikalahasthi Chairman Post: అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం పదవుల భర్తీని దశలవారీగా చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని ఆలయాల పాలకమండలి కమిటీలను ప్రభుత్వం నియమించింది. వీటిలో ఓ సామాన్య కార్యకర్తకు అవకాశం లభించింది. జనసేన పార్టీ అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తన పార్టీలోని సామాన్య కార్యకర్తకు నామినేటెడ్‌ పదవి ఇప్పించారు. ఒక నాడు పోలీసు చేతిలో చెంపదెబ్బలు తిన్న ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఓ ప్రముఖ ఆలయానికి చైర్మన్‌గా ఎంపికయ్యారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: TSRTC Bumper News: ప్రయాణికులకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 'పండుగలాంటి వార్త'

శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం చైర్మన్ పదవిని ఏపీ ప్రభుత్వం నియమించింది. వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పాలనలో కొట్టే సాయిప్రసాద్‌ని నడిరోడ్డుపై పోలీసు అధికారిణి చెంప దెబ్బ కొట్టి అవమానించారు.  ఆ సమయంలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ శ్రీ సాయికి అండగా నిలుస్తూ తిరుపతి ఎస్పీ దగ్గర ఫిర్యాదు చేశారు. అతడికి అండగా నిలుస్తూ న్యాయ పోరాటం చేశారు. పార్టీ తరఫున పోరాటం చేసిన సాయిప్రసాద్‌కు తాజాగా ప్రభుత్వం నామినేటెడ్‌ పదవి కల్పించారు.

Also Read: Salaries Cut: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. పండుగ ముందు జీతాలు భారీ కోత

జనసేన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి పవన్ కల్యాణ్ బాటలో నడిచిన సామాన్య కార్యకర్తకు శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం ఛైర్మన్ పదవి దక్కింది. శ్రీకాళహస్తికి చెందిన కొట్టే సాయి ప్రసాద్‌ను జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానం ఛైర్మన్‌కి ప్రతిపాదించారు. పవన్‌ ప్రతిపాదనను కూటమి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపి సాయి ప్రసాద్ పేరును ప్రకటించింది. దీంతో జనసేన శ్రేణులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also Read: 8th Pay Commission: దసరాకు కేంద్ర సర్కార్ శుభవార్త.. ఉద్యోగులకు పండుగ జాక్‌పాట్‌!

వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పాలనలో 2023లో శ్రీకాళహస్తిలో జనసేన పార్టీ తరఫున నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. నిరసన కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఆ నిరసనలో పాల్గొన్న జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలపై పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. ఆ సందర్భంలో కొట్టే సాయిపై అప్పటి సీఐ శ్రీమతి అంజు యాదవ్ చెంపదెబ్బ వేసి అతడిని అవమానించారు. ఆమె కొడుతున్నా మహిళా అధికారిణి అని గౌరవించి సాయి ప్రసాద్‌ అలాగే నిలిచి ఉన్నారు.

Also Read: Rashmika Mandanna: నేషనల్‌ క్రష్‌ శ్రీవల్లి ఆస్తులు ఎన్నో తెలుసా? ఇండియాలోనే అతిపేద్ద..

ఆ ఘటన జరిగిన రోజున తాడేపల్లిగూడెం సమావేశంలో ఉన్న పవన్ కల్యాణ్ వెంటనే స్పందించారు. ఆ తరవాత కొట్టే సాయిని, నాయకులను వెంటబెట్టుకొని తిరుపతి వెళ్లిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఎస్పీని కలిసి పోలీసుల చర్యపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ రోజు పోలీసులు కొట్టినా పార్టీ సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి నిలిచిన కొట్టే సాయిని గుర్తించిన పవన్ కల్యాణ్ నామినేటెడ్‌ పదవి కట్టబెట్టారు. పార్టీ కోసం నిలిచే కార్యకర్తలు, నాయకులను గుర్తించి బాధ్యతలు ఇచ్చేలా పవన్ కల్యాణ్ చొరవ తీసుకుంటారని నిరూపితమవుతోందని జనసేన పార్టీ నాయకులు చెబుతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanAp Nominated PostsJanasena partyPolice Slapchittoor

Trending News