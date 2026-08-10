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Pawan Kalyan Govinda Namalu: గోవింద నామాలతో వైసీపీ నేతలు పేరడీలు..ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర ఆగ్రహం!

Pawan Kalyan Govinda Namalu News: నెల్లూరులో ఇటీవలే వైసీపీ కార్యకర్తలు చేపట్టిన నిరసన కార్యక్రమాల్లో గోవింద నామాలపై పేరడీలుగా మలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ విషయంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. గోవింద నామాలను హేళన చేసిన వారిపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 10, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:09 PM IST
Pawan Kalyan Govinda Namalu: గోవింద నామాలతో వైసీపీ నేతలు పేరడీలు..ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర ఆగ్రహం!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Pawan Kalyan Govinda Namalu: గోవింద నామాలతో వైసీపీ నేతలు పేరడీలు..ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర ఆగ్రహం!
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