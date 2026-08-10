/Pawan Kalyan Govinda Namalu: గోవింద నామాలతో వైసీపీ నేతలు పేరడీలు..ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర ఆగ్రహం!

Pawan Kalyan Govinda Namalu News: తిరుమల శ్రీవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తూ ఆలపించే పవిత్ర దైవ నామాలు, భక్తి గీతాలను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (YSRCP) నేతలు పేరడీలుగా మలచి ఆలపించడంపై జనసేన అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. నెల్లూరులో ఇటీవల నిర్వహించిన ఒక నిరసన కార్యక్రమంలో వైకాపా నేతలు వ్యవహరించిన తీరు ధార్మిక విశ్వాసాలను కించపరిచేలా ఉందని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ మేరకు జనసేన పార్టీ అధికారిక 'ఎక్స్'(ట్విట్టర్) వేదికగా ఈ విషయాలను వెల్లడించింది. ఈ ఘటనపై తగిన చట్టపరమైన చర్యలతో ముందుకు వెళ్లాలని పార్టీ శ్రేణులకు ఆయన దిశానిర్దేశం చేసినట్లు పార్టీ పేర్కొంది.
భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే కుట్ర: పవన్ కల్యాణ్
ఈ సందర్భంగా వైకాపా నేతల తీరును తప్పుపడుతూ పవన్ కల్యాణ్ పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా దక్కని పార్టీ, కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం పవిత్రమైన గోవింద నామాలను పేరడీలుగా మలచడం అత్యంత దురదృష్టకరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇది కోట్ల మంది భక్తుల మనోభావాలను తీవ్రంగా గాయపరిచేలా ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నవారు వ్యవహరించిన తీరు పూర్తిగా మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేలా, కుట్రపూరిత ఆలోచనలతో కూడినదిగా ఉందని ఆయన ధ్వజమెత్తారు.
చట్టపరమైన చర్యలకు ఆదేశం
సమాజంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా, ధార్మిక విశ్వాసాలను అపహాస్యం పాలుజేసే సంస్కృతిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించకూడదని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. దైవ నామాలు, భక్తి కీర్తనలను కేవలం రాజకీయ విమర్శల కోసం, అపహాస్యం కోసం వాడుకునే విధానాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ విడనాడాలని ఆయన హితవు పలికారు.
ఈ ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై నిబంధనల ప్రకారం చట్టపరంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని పార్టీ నేతలను ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అప్రమత్తం చేశారు. హిందూ ధర్మం, భక్తుల మనోభావాల పరిరక్షణకు జనసేన పార్టీ ఎప్పుడూ ముందుంటుందని స్పష్టం చేస్తూ, ఈ వివాదం ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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