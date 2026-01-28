Pawan Kalyan: మహిళతో అరవ శ్రీధర్ రాసలీలల యవ్వారం.. రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ.. ఏంచేసిందంటే..?

Pawan kalyan Janasena party formed inquiry committee on arava Sridhar row: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడురు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం ఏపీ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే అపోసిషన్ పార్టీలు కూటమిపై ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఏపీరాజకీయాల్లో అరవ శ్రీధర్ అంశం మాత్రం కూటమికి తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. మొత్తంగా ఈవివాదంపై పవన్ కళ్యాన్ జనసేన పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక మహిళ ఆరోపణల నేపథ్యంలో దీనిపై విచారించేందుకు గాను ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటిని నియమించింది. అదే విధంగా కమిటి విచారణ పూర్తయ్యే వరకుకూడా జనసేన పార్టీ అధికారిక కార్యక్రమాలకు అరవ శ్రీధర్ దూరంగా ఉండాలని కూడా పార్టీ స్పష్టం చేసింది.
ఈ మేరకు జనసేన పార్టీ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ కమిటిలో.. టి. శివశంకర్, తంబళ్ళపల్లి రమాదేవి, టి.సి. వరుణ్లతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు జనసేన పార్టీ వెల్లడించింది. మొత్తంగా దీనిపై ఏడు రోజుల్లోగా కమిటీ ముందు హాజరై వివరణ ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ను జనసేన ఆదేశించింది.
సదరు మహిళ చేసిన ఆరోపణల్లోని నిజానిజాలను విచారించి, వారం రోజుల్లోగా పార్టీకి నివేదిక సమర్పించాలని కమిటీకి పార్టీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నివేదిక ఆధారంగా తుది చర్యలు ఉంటాయిన జనసేన పార్టీ స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు మహిళ మాత్రం తనను నమ్మించి ఏడాదిన్నరలో అరవ శ్రీధర్ లైంగికంగా తనను వాడుకుని ఏడాదిలో ఐదుసార్లు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యేలా అత్యాచారం చేసి, వేధించాడని మహిళ ఆరోపణలు చేసింది. అదే విధంగా రహస్య వీడియోలను సైతం విడుదల చేసింది.
Read more: Arava Sridhar Victim Video: ఏడాదిన్నరలో ఐదు అబార్షన్లు.. జనసేన ఎమ్మెల్యే బండారం బైటపెట్టిన మహిళ.. వీడియో..
మొత్తంగా దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది. మరోవైపు అరవ శ్రీధర్ కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం మహిళ కావాలని తమ కొడుకుపై లేని పోనీ అభాండాలు వేస్తుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీనిపై ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ ఇది డీప్ ఫెక్ వీడియోలు అంటూ కొట్టిపారేశారు.తనను ఎదుర్కొలేక, ఇలాంటి కుట్రలకు కొంతమంది తెరతీశారన్నారు.
