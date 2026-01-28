English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan: మహిళతో అరవ శ్రీధర్ రాసలీలల యవ్వారం.. రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ.. ఏంచేసిందంటే..?

Pawan Kalyan: మహిళతో అరవ శ్రీధర్ రాసలీలల యవ్వారం.. రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ.. ఏంచేసిందంటే..?

Janasena party on Mla arava Sridhar controversy: ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్  వివాదంపై జనసేన పార్టీ సీరియస్ అయ్యింది. దీనిపై విచారణకు కమిటిని సైతం ఏర్పాటు చేసింది. మొత్తంగా అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం కూటమి పార్టీకి తలనొప్పిగా మారింది. దీనిపైన అపోసిషన్ పార్టీ నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 28, 2026, 03:29 PM IST
  • అరవ శ్రీధర్ వివాదంలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన జనసేన పార్టీ..
  • కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తు ఆదేశాలు..

Trending Photos

Flight Ticket: ఆర్టీసీ బస్సులా కాదు.. 2 ఏళ్ల పిల్లలకు ఫ్లైట్‌ టిక్కెట్‌ తీసుకోవాలా? DGCA కొత్త నిబంధన ప్రతి పేరెంట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి..!
5
child flight ticket rules india
Flight Ticket: ఆర్టీసీ బస్సులా కాదు.. 2 ఏళ్ల పిల్లలకు ఫ్లైట్‌ టిక్కెట్‌ తీసుకోవాలా? DGCA కొత్త నిబంధన ప్రతి పేరెంట్ తప్పక తెలుసుకోవాలి..!
Upasana Konidela: ఉపాసన డెలివరీ డేట్ ఫిక్స్.. కొణిదెల ఫ్యామిలీలో మొదలైన సందడి
5
Upasana Konidela delivery date
Upasana Konidela: ఉపాసన డెలివరీ డేట్ ఫిక్స్.. కొణిదెల ఫ్యామిలీలో మొదలైన సందడి
Govinda family dispute: పడక సుఖం కోసం ఆ పనులా..?.. గోవిందపై భార్య సునీత అహుజా షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Actor Govinda
Govinda family dispute: పడక సుఖం కోసం ఆ పనులా..?.. గోవిందపై భార్య సునీత అహుజా షాకింగ్ కామెంట్స్..
Vijay Rashmika Marriage First Photo: సీక్రెట్ గా విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి.. మొదటి ఫోటో వచ్చేసిందోచ్..!
5
Vijay Deverakonda rashmika marriage
Vijay Rashmika Marriage First Photo: సీక్రెట్ గా విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక పెళ్లి.. మొదటి ఫోటో వచ్చేసిందోచ్..!
Pawan Kalyan: మహిళతో అరవ శ్రీధర్ రాసలీలల యవ్వారం.. రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ.. ఏంచేసిందంటే..?

Pawan kalyan Janasena party formed inquiry committee on arava Sridhar row: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తిరుపతి జిల్లా రైల్వే కోడురు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ యవ్వారం ఏపీ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది. దీనిపై  ఇప్పటికే అపోసిషన్ పార్టీలు కూటమిపై  ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఏపీరాజకీయాల్లో అరవ శ్రీధర్ అంశం మాత్రం కూటమికి తలనొప్పిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. మొత్తంగా  ఈవివాదంపై పవన్ కళ్యాన్ జనసేన పార్టీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఒక మహిళ ఆరోపణల నేపథ్యంలో  దీనిపై విచారించేందుకు గాను ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటిని నియమించింది. అదే విధంగా కమిటి విచారణ పూర్తయ్యే వరకుకూడా జనసేన పార్టీ అధికారిక కార్యక్రమాలకు అరవ శ్రీధర్ దూరంగా ఉండాలని కూడా పార్టీ స్పష్టం చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ మేరకు జనసేన పార్టీ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ కమిటిలో.. టి. శివశంకర్, తంబళ్ళపల్లి రమాదేవి, టి.సి. వరుణ్‌లతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు జనసేన పార్టీ వెల్లడించింది. మొత్తంగా  దీనిపై ఏడు రోజుల్లోగా కమిటీ ముందు హాజరై వివరణ ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ను జనసేన ఆదేశించింది.

సదరు మహిళ చేసిన ఆరోపణల్లోని నిజానిజాలను విచారించి, వారం రోజుల్లోగా పార్టీకి నివేదిక సమర్పించాలని కమిటీకి పార్టీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నివేదిక ఆధారంగా తుది చర్యలు ఉంటాయిన జనసేన పార్టీ స్పష్టం చేసింది. మరోవైపు మహిళ మాత్రం తనను నమ్మించి ఏడాదిన్నరలో అరవ శ్రీధర్ లైంగికంగా తనను వాడుకుని ఏడాదిలో ఐదుసార్లు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యేలా అత్యాచారం చేసి,  వేధించాడని మహిళ ఆరోపణలు చేసింది. అదే విధంగా రహస్య వీడియోలను సైతం విడుదల చేసింది.

Read more: Arava Sridhar Victim Video: ఏడాదిన్నరలో ఐదు అబార్షన్‌లు.. జనసేన ఎమ్మెల్యే బండారం బైటపెట్టిన మహిళ.. వీడియో..

మొత్తంగా  దీనిపై రచ్చ రాజుకుంది. మరోవైపు అరవ శ్రీధర్ కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం మహిళ కావాలని తమ కొడుకుపై లేని పోనీ అభాండాలు వేస్తుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. దీనిపై ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ ఇది డీప్ ఫెక్ వీడియోలు అంటూ కొట్టిపారేశారు.తనను ఎదుర్కొలేక, ఇలాంటి కుట్రలకు కొంతమంది తెరతీశారన్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Arava Sridharpawan kalyanJanasena partyAp politicsArava sridhar romance video

Trending News