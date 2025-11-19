English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan: కాకినాడ జిల్లాలో డిప్యూటీ సీఎం మార్క్‌! ఇందుకు కదా పవన్‌ కల్యాణ్‌ను గెలిపించింది

Pawan Kalyan: కాకినాడ జిల్లాలో డిప్యూటీ సీఎం మార్క్‌! ఇందుకు కదా పవన్‌ కల్యాణ్‌ను గెలిపించింది

Pawan Kalyan Mark In Kakinada District: దేశానికే ఆదర్శంగా.. అందరి కళ్లు పిఠాపురంపై ఉంటాయని ప్రకటించిన పవన్‌ కల్యాణ్‌ అన్నట్టుగా అలా చేస్తున్నారా? కాకినాడ జిల్లాపై మార్క్‌ చూపిస్తున్నారా? అనేది తెలుసుకుందాం. అభివృద్ధిలో ఎలా ఉందో చూద్దాం.

Written by - G Shekhar | Last Updated : Nov 19, 2025, 03:26 PM IST

Kakinada District: కాకినాడ జిల్లా అభివృద్దిలో పవన్ కల్యాణ్ మార్క్ కనిపిస్తోందా..! పిఠాపురం అభివృద్ది కోసం కోట్ల రూపాయాల నిధులు తెస్తున్నారా..! ఇటీవలే ఉప్పాడను సముద్ర కోత నుంచి రక్షించేందుకు ప్లాన్ దాదాపు రూ.230 కోట్లు సాధించారు. మత్స్యకారులను ఆదుకునేందుకు అన్ని విధాల చర్యలు తీసుకున్నారు..! అంతకుముందు పిఠాపురం అభివృద్ధి కార్పొరేషన్‌ ఏర్పాటుచేశారు. ఇప్పుడు ఆలయాల అభివృద్దికి నిధులు కేటాయించారు. దాంతో పవన్ కల్యాణ్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోందా..!

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Cotton Farmers: ఎందుకు విజయోత్సవాలు రేవంత్‌ రెడ్డి? రైతులను ముంచినందుకా?

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా పవన్ కల్యాణ్ బాధ్యతలు తీసుకున్నాక కాకినాడ జిల్లా రూపురేఖలు పూర్తిగా మారుతున్నాయి. కూటమి సర్కార్ ఏడాదిన్నర పాలనలో కాకినాడ జిల్లాకు వేల కోట్ల రూపాయల నిధులు వచ్చాయి. ఇందుకు ప్రధాన కారణం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణే అన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీలతో పాటు ఎన్నికల తర్వాత చేసిన వాగ్దానాలను పవన్ కల్యాణ్ సక్సెస్ ఫుల్ గా అమలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు పవన్ కల్యాణ్ గతంలో ఇచ్చిన మరో హామీని నేరవేర్చారు. దాంతో కాకినాడ జిల్లా ప్రజలు పవన్ ను దేవుడిలా కొలుస్తున్నారు. అంతేకాదు.. మరో మూడేళ్లలో కాకినాడ జిల్లా రూపురేఖలే పూర్తిగా మారిపోతాయని కితాబిస్తున్నారు.

Also Read: Annadata Sukhibhava: రేపు పీఎం కిసాన్‌, అన్నదాత సుఖీభవ డబ్బులు.. రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.6,309 కోట్లు!

గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పిఠాపురం నుంచి పవన్ కల్యాణ్ భారీ మెజారిటీతో గెలుపొందారు. అంతకుముందు రెండుచోట్ల పోటీ చేసినా పవన్ కల్యాణ్‌ గెలవలేదు. కానీ పిఠాపురం ప్రజలు మాత్రం పవన్ ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకున్నారు. అంతకుముందు వైసీపీ మంత్రి వంగాగీత నిత్యం ప్రజల్లోనే ఉన్నారు. కానీ పవన్ కోసం గీతను ప్రలు పక్కన పెట్టారు. అయితే ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పును గౌరవించడంలో పవన్ ముందున్నారు. ఇప్పటికే పిఠాపురం డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్‌ ను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే పిఠాపురంలో ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు ముగ్గురు ఇంచార్జ్‌లను నియమించారు. అటు మెగా బ్రదర్ నాగబాబుకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇప్పించుకుని పిఠాపురంలో యాక్టివ్ చేశారు. ఇలా పిఠాపురం ఒక్కటే కాదు.. కాకినాడ జిల్లాతో పాటు రాష్ట్రమంతటా తన మార్క్ ఉండేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.. 

ప్రస్తుతం డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణే పిఠాపురంకు శాశ్వత ఎమ్మెల్యే అని ప్రచారం జరుగుతోంది. అందుకు తగిన విధంగానే ఆయన పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇప్పటికే పిఠాపురం నియోజకవర్గ పరిధిలో రోడ్లు, డ్రైన్లు నిర్మించారు. జగనన్న కాలనీకి బ్రిడ్జి వేశారు. అన్ని హైస్కూళ్ళకు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ లు ఇచ్చారు. శాంతిభద్రతలు అదుపులో పెట్టారు. అలాగే 230 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఉప్పాడను  సముద్ర కోతనుంచి రక్షించేందుకు జియో ట్యూన్ నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకున్నారు. అదే విధంగా మత్స్యకారులు ఏదైతే ఆందోళన చేసారో ఆ డిమాండ్ కోసం రంగంలోకి దిగారు. తీరం వెంబడి ఉన్న పరిశ్రమలు సాగరంలోకి వదులుతున్న కాలుష్యాలను అరికట్టేందుకు పరిశ్రమల కాలుష్యంపై సోషల్ ఆడిట్ చేయాలని ఆదేశించారు. 100 రోజుల వ్యవధిలో శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తానని మత్స్యకారులకు హామీ ఇచ్చారు. దీంతో మత్స్యకారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Telangana TET: తెలంగాణ టెట్‌ షెడ్యూల్‌ విడుదల.. 2026 జనవరిలో పరీక్షలు!

గతంలో పవన్ కల్యాణ్ ను టీడీపీకి దత్త పుత్రుడు అంటూ వైసిపి ప్రచారం చేసేది. ఈ నేపథ్యంలో తాను పిఠాపురంలోని శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడికి దత్తుడిని అంటూ ఆయన ప్రచారం చేసుకున్నారు. అందుకు తగ్గ విధంగానే ఆలయాల అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టారు. పిఠాపురంలోని ప్రధాన ఆలయాలుగా పేరుగాంచిన పదవ శక్తిపీఠం పురాహుతికా అమ్మవారు. యంభు క్షేత్రం పరమేశ్వరుడు కుక్కుటేశ్వర స్వామి ఆలయంతో పాటు.. పవన్ ఆరాధించే శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడి ఆలయాలకు 19 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేయించారు. దేవాదాయ శాఖ కామన్ గుడ్ ఫండ్ నుంచి ఈ నిధులు మంజూరు చేసినట్లు డిప్యూటీ సీఎం అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇందులో ఆరు కోట్ల రూపాయలను కుక్కుటేశ్వర స్వామి, పురూహుతికా అమ్మవారికి, రెండు కోట్ల రూపాయలు శ్రీపాద శ్రీ వల్లభ సంస్థనానికి మంజూరు చేసినట్టు వెల్లడించారు. అలాగే మిగిలిన నిధులతో 18 ఆలయాలు అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రకటించారు. ఇదికాక నియోజవర్గంలోని అన్ని ఆలయాలతో పాటు ముఖ్యంగా శ్రీపాద శ్రీ వల్లభ సంస్థానం, కుక్కుటేశ్వర స్వామి ఆలయాలకు మరిన్ని నిధులు కేంద్రం నుంచి తీసుకొస్తానని ఆయన ప్రకటించారు. 

గతంలో ఈ ఆలయాలను పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు.. చాలా ఆలయాల్లో దూపదీప నైవేధ్యాలకు కూడా ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడ ఆలయాల రూపు రేఖలు మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పవన్ చొరవతోనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని భక్తులు భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా పవన్ కల్యాణ్ పనితీరుపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పిఠాపురాన్ని ఆధ్యాత్మిక టూరిజం కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు భవన్ ప్రకటించిన వెంటనే భక్తుల నుంచి అపూర్వ స్పందన వచ్చింది. అటు అధికారులు సైతం డిప్యూటి సీఎంను అభినందించారు. ప్రస్తుతం పిఠాపురంలోని ఆలయాలకు మహర్దశపడుతోందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా పిఠాపురం నియోజకవర్గం అన్ని రంగాల్లో పరుగులు తీస్తొందని అందరూ పవన్ ను మనసారా అభినందిస్తున్నారు.

About the Author
pawan kalyanKakinada Districtdeputy CMPithapuramAndhra Pradesh

