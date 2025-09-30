English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pawan Kalyan: మత్య్సకారుల సంచలన నిర్ణయం.. పవన్‌ కల్యాణ్‌ వచ్చేదాకా 'సముద్రం బంద్‌'

Pawan Kalyan No Reaction On Fishermen Protest: కాలుష్య కారక పరిశ్రమలు మూసివేయాలని డిమాండ్‌తో పవన్‌ కల్యాణ్‌ నియోజకవర్గం పిఠాపురంలోని కొత్తపల్లి, ఉప్పాడలో మత్య్సకారులు ఆందోళన చేయడం ఏపీలో సంచలనం రేపింది. ఈ వ్యవహారంపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్పందన లేకపోవడం కలకలం రేపుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 30, 2025, 11:25 PM IST

Pawan Kalyan: మత్య్సకారుల సంచలన నిర్ణయం.. పవన్‌ కల్యాణ్‌ వచ్చేదాకా 'సముద్రం బంద్‌'

Uppada Fishermens Protest: కాలుష్య కారక పరిశ్రమలతో తమ జీవనోపాధి కోల్పోతున్న మత్య్సకారులు పవన్‌ కల్యాణ్‌ సొంత నియోజకవర్గం పిఠాపురంలోని ఉప్పాడలో ఆందోళన చేయడం ఏపీలో రాజకీయ కలకలం రేపింది. డిప్యూటీ సీఎం ఇలాకాలోనే ఇలాంటి పరిస్థితి అని చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ వ్యవహారంపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్పందన లేదని మత్య్సకారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయినా కూడా పవన్‌ కల్యాణ్‌ వచ్చే దాకా తాము వేటకు వెళ్లమని భీష్మించుకుని కూర్చున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 10వ తేదీ వరకు గడువు ఇస్తున్నామని.. అప్పటివరకు వేటకు వెళ్లేది లేదని కలెక్టర్‌తో మత్య్సకారులు తేల్చి చెప్పారు. పనులకు వెళ్లమంటూ ప్రకటించి స్వచ్ఛంద వేట విరామం కొనసాగుతుందని ప్రకటించారు. అయితే వేటకు వెళ్లకపోవడంతో కుటుంబం గడవడం లేదని.. అప్పులు పాలవుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే యు కొత్తపల్లి మండల పరిధిలోని మూలపేట గ్రామపంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న మత్స్యకార గ్రామ పెద్దలు, మత్స్యకారులు మరోసారి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.     

వారం కిందట ఫ్యాక్టరీల రసాయనాలు సముద్రంలోకి వదలడంతో మత్స్య సంపద నశించిపోతుందని ఉప్పాడ గ్రామస్తులు రోడ్డెక్కి ధర్నా చేసిన విషయం తెలిసిందే. మూడు రోజుల ధర్నా అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ ఉప్పాడ చేరుకుని వారి సమస్యలపై అడిగి తెలుసుకున్న అనంతరం 10వ తేదీన డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఉప్పాడ వస్తారని హామీ ఇచ్చారు. అంతవరకు ఎవరూ పనుల్లోకి వెళ్లకుండా పవన్ కల్యాణ్ వచ్చేవరకు ఇంటి వద్ద ఉంటామని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

అదే సమయంలో మూలపేట మత్స్యకారులు రోడ్డెక్కి ధర్నా చేశారు.. వారు కూడా అదే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వేటకి మత్స్యకారులు, మహిళలు రొయ్యల ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్లరాదని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇదిలా ఉండగా మంగళవారం మూలపేటలో  ఇద్దరు మత్స్యకారులు మత్స్య సంపద కొన్నట్లు తెలియడంతో మరల గ్రామంలో ఉన్న వారంతా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వచ్చి సమస్య తేలే వరకు సముద్రంపై మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని ఆదేశించారు. మత్స్య కార మహిళలు రొయ్యల ఫ్యాక్టరీలోకి పనిలోకి వెళ్లరాదని.. ఏకపక్షంగా సమావేశంలో మత్స్యకారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎవరైనా సముద్రంపై వేటకి వెళ్లితే  రూ.2 వేలు జరిమానా కట్టాలని, మత్స్యకార మహిళలు ఫ్యాక్టరీలోకి వెళితే రూ.వెయ్యి జరిమానా విధిస్తామని సమావేశంలో నిర్ణయించారు. 

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chemical FactoriesFishermen Issuepawan kalyanFishermen ProtestUppada

