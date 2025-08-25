English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pawan Kalyan - Balakrishna: బాలకృష్ణకు పవన్ కళ్యాణ్ అభినందనలు..

Pawan Kalyan Special Wishes Balakrishna his name in World book Records: వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో చోటు సంపాదించుకున్న నందమూరి బాలకృష్ణకు అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తాజాగా ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బాలయ్యను అభినందనలు తెలియజేసారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 25, 2025, 11:19 AM IST

Pawan Kalyan - Balakrishna: బాలకృష్ణకు పవన్ కళ్యాణ్ అభినందనలు..

Pawan Kalyan Special Wishes Balakrishna his name in World book Records: నందమూరి బాలకృష్ణ తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఎన్టీఆర్ నట వారసుడిగా సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి.. నట వారసుడిగా 50 యేళ్లు కంటిన్యూగా హీరోగా నటిస్తున్న ఏకైక వ్యక్తి బాలయ్య కావడం విశేషం. అంతేకాదు ఓ నటుడిగా వరుసగా మూడు సార్లు ఒకే నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచిన వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు. ఇంకా బసవ తారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి చైర్మన్ గా పేదలకు తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం అందిస్తూ పేదల పాలిట పెన్నిదిగా నిలుస్తున్నారు. ఒకపుడు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అందరూ చెన్నైలోని అడయార్ హాస్పిటల్ కు క్యూ కట్టేవారు. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న పేద, మధ్య తరగతి, ఉన్నత స్థితిమంతులందరూ కూడా బాలయ్య ‘బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్’ లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈయన సేవలను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యేడాద పద్మ భూషణ్ తో గౌరవించింది.

తాజాగా బాలయ్య నటించిన 100 పైగా చిత్రాల్లో 75 పైగా చిత్రాలు శతదినోత్సవాలు జరుపుకోవడం విశేషం. అంతేకాదు అఖండ నుంచి వీరసింహారెడ్డి, భగవంత్ కేసరి, డాకు మహారాజ్ వరుసగా నాలుగు చిత్రాలు సిల్వర్ జూబ్లీ జరుపుకోవడం కూడా ఓ రికార్డు. ఇలా పలు రికార్డులను తన పేరిట రాసుకున్న బాలయ్య ఖాతాలో ‘వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్’లో చోటు దక్కింది. ఈ సందర్భంగా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి బాలయ్య బావ కమ్ వియ్యంకుడు చంద్రబాబు నాయుడు, అల్లుడు మంత్రి నారా లోకేష్ బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేసారు. అటు ఏపీ క్యాబినేట్ మంత్రి సహచరులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరు బాలయ్యను అభినందనల మందార మాలలతో ముంచెత్తారు. తాజాగా ఏపీ ముఖ్యంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ .. బాలయ్య సాధించిన వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ చూసి ఆయన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

బాలనటుడిగా తెలుగు చలన చిత్ర రంగంలోకి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి నట వారసుడిగా అడుగుపెట్టి జానపదాలు, పౌరాణికాలు, యాక్షన్ చిత్రాలు, కుటుంబ కథా చిత్రాలతో ఆడియన్స్ ను మెప్పిస్తూ, నట జీవితంలో 50 యేళ్ల సుదీర్ఘ నట ప్రయాణం పూర్తి చేసుకున్న తరుణంలో వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ( లండన్) లో చోటు సాధించిన ప్రముఖ నటులు, హిందూపురం MLA, పద్మ భూషణ్ శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి మనస్పూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నట్టు ఎక్స్ వేదికగా తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. బాలయ్య మరిన్ని సంవత్సరాలు తన యాక్టింగ్ తో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ, ప్రజాసేవలో కొనసాగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్టు తెలిపారు.

