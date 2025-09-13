Pawan kalyan: కుంకీల్ని రంగంలోకి దింపండి.!. ఒంటరి ఏనుగు దాడి ఘటనపై పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Elephant Attacks in Palamaner: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ పలమనేరు ఒంటరి ఏనుగు దాడి ఘటనపైరియాక్ట్ అయ్యారు. వెంటనే కుంకీల్ని రంగంలోకి దించి, ఏనుగును మరల అడవిలోకి వెళ్లేలా చేయాలన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 13, 2025, 09:57 PM IST
Pawan kalyan reacts on single elephant attacks incident: చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో ఒంటరి ఏనుగు విధ్వంసం సృష్టించింది. ఉదయం 6 గంటలకు జనావాసాల్లోకి ప్రవేశించిన ఏనుగు రచ్చ చేసింది. ఏనుగును తిరిగి అడవిలో పంపిద్దామని వచ్చిన ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి చుక్కలు చూపెట్టింది. హైవే పక్కనే తిష్ట వేయడంతో ఏనుగును చూడడానికి పట్టణ ప్రజలు తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు.

మొదటగా చిన్నూరు బ్రిడ్జి సత్యనారాయణ గుడి వద్ద నుండి గంగవరం వైపు వెళ్తుండగా అడవిలోకి మళ్లించే ప్రయత్నం చేసిన ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ సుకుమార్​ పై ఏనుగు దాడి చేసింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆయన కాలుకు తీవ్రంగా గాయమైంది. ఆ తర్వాత టపాకాయలు పేలుస్తు ఏనుగును.. గంగవరం నుండి గంటావురు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వెనక ఉన్న అడవిలోకి అటవీ అధికారులు తరలించారు.

ఫారెస్ట్ సెక్షన్ అధికారి సుకుమార్​ కు కాలు విరగడంతో అటవీశాఖ అధికారులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ నేపథ్యంలో దాడి ఘటనపై  
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ రియాక్ట్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీచేశారు. విధి నిర్వహణలో గాయపడిన ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Read more: Rk Roja VS Pawan Kalyan: పవన్‌ ఎప్పుడో ఓసారి ఊగిపోవడం కాదు.!. డిప్యూటీ సీఎంపై మాజీ మంత్రి రోజా సంచలన వ్యాఖ్యలు..

 ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఈ ఘటనపై ఫారెస్ట్  అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. గాయపడిన సుకుమార్, హరిబాబుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారికి మెరుగైన చికిత్స అందేలా చూడాలని పీసీసీఎఫ్ పి.వి. చలపతిరావుకు ఫోన్‌లో సూచించారు. "ఏనుగుల కదలికలపై రానున్న రోజుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతూ.. అవసరమైతే పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు శిక్షణ పొందిన కుంకీ ఏనుగులతో గస్తీ నిర్వహించాలని కూడా పవన్ కళ్యాన్ అధికారుల్ని ఆదేశించారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pawan kalyanSingle Elephant attack issueElephant attacks on PalamanerElephant attacks on Forest StaffSingle Elephant in Chittoor

