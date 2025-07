Pawan Kalyan X Post On Dhankhar Resign: ఉపరాష్ట్రపతి ధన్‌ఖడ్‌ నిన్న ఆకస్మికంగా రిజైన్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. వర్షాకాల్ం పార్లమెంటు సమావేశాలు సోమవారం ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన నిన్న సాయంత్రం ఆకస్మికంగా రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత వెంటనే రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము కూడా ఆయన రాజీనామాకు ఆమోదం తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా ఆయన రాజీనామా పై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్‌ ధన్‌ఖడ్‌ రాజీనామా పై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా స్పందించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు. జగదీప్ ధన్‌ఖడ్‌ రాజ్యాంగ విలువలను కాపాడారు.. ఆయన పదవీకాలంలో ఉపరాష్ట్రపతి పదవీ గౌరవాన్ని అచంచలంగా బాధ్యత వహించారు. మీ ఆరోగ్యం, ప్రశాంతమైన జీవనం ఉండాలని హృదయ పూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు అని తెలియజేస్తూ డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ చేశారు.

మొదటి రోజు వర్షాకాల సమావేశం సమయంలో రాజ్యసభ చైర్మన్ బాధ్యతతో అయిన తొలి రోజు చురుగ్గానే ఉన్నారు. ఇదిలా ఉండగా రాత్రి సమయంలో ఆయన రాజీనామా చేశారు. ఆకస్మిక రాజీనామా పై కాంగ్రెస్ ఎంపీ జైరామ్ రమేష్ కూడా సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. నిన్న సాయంత్రం జరగాల్సిన బీఏసీ మీటింగ్ కు నడ్డా , రిజిజు రాలేదన్నారు. దానిపై సమాచారం కూడా ఇవ్వకపోవడంతో ధన్‌ఖడ్‌ అసంతృప్తి చెందారన్నారు. నిన్న మధ్యాహ్నం 1:00 నుంచి 4:30 గంటల మధ్య ఏదో పెద్ద విషయం జరిగింది. ధన్‌ఖడ్‌ రాజీనామాకు లోతైన కారణాలు ఉన్నాయని జైరామ్‌ రమేష్ ట్వీట్ చేశారు.

ధన్‌ఖడ్‌ రాజీనామా పై సోషల్ మీడియాకు వేదికగా కూడా ప్రశ్నలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రాజీనామాకు ఆరోగ్యమే కారణమని పేర్కొన్నారు.. పార్లమెంట్లో ఉదయం చురుగ్గా ఎలా ఉన్నారు ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్యను ఆయన వ్యక్తం చేయలేదు అని రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఇది ప్రణాళిక ప్రకారమే జరిగింది. ఎలాంటి సూచన ఇవ్వలేదు జైపూర్ పర్యటన రేపు ఉండగా ఆకస్మాత్తుగా ఏం జరిగిందో. ఆయనకు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఏదో అభిప్రాయ బేధాలు వచ్చి ఉండొచ్చని అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

ఇక 74 ఏళ్ల ధన్‌ఖడ్‌ 2022 ఆగస్టు ఉపరాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 2027 వరకు ఆయన పదవీకాలం ఉంది. పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్‌గా కూడా పనిచేసిన అనుభవం ఈయనకు ఉంది. అంటే ఇంకా ఆయన పదవీకాలం రెండేళ్లు మిగిలి ఉండగానే రాజీనామా చేశారు. ఇక రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ హరివంశ నారాయణ సింగ్ తాత్కాలిక చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మొత్తానికి జగదీప్ రాజీనామా రాజకీయంగా పెద్ద చర్చలకే దారితీసింది. ఇది పార్లమెంటు సమావేశాల నిర్వహణపై మరింత ఉత్కంఠ రేపుతోంది.

Thank you, Respected Vice President of India @VPIndia, Sri Jagdeep Dhankhar Ji, for your dedicated and valuable service to Bharat.

Throughout your tenure, you upheld the dignity of the Vice President’s office with unwavering commitment, safeguarded constitutional values, and… pic.twitter.com/Cl4EYelwuy

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) July 22, 2025