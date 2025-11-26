Pawan Kalyan: సీఎంగా చంద్రబాబుకు ఇంకా 15 ఏళ్లు సమయం ఇవ్వండి: పవన్ కల్యాణ్ విజ్ఞప్తి

Konaseema District: అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వానికి మరో 15 సంవత్సరాలు సమయం ఇవ్వాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. కొబ్బరి చెట్టును పెద్దకొడుకుగా ఎలా భావిస్తారో అలాగే కూటమి ప్రభుత్వాన్ని భావించాలని సూచించారు. ఈరోజుకి వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల బూతులు, బుద్ధులు మారలేదని పేర్కొన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంగా విమర్శలు చేస్తే సరిదిద్దుకుంటామని ప్రకటించారు.
Also Read: KCR Deeksha: 'నాన్న కేసీఆర్ను జైల్లో పెట్టింది ఇంకా మనసులో ఉంది': కేటీఆర్ భావోద్వేగం
ఏపీలోని అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రాజోలు నియోజకవర్గం శివకోడులో పల్లె పండుగ 2.0 బహిరంగ సభ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో చేస్తున్న కామెంట్స్ను గమనిస్తున్నామని తెలిపారు. తీరు మారకపోతే పవన్ కల్యాణ్లో గట్టిదనం కూడా చూస్తారని హెచ్చరించారు. '2029లో అధికారంలోకి వచ్చేస్తామంటున్నారు. రాజోలు గడ్డ నుంచి చెబుతున్నాను అది జరగదు' అని వైఎస్ జగన్పై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ జోష్యం చెప్పారు. జనసేన పార్టీలో ఎవరు తప్పు చేసినా తాను క్షమించనని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు. యువత సమస్యల కోసం నిలదీయాలని సూచించారు.
Also Read: KTR: స్థానిక ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై నమ్మించి గొంతు కోసిన రేవంత్ రెడ్డి: కేటీఆర్
శంకరగుప్తం డ్రెయిన్ కారణంగా దెబ్బతిన్న కొబ్బరితోటల రైతులతో నిర్వహించిన ముఖాముఖిలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల గొంతుక అవుతానని ప్రకటించారు. రూ.22 కోట్ల నిధులు ఇచ్చి హడావుడి చేసి వెళ్లిపోయేందుకు తాను రాలేదనని.. సంక్రాంతి తర్వాత కోనసీమ అంతా డ్రెయిన్ల సమస్య పరిష్కారానికి కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుతామని.. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై వాస్తవాలు చెబుతామని చెప్పారు. అబద్ధపు మాటలు చెబితే యువత నమ్మరని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రకటించారు.
Also Read: Bride Kidnap: తెలంగాణ ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకున్న ఆంధ్ర వధువు కిడ్నాప్.. వీడియో వైరల్
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook