Pawan Kalyan: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కోసం నేను తగ్గాను.. పవన్ కల్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Nellore District: 'గత ఎన్నికల్లో నేను తగ్గి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని పెంచా. పార్టీని అమ్మేశారని తిట్టినా భరించా. తెలుగు జాతి కోసం కూటమిగా ఏకమయ్యాం. అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా నేను ఇలాగే ఉంటాను' అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో చెత్త వాగుడు వాగితే చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించారు. వైసీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే వారి బెదిరింపులకు తాను భయపడలేదని.. ఇప్పుడు అస్సలు భయపడనని ప్రకటించారు.
నెల్లూరు జిల్లా పెరవలిలో జరిగిన అమరజీవి జలధార ప్రాజెక్ట్ శంకుస్థాపన సభలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'రాష్ట్రం కోసం ప్రజల కోసం గత ఎన్నికల సమయంలో తగ్గి ఉన్నా. తెలుగు జాతి కోసం కూటమిగా ఏకమయ్యాం. పార్టీని అమ్మేశారని తిట్టినా భరించా. అన్నీ డిసైడ్ అయ్యే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తా. అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా ఇలానే ఉంటా. సమాజం, రాష్ట్రం, ప్రజల మీద కమిట్మెంట్తో ఉన్నాం. కూటమిలో మేము భాగస్వామ్యం.. నిర్మాణత్మాక సలహాలు ఇస్తాం' అని తెలిపారు. 'చనిపోయే ముందు చాలా మంది తాట తీసే పోతాను. ధైర్యం లేని సమాజం, నాయకులెందుకు?' అని పవన్ కల్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు.
'రాష్ట్రంలో రౌడీయిజం చేసేవారికి యోగి ఆదిత్యనాథ్లాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉండాలి. వైసీపీ మరోసారి బెదిరింపులకు దిగుతుంది. వైసీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే వారి బెదిరింపులకు నేను భయపడలేదు. మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడే ఏమి పీకలేకపోయారు. ఇప్పడు ఏం చేస్తారు' అని పవన్ కల్యాణ్ ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రంలో రౌడీయిజం, బెదిరింపులుకు పాల్పడితే సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. 'అమరజీవి జలధార ప్రాజెక్టు ద్వారా 1.2 కోట్ల ప్రజలకు తాగునీరు అందనుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 1.2 కోట్ల ప్రజల దాహార్తిని తీరుస్తాం. అమరజీవి జలధార ఒక్క కులానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ కాదు. ఇది అందరిదీ. 2027 నాటికి ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యే తీరాలి' అని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
'ఈ ప్రాజెక్ట్ కి అమరజీవి పేరు పెట్టడం వెనక చాలా నేపథ్యం ఉంది. తెలుగుజాతి అని సగర్వంగా చెప్పుకునేలా చేసిన వ్యక్తి అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు. రాష్ట్రం కోసం ప్రాణ త్యాగం చేసిన పొట్టి శ్రీరాములను ఒక కులానికి, నెల్లూరు జిల్లా పేరుకి పరిమితం చేశాం' అని డిప్యూటీ సీఎం వెల్లడించారు. వైసీపీలో బొత్స వంటి కొందరు నాయకులు అంటే తనకు గౌరవం ఉందని తెలిపారు. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో పిల్లలకు కులాలు అంటగట్టారని.. సోషల్ మీడియాలో చెత్త వాగుడు వాగితే చూస్తూ ఊరుకోమని స్పష్టం చేశారు.
