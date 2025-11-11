Pawan Kalyan: సమయం ఆసన్నమైంది.. మరోసారి తిరుమల నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన ట్విట్.. ఏమన్నారంటే..?

Pawan kalyan sensational comments on sanatana dharma parirakshana board: డిప్యూటీ సీఎం ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ తిరుపతి మామండూరు అడవుల్లో సందర్శించారు. అంతే కాకుండా..ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. చిత్తూరులో కుంకీ ఏనుగులను ట్రైనింగ్ ఇస్తున్న ప్రదేశాల్ని గమనించారు. వాటికి ఇస్తున్న ఆహారం, వసతులు మొదలైన విషయాల గురించి అధికారుల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు పవన్ కళ్యాన్. అంతేకాకుండా.. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు సైతం వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ చేయడం ఇక మీదట వదిలేయాన్నారు.
ఎర్రచందనం శ్రీవారి శరీరంకు సంబంధించిందన్నారు. అందుకే ఇది కేవలం శేషాచలం అడవుల్లో మాత్రమే ఉంటాయన్నారు. ఈ క్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ మరోసారి సోషల్ మీడియా వేదికగా సంచలన ట్విట్ చేశారు. లడ్డు వివాదంపై మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. సమయం ఆసన్నమైందని,
సనాతన ధర్మాన్ని, హిందువుల మనోభావాలను పరిరక్షించేందుకు.. సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డును ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పేర్కొన్నారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం.. హిందూ పుణ్యక్షేత్రం మాత్రమే కాదని, అదొక పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక దేవాలయన్నారు. అదే విధంగా గత పాలనలో తిరుమల లడ్డులో జంతువుల కొవ్వులను వాడిన ఘటన దుమారంగా మారింది.
దీనిపై సుప్రీంకోర్టు సైతం ప్రత్యేకంగా సిట్ ను ఏర్పాటు చేసింది. తిరుమల శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదం.. కేవలం ఒక స్వీట్ కాదు, అది మనందరి ఉమ్మడి భావోద్వేగమన్నారు. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, చివరికి అపరిచితులతో కూడా మనం ఆ ప్రసాదాన్ని పంచుకుంటామన్నారు. ఇది.. మన సామూహిక విశ్వాసానికి, ప్రగాఢ భక్తికి ప్రతీకని పవన్ కళ్యాన్ ట్విట్ చేశారు. ప్రతి ఏడాది సగటున 2.5 కోట్ల మంది భక్తులు తిరుమలను సందర్శిస్తారని గుర్తుచేశారు.
సనాతనుల మనోభావాలను, ఆచారాలను ఎగతాళి చేసినప్పుడు లేదా కించపరిచినప్పుడు అది కేవలం బాధ కలిగించడమే కాదని, కోట్లాది మంది భక్తుల నమ్మకాన్ని, విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుందన్నారు. లౌకికవాదం అనేది రెండు వైపులా కూడా ఉండాలన్నారు.
మన సనాతన ధర్మం అత్యంత పురాతనమైన, నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్న నాగరికత అని పవన్ అన్నారు.
అదే విధంగా..ప్రస్తుతం 'సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ బోర్డు'ను స్థాపించి అందర్ని ఒకతాటిపైకి తీసుకొని రావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్నారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి పవన్ కళ్యాణ్ లడ్డు వివాదం, సనాతన ధర్మం బోర్డు గురించి ట్విట్ చేయడం రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.
