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ముంబైలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు భుజం సర్జరీ.. అసలు ఈ గాయం ఎందుకు అవుతుంది? రొటేటరీ కఫ్ ఇంజ్యూరీ అంటే ఏంటి? 

జనసేనని పవన్ కళ్యాణ్ నేడు ముంబై బయలుదేరనున్నారు. ఆయనకు రేపు జూలై 11వ తేదీ రెండు భుజాలకు సర్జరీ జరగనుంది. కొంత కాలంగా ఆయనను తీవ్రంగా వేధిస్తున్న భుజం నొప్పే దీనికి ప్రధాన కారణం. దీన్ని వైద్య భాషలో రొటేటరీ కఫ్‌ ఇంజ్యూరీ అని పిలుస్తారు. ఇంతకీ దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? రొటేటరీ కఫ్‌కు ప్రధాన కారణాలేంటి? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 10, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:34 AM IST
ముంబైలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు భుజం సర్జరీ.. అసలు ఈ గాయం ఎందుకు అవుతుంది? రొటేటరీ కఫ్ ఇంజ్యూరీ అంటే ఏంటి? 
Image Credit: What Is Pawan Kalyan Shoulder Surgery:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ముంబైలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు భుజం సర్జరీ.. అసలు ఈ గాయం ఎందుకు అవుతుంది? రొటేటరీ కఫ్ ఇంజ్యూరీ అంటే ఏంటి? 
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