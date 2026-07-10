What Is Pawan Kalyan Shoulder Surgery: కొంత కాలంగా ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ రెండు భుజాల నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. ఇది వరకే ఆయనకు నాసల్ సంబంధిత చికిత్స కూడా జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన మరో సర్జరీ కోసం ముంబై నేడు వెళ్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ కల్యాణ్కు రేపు రొటేటరీ కఫ్ ఇంజ్యూరీకి సంబంధించిన సర్జరీ జరగనుంది. ఆయనకు రెండు భుజాల్లో మరింత పెరగడంతో ఆయన ముంబైలోని కోకిలాబెన్ దీరుభాయ్ అంబాని ఆసుపత్రికి వెళ్ళారు. అక్కడ ఎముకలు కీళ్ల నిపుణల సమక్షంలో తన భుజానికి సంబంధించిన రొటేటర్ కఫ్ గాయానికి ప్రత్యేక వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. అప్పుడు సర్జరీ సూచించారు వైద్యులు.
రొటేటరీ కఫ్ అంటే?
సాధారణంగా మనం భుజం కీలు సులభంగా అన్ని వైపులా తిరగడానికి చేతిని పైకి ఎత్తడానికి సహాయపడే నాలుగు ప్రధాన కండరాలు నరాల సముదాయమే ఈ రొటేటర్ కఫ్.. దీనిపై విపరీతమైన ఒత్తిడి పడినప్పుడు ఆ కండరాల్లో చీలిక లేదా వాపు వస్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ కు ఈ సమస్య ఇప్పటిది కాదు. ఆయన మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు సినిమాలో రిస్క్ ఫైట్స్ చేసినప్పుడు ఆయన భుజానికి చిన్నపాటి గాయాలయ్యాయి. సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో వారాహి విజయ యాత్రలో భాగంగా ఆయన నెలల తరబడి రోడ్ల మీద పర్యటించారు. ప్రతిరోజు గంటల తరబడి వాహనంపై నిలబడి ప్రసంగించడం వేలాది మంది అభిమానులకు అభివాదం చేస్తూ చేతులు పైకి ఎత్తడం వల్ల పాతగాయం మళ్ళీ తిరగబెట్టి కండరాలపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడింది. భుజం నొప్పి పెరిందని పలు వార్త కథనాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ రొటేటర్ కఫ్ చికిత్స ఏమిటి?
సాధారణంగా భుజం కీలును స్థిరంగా ఉంచే ఈ రొటేటర్ కఫ్, 40 ఏళ్లు పైబడిన వారిలో కొందరిలో అరిగిపోతుంటుంది. బరువైన వస్తువులను ఎత్తడం వల్ల గాయమై కీలు వాపు రావచ్చు.. దీనివల్ల నిరంతరంగా నొప్పి, బలహీనత కూడా కలుగుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో, కొంతమందికి పెయిన్ కిల్లర్స్ లేదా ఫిజియోథెరపీని సూచిస్తారు.. ఒకవేళ వాటి వల్ల ఫలితం లేకపోతే సర్జరీ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. గత నెల 29వ తేదీన ముంబైలోని కోకిలా బేన్ ధీరుభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రికి వెళ్ళినప్పుడు, తన రెండు భుజాల రొటేటర్ కఫ్ పూర్తిగా చిట్లిపోయాయని, చికిత్స అవసరమని ఆయన తెలిపారు. వైద్య పరీక్షల కోసం ఆయన వెంట సతీమణి కూడా వెళ్లారు. ముందుగా నిర్ణయించిన అధికారిక కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే సర్జరీ చేయించుకుంటానని ఆయన వైద్యులతో చెప్పారు. ఈరోజు ఆయన ముంబైకి బయలుదేరనున్నారు, దీనివల్ల కొన్ని వారాల పాటు అధికారిక కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండవచ్చు.
రొటేటర్ కఫ్కు మరిన్ని కారణాలు..
రొటేటర్ కఫ్ సమస్యకు మరికొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. టెన్నిస్, షూటింగ్, బేస్ బాల్ వంటి ఆటలు ఆడేవారు చేతులను తరచూ కదుపుతూ ఉండటం వల్ల ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది.. అటువంటప్పుడు సర్జరీ అవసరం కావచ్చు. అలాగే వడ్రంగులు, పెయింటర్ల వంటి చేతులతో పని చేసే వారిలో కూడా ఇది కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారిలో కూడా వైద్యులు ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతుంటారు.
రొటేటర్ కఫ్ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు..
రొటేటర్ కఫ్ గాయంతో బాధపడేవారు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. వ్యాయామం చేస్తున్నట్లయితే కొన్ని రోజులపాటు దాన్ని ఆపివేయడం తప్పనిసరి. నొప్పి అకస్మాత్తుగా వస్తే, ప్రభావిత ప్రాంతంపై ఐస్ ప్యాక్ ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉంచాలి. అలాగే, ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి విరామం తీసుకోవాలి. ప్రధానంగా, ఇలాంటి రొటేటర్ కఫ్ గాయాలకు స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి, అందుకే ప్రతిరోజూ భుజాల వ్యాయామాలు చేయాలని సూచిస్తారు. నొప్పి భరించలేనంతగా ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.
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