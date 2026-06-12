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Pawan Kalyan Speech: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..21 సీట్లకు జనసేన పోటీపై క్లారిటీ!

Pawan Kalyan Speech At Tirupati: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికయ్యి రెండేళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ 21 సీట్లకు పరిమితం అవ్వడంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 12, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:53 PM IST
Pawan Kalyan Speech: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..21 సీట్లకు జనసేన పోటీపై క్లారిటీ!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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