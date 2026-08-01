/Pawan Wife Anna Konidela: భర్త బాటలో అన్నా కొణిదెలా.!.. జన్మదినం వేళ పవన్ సతీమణి కీలక నిర్ణయం.. నెట్టింట ప్రశంసలు..!

Anna konidela adopts elephant and royal Bengal tiger from vizag zoo: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ జంతువులను కాపాడటం కోసం ఇప్పటికే అనేక చర్యలు తీసుకున్నారు. మానవ-వన్యప్రాణుల సంఘర్షణను నివారించడానికి ప్రాజెక్ట్ హనుమాన్ ను తీసుకొచ్చారు. అంతే కాకుండా ఏపీలో పలు చోట్ల ఏనుగుల బారి నుంచి ప్రజల్ని కాపాడేందుకు పక్క రాష్ట్రం కర్ణాటక నుంచి కుంకీలను రప్పించారు. వాటి సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా చర్యలు చేపట్టారు. అయితే.. తాజాగా.. పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెలా సైతం తన భర్తను ఫాలో అవుతూ ఆమె చేసిన ఒక పని అందరి మనస్సుల్ని హత్తుకుంది. ఇటీవల పవన్ కళ్యాన్ భుజానికి సర్జరీ తర్వాత ఆమె భర్తతోనే ఉండి సపర్యలు చేసింది.
ఆ తర్వాత తిరుమలకు ట్రెడిషన్ గా పాదయాత్రగా వెళ్లి తన భర్త కోసం మొక్కులు తీర్చుకుంది. ఇదంతా చూసి అభిమానులు పవన్ సతీమణిపై ప్రశంసలు కురిపించారు. కొన్ని రోజుల క్రితం అన్నా లెజీనోవాఇక నుంచి తనను.. 'అన్నా లెజినోవా' అని కాకుండా 'అన్నా కొణిదెల' అని పిలవాలని ఆమె అభిమానులను, మీడియాను కోరిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తన జన్మదినం నేపథ్యంలో ఈరోజున తీసుకున్న కీలక నిర్ణయంపై నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా కొణిదెలా.. తన పుట్టినరోజు నేపథ్యంలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణకు నడుం బిగించారు. విశాఖపట్నంలోని ఇందిరాగాంధీ జూలాజికల్ పార్క్లో రెండు వన్యప్రాణులను ఏడాదిపాటు దత్తత తీసుకున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు జూ అధికారులకు రూ. 6.30 లక్షల విరాళాన్ని అందించారు.
జూలోని ఆసియాటిక్ ఏనుగు సంరక్షణ కోసం రూ. 4.30 లక్షలు అదే విధంగా రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ పోషణ కోసం రూ. 2 లక్షలు వెరసి మొత్తం రూ. 6.30 లక్షల చెక్ను జూ నిర్వాహకులకు అన్నా కోణిదెలా అందజేశారు. ఈ విరాళాన్ని స్వీకరించిన జూ క్యూరేటర్ డాక్టర్ జి. మంగమ్మ, అన్నా కొణిదెల తరఫున వచ్చిన ప్రతినిధులకు జంతు దత్తత ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందజేశారు.
ఈ క్రమంలో అన్నా కొణిదెలా ఇచ్చిన నిధుల్ని ఏడాది పాటు ఏనుగు, రాయల్ బెంగార్ టైగర్ ల కోసం అన్ని రకాలుగా ఉపయోగిస్తామని జూ సిబ్బంది వెల్లడించారు. తన జన్మదినం వేళ అన్నా కొణిదెలా తీసుకున్న నిర్ణయం అందరికి స్పూర్తిదాయకమని జూ క్యూరెటర్ మంగమ్మ పేర్కొన్నారు.
జూలోని జంతువుల దత్తత కార్యక్రమంలో ప్రముఖులు, కార్పొరేట్ సంస్థలతో పాటు సామాన్య ప్రజలు కూడా భాగస్వాములు కావాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాకుండా ఇలా విరాళాలు అందించిన వారు ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80G(5) కింద పన్ను మినహాయింపులు కూడా పొందవచ్చనికూడా పేర్కొన్నారు.
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