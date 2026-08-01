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Pawan Wife Anna Konidela: భర్త బాటలో అన్నా కొణిదెలా.!.. జన్మదినం వేళ పవన్ సతీమణి కీలక నిర్ణయం.. నెట్టింట ప్రశంసలు..!

Pawan kalyan wife anna konidela: అన్నా కోణిదెలా తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల జనసేన అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. పలు చోట్ల ప్రత్యేకంగా సేవ కార్యక్రమాలు సైతం చేపట్టారు. మొత్తంగా పవన్  సతీమణి తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 01, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:52 PM IST
Pawan Wife Anna Konidela: భర్త బాటలో అన్నా కొణిదెలా.!.. జన్మదినం వేళ పవన్ సతీమణి కీలక నిర్ణయం.. నెట్టింట ప్రశంసలు..!
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Wife Anna Konidela: భర్త బాటలో అన్నా కొణిదెలా.!.. జన్మదినం వేళ పవన్ సతీమణి కీలక నిర్ణయం.. నెట్టింట ప్రశంసలు..!
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