/కాలినడకన తిరుమల కొండెక్కిన పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా...వీడియో..!!

Tirumala Tirupati Temple: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా తిరుమలను సందర్శించారు. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయిన నేపథ్యంలో, స్వామివారి దర్శనం కోసం అన్నా లెజినోవా తిరుమలకు వచ్చారు. మొదట విమానంలో రేణిగుంట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న లెజినోవా, అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో తిరుపతిలోని ఆలిపిరి మెట్ల వద్దకు ప్రయాణించారు. పవన్ కళ్యాణ్ త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించేందుకు ఆమె ఆలిపిరి నడకదారి గుండా తిరుమలకు నడిచి వెళ్లారు. శుక్రవారం వరాహస్వామిని దర్శించుకున్న లెజినోవా, శనివారం ఉదయం స్వామివారిని దర్శించుకోనున్నారు. భద్రతా సిబ్బంది ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా అన్నా లెజినోవా ఆలిపిరి నడకదారిలో నడుస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
రోటేటర్ కఫ్ గాయంతో బాధపడుతున్న పవన్ కళ్యాణ్కు ఇటీవల ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స జరిగింది. అనంతరం ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన పవన్ కళ్యాణ్, హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. నాలుగు వారాల తర్వాత ఆయన భుజానికి ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోనున్నారని వైద్యులు తెలిపారు. పూర్తిగా కోలుకోవడానికి నాలుగు నెలల వరకు పడుతుందని ఆయన చెప్పారు.
ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న పవన్ కళ్యాణ్ను పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు పరామర్శిస్తున్నారు. శుక్రవారం, డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణ రాజుతో పాటు పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులు, నిర్మాతలు, న్యాయవాదులు, మీడియా సంస్థల మేనేజర్లు ఆయనను కలవడానికి వెళ్లారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ను కలిసిన వారిలో శాసనసభ విప్ బొమ్మి నాయకర్, మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ, గిడ్డి సత్యనారాయణ, అరవ శ్రీధర్, ప్రముఖ నిర్మాత నవీన్ ఎర్నేని, ప్రముఖ న్యాయవాది అశ్విన్ కుమార్, మీడియా సంస్థల మేనేజర్లు ఉన్నారు.
Anna Lezhneva Garu has begun her sacred pilgrimage to Tirumala via the Alipiri footpath for the darshan of Lord Venkateswara.
May Lord Srinivasa shower her with good health, peace, strength, and abundant blessings.
Wishing her a safe and spiritually fulfilling journey to the… pic.twitter.com/VczxgeVWDD
— Sreekanth B+ve (@sreekanth324) July 17, 2026
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