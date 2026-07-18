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కాలినడకన తిరుమల కొండెక్కిన పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా...వీడియో..!!

Tirumala Tirupati Temple: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం ఆమె అలిపిరి నడకమార్గం ద్వారా కాలినడకన తిరుమల కొండకు  చేరుకున్నారు. తిరుమల చేరుకున్న ఆమెకు టీటీడీ అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శ్రీవారి దర్శనానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. స్వామివారి దర్శనం అనంతరం అధికారులు ఆమెకు తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 18, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:21 AM IST
కాలినడకన తిరుమల కొండెక్కిన పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా...వీడియో..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కాలినడకన తిరుమల కొండెక్కిన పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా...వీడియో..!!
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