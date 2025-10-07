English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

YSRCP: కల్తీ మద్యంపై చంద్రబాబు, పవన్‌ కల్యాణ్‌పై పేర్ని నాని తీవ్ర ఆగ్రహం

Perni Nani Fire On Adulterated Liquor: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సంచలనం రేపుతున్న కల్తీ మద్యం అంశంపై మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చంద్రబాబు పాలనలో మద్యం ఏరులై పారుతోందని.. ఇప్పుడు కల్తీ మద్యం టీడీపీ పెంచి పోషిస్తోందని ఆరోపించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 7, 2025, 03:20 PM IST

YSRCP: కల్తీ మద్యంపై చంద్రబాబు, పవన్‌ కల్యాణ్‌పై పేర్ని నాని తీవ్ర ఆగ్రహం

YSR Congress Party: నాణ్యమైన మద్యం తక్కువ ధరకే అందిస్తామని చెప్పి చంద్రబాబు 16 నెలలుగా ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని వైఎస్సాఆర్‌ సీపీ సీనియర్‌ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పిల్లను ఇచ్చిన మామ ఎన్టీరామారావును వెన్నుపోటు పొడవడం నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని కసా కసా కసా అంటూ పొడుస్తూ ఉన్నాడని విమర్శించారు. అన్నింటినీ కోతలు వేస్తున్నారని చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు.

Also Read: Hyderabad Land Sale: భూముల రికార్డు బద్దలు.. హైదరాబాద్‌ రాయదుర్గంలో ఎకరం @ 177 కోట్లు

చంద్రబాబు పరిపాలనపై మంగళవారం మచిలీపట్నంలో మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మీడియాతో మాట్లాడారు. 'తల్లికి వందనం వేస్తానని చెప్పి 85 లక్షల మందిలో 40 లక్షల మందికి ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. వైఎస్‌ జగన్‌లా కోతలు కోయమని కోతలు కూసి కోతలు కోశాడు. జగన్ ఒక వెయ్యి కోస్తే నువ్వు రూ.2 వేలు కోశావు. ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.15 వేలు వేస్తానని చెప్పి ఏడాది తర్వాత కోతలు కోసి జగన్ వేసిన వారికే వేశారు' అని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని ఆరోపించారు.

Also Read: Vijay Devarakonda: షాకింగ్‌ ఘటన.. హీరో విజయ్ దేవరకొండకు రోడ్డు ప్రమాదం.. రష్మిక మందన్నా కన్నీళ్లు

'పేదలకు ఇళ్లు ఇస్తానని చెప్పి ఒక్కటీ కూడా ఇవ్వలేదు, ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు. ప్రజలకు పథకాలు అరకొర ఇచ్చి చేతులు దులుపుకున్నారు. మందుబాబులకు కూడా చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచాడు' అని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని విమర్శించారు. పవన కల్యాణ్‌పై పేర్ని నాని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. 'పవన్ కల్యాణ్‌ను కలుగు నాయుడు అనాలి. ఈయన కలుగులో నుంచి రాడు. ఎన్నికలకు ముందు బయటకు వస్తాడు రెచ్చిపోతాడు. ఆడ పిల్లకు అన్యాయం జరుగుతుంటే.. అఘాయిత్యాలు జరుగుతుంటే కలుగులో నుంచి బయటకు రాడు' అని ఆరోపించారు.

Also Read: Chandrababu Gift: విద్యార్థులకు సీఎం చంద్రబాబు గుడ్ న్యూస్.. పావలా వడ్డీకే విదేశీ విద్యా రుణాలు

'ఏపీలో మెక్‌డొనల్డ్ లేదు, బ్యాగ్ పైబర్, మాన్షన్ హౌస్ లేదని విమర్శించారు. మరి ఇప్పుడు దొరికే మందు చంద్రబాబు బ్రాండా'? అని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని ప్రశ్నించారు. టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆఫ్రికా నుంచి కొత్త ఫార్ములా తెచ్చి కొత్త మందు అమ్ముతున్నారని.. సూపర్ సిక్స్ బ్రాండ్, స్పెషల్ స్టేటస్ బ్రాండ్ మందు అని తెలిపారు. రాయలసీమలో 2, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 1, ఉత్తరాంధ్రలో కూడా కల్తీ మద్యం వ్యాపారం ఉందని ఆరోపించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Perni NaniysrcpMachilipatnamKrishna DistrictAdulterated Liquor

