Petrol And Diesel Crisis: పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ సంక్షోభంపై ముంబై నుంచే సీఎం చంద్రబాబు రివ్యూ

AP Petrol And Diesel Crisis: పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత ఏర్పడడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో పెట్రోల్ బంకులకు ఎగబడుతున్నారు. పెట్రోల్, డీజిల కొరత కారణంగా ప్రజలు భారీగా చేరుకుని బంక్లపై దాడి చేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది. పరిస్థితి తీవ్రంగా మారిన నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అప్రమత్తమయ్యారు. ముంబై పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు ఏపీలోని పరిస్థితిపై సమీక్ష చేశారు.
రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా కొరతతో బంకుల మూసివేతపై ముంబై నుంచి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష చేశారు. ముంబై నుంచి ఉదయం అమరావతికి బయలుదేరే ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్తోపాటు ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రి టెలీకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. జిల్లాల వారీగా ప్రస్తుత పరిస్థితిని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. సరఫరా ఎలా ఉందనేది అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
రాష్ట్రంలో మొత్తం 4,510 పెట్రోల్ బంకులు ఉండగా.. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత కారణంగా దాదాపు 421 బంకులు మూతపడ్డాయని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు. సరఫరా గతం కంటే పెరిగినా కొరత ఏర్పడిందనే భయంతో వినియోగదారులు కొనేందుకు ఎగబడడంతో అకస్మాత్తుగా డిమాండ్ పెరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. పెట్రోలియం సంస్థలు శనివారం రోజున 10,345 కి.లీ పెట్రోల్, 14,156 కి.లీ డీజిల్ను డీలర్లకు సరఫరా చేసినట్టు వివరించారు. కొరత ఏర్పడిందనే ఆందోళనతో పెట్రోల్, డీజిల్ కొనుగోళ్లు భారీగా పెరిగాయని అధికారులు తెలిపారు.
సాధారణ రోజుల్లో రోజుకు సుమారు 6330 కిలో లీటర్ల పెట్రోల్ విక్రయాలు ఉంటే.. శనివారం రోజున 8,489 కిలో లీటర్ల అమ్మకాలు జరిగాయని అధికారులు సీఎం చంద్రబాబుకు వివరించారు. డీజిల్ విషయంలో కూడా సాధారణ అమ్మకాల కంటే శనివారం రోజున ఎక్కువ జరిగాయని తెలిపారు. సాధారణ రోజుల్లో రోజుకు 9,048 కిలో లీటర్ల డిజీల్ అమ్ముతారని కానీ శనివారం రోజున 10,556 కిలో లీటర్ల డీజిల్ విక్రయించారని వెల్లడించారు.
సాధారణ స్థాయిని మించి అమ్మకాలు జరగడంతో కొన్ని బంకుల్లో నిల్వలు అయిపోతున్నాయని సీఎం చంద్రబాబుకు అధికారులు వివరించారు. ప్యానిక్ కొనుగోళ్ల కారణంగా సరఫరా పెరిగినా వినియోగదారులు కొన్ని చోట్ల బారులు తీరి పెట్రోల్, డీజిల్ కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఆక్వా రంగంలో డ్రమ్లలో కొనుగోళ్లు చేస్తున్నారని.. వారికి పెట్రో ఉత్పత్తులు విక్రయించే విషయంలో సమస్య తలెత్తుతోందని అధికారులు వెల్లడించారు. దీనికి పరిష్కారం చూపేందుకు కలెక్టర్లు, ఫిషరీష్ శాఖ అధికారులు వెంటనే కార్యాచరణ అమలు చేయాలని అధికారులను సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ శాఖలు తీసుకున్న చర్యలు, సమస్య పరిష్కారంపై తనకు నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులకు చెప్పారు. రాష్ట్రం వచ్చిన అనంతరం తిరిగి పెట్రోల్, డీజిల్ సంక్షోభంపై సీఎం చంద్రబాబు మరోసారి సమీక్ష చేసి.. పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత లేకుండా చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
