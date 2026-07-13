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Piduguralla Medical College: పల్నాడులో కొత్త ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల..100 సీట్ల భర్తీకి NMC గ్రీన్ సిగ్నల్..ఈ ఏడాదే తరగతులు!

Piduguralla Medical College News: ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాలో కొత్త మెడికల్ కాలేజీ ప్రారంభం కానుంది. పిడుగురాళ్లలోని బ్రహ్మణపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో 100 ఎంబీబీఎస్ సీట్ల భర్తీకి జాతీయ మెడికల్ కమిషన్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీంతో ఇదే ఏడాది నుంచి తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 13, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:37 PM IST
Piduguralla Medical College: పల్నాడులో కొత్త ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల..100 సీట్ల భర్తీకి NMC గ్రీన్ సిగ్నల్..ఈ ఏడాదే తరగతులు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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