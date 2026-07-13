/Piduguralla Medical College: పల్నాడులో కొత్త ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల..100 సీట్ల భర్తీకి NMC గ్రీన్ సిగ్నల్..ఈ ఏడాదే తరగతులు!

Piduguralla Medical College News: మెడికల్ విద్యార్థులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పల్నాడు జిల్లా విద్యార్థుల దశాబ్దాల కల ఈనాటికి సాకారమైంది. పిడుగురాళ్ల మండలం బ్రాహ్మణపల్లిలోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో 100 ఎం.బి.బి.ఎస్ సీట్ల భర్తీకి జాతీయ మెడికల్ కమిషన్(NMC) ఆమోదం తెలిపింది. ఈ విద్యా సంవత్సరం(2026-27) నుంచే ప్రవేశాలు, తరగతులు ప్రారంభం కానున్నాయి. జాతీయ నిబంధనల ప్రకారం.. అనుమతినిచ్చిన 100 సీట్లలో 15 శాతం సీట్లను (AIQ) ఆల్ ఇండియా కోటా కింద భర్తీ చేయనున్నారు.
ఇదే విషయాన్ని ఏపీ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి శ్రీ సత్యకుమార్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. మెడికల్ కాలేజీ భవన నిర్మాణాలు కూడా ఇప్పటికే తుదిదశకు చేరుకోవడం వల్ల అతిత్వరలోనే తరగతుల ప్రారంభానికి మార్గం సుగమం అయ్యింది. మెడికల్ కాలేజీకి అవసరమైన ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ నియామకాలు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఆస్పత్రికి సంబంధించిన వైద్యులు, స్టాఫ్ నర్సులు, ఇతర టెక్నీషియన్ల ఎంపిక కూడా తుదిదశకు చేరుకుంది.
ఫలించిన పల్నాడు ఎంపీ కృషి..
ఈ చారిత్రాత్మక అనుమతులు సాధించడం వెనుక నరసరావుపేట పార్లమెంటు సభ్యులు శ్రీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కృషి ఉందని స్థానిక నాయకులు చెబుతున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయంలో మెడికల్ కాలేజీ మంజూరు ప్రక్రియ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, అనుమతుల సాధన వరకు ఎంపీ లావు కృష్ణదేవరాయలు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఢిల్లీలోని నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ (NMC) ఉన్నతాధికారులతో, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిత్వ శాఖతో స్వయంగా సంప్రదింపులు జరిపినట్లు ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ కృషి ఫలితమే ఈరోజు అనుమతి (LoP) వచ్చేలా సాధ్యపడిందని నియోజకవర్గ నేతలు అంటున్నారు.
మరోవైపు, మెడికల్ కాలేజీ భవన నిర్మాణాలు తుది దశకు చేరుకోగా.. కళాశాలకు అవసరమైన ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల నియామకాలు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఆసుపత్రికి అవసరమైన వైద్యులు, స్టాఫ్ నర్సులు, ఇతర టెక్నీషియన్ల ఎంపిక కూడా జరుగుతోంది.
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