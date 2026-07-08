/అమ్మ ప్రేమకు హద్దుల్లేవు.. అనాథలైన పసి ప్రాణాలకు తల్లిగా మారిన పంది!

Kurnool Pig Viral Pic: అమ్మ ప్రేమకు ఎలాంటి హద్దులు, సరిహద్దులు లేవని నిరూపించే ఒక అద్భుతమైన సంఘటన ఆంధ్రప్రదేశ్లో వెలుగుచూసింది. కర్నూలు జిల్లా కోసిగి మండలానికి సమీపంలో ఉన్న జాంబాపురం గ్రామంలో ఒక హృదయ విదారకమైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. గ్రామానికి చెందిన ఒక ఆడకుక్క కొన్ని రోజుల క్రితం నాలుగు అందమైన పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. అయితే, దురదృష్టవశాత్తూ రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆ తల్లి కుక్క చనిపోయింది.. దీనితో పుట్టి కొన్ని రోజులు కూడా కాకముందే ఆ చిన్నారి కుక్క పిల్లలు తల్లిలేని అనాథలుగా మారిపోయాయి.
ఆకలి కేకలతో పిల్లలు..
కళ్లు కూడా సరిగ్గా.. తెరవని ఆ నాలుగు కుక్క పిల్లలకు తమ తల్లి చనిపోయిందనే విషయం కూడా తెలియదు.. ఆకలితో అవి అలమటించిపోయాయి. ఆహారం కోసం, తల్లి పాలు దొరకక అల్లాడిపోతూ.. గట్టిగా అరుస్తూ ఏడవడం మొదలుపెట్టాయి. ఆ పసి ప్రాణాల ఆకలి కేకలు, దీనమైన అరుపులు చూసి స్థానికులు ఎంతో బాధపడ్డారు. కానీ వాటి ఆకలిని ఎలా తీర్చాలో.. పాలు ఎలా పట్టాలో తెలియదు.. సరిగ్గా అదే సమయంలో అక్కడ ఒక అపురూపమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది.
ఆ వీధిలోనే తిరిగే ఒక ఆడపంది.. ఆకలితో ఏడుస్తున్న కుక్క పిల్లల దీనమైన అరుపులను వినింది... ఆ పంది కుక్క పిల్లలు ఉన్న చోటుకు వెళ్లింది. ఆకలితో అలమటిస్తున్న ఆ పసి ప్రాణాలను చూసి దానిలోని మాతృ హృదయం ఉప్పొంగింది.. ఏమాత్రం సంకోచించకుండా.. ఆ కుక్క పిల్లల చెంతకు చేరి వాటి పక్కనే ప్రేమగా పడుకుంది. సాధారణంగా పందులు ఇతర జంతువుల పట్ల క్రూరంగా ప్రవర్థించడం మనం చూస్తూ ఉంటాము.. కానీ ఈ పంది మాత్రం ఆ పిల్లలకు తల్లిలా మారిపోయింది.
పాలు తాగిన కుక్క పిల్లలు..
ఆకలితో అలమటించిన ఆ చిన్నారి కుక్క పిల్లలు కూడా తమ ఎదుట ఉన్నది వేరే జాతి జంతువు అనే భయం లేకుండా.. వెంటనే ఆ పంది దగ్గరకు చేరి ఎంతో ఆత్రుతగా పాలు తాగడం మొదలు పెట్టాయి.. ఆ పంది కూడా ఎంతో ఓపికగా.. కదలకుండా నిలబడి ఆ పిల్లల ఆకలి తీరేంత వరకు పాలు ఇచ్చింది.. ఆ పసి పిల్లలు కడుపు నిండా పాలు తాగిన తర్వాతే.. అక్కడే ప్రశాంతంగా పడుకున్నాయి.. అప్పటి నుంచి ఆ పంది ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా వచ్చి.. ఆ అనాథ కుక్క పిల్లల ఆకలి తీరుస్తూ.. కంటికి రెప్పలా కాపాడుతోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు..
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