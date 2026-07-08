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అమ్మ ప్రేమకు హద్దుల్లేవు.. అనాథలైన పసి ప్రాణాలకు తల్లిగా మారిన పంది!

Kurnool Pig Viral Pic: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు జిల్లాలో మనుషులను కదిలిస్తున్న ఓ అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది.. తల్లి చనిపోయిన కుక్క పిల్లలకు ఓ ఆడ పంది ఆకలి తీర్చిన ఘటనకు సంబంధించిన ఫోటో వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:13 PM IST
అమ్మ ప్రేమకు హద్దుల్లేవు.. అనాథలైన పసి ప్రాణాలకు తల్లిగా మారిన పంది!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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