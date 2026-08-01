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PM MODi: స్వర్ణాంధ్ర ప్రదేశ్ విజన్‌లో ఇదొక శుభదినం.!. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవ సభలో ప్రధాని మోదీ భావొద్వేగం..

Bhogapuram international airport: గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం 'థింసా'ను ప్రధాని వీక్షించి మధురానుభూతికి లోనయ్యానని ప్రధాని వెల్లడించారు. అంతే కాకుండా.. అభివృద్ధిలో రికార్డులతో పాటు, 'థింసా' నృత్యం కూడా గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించిందన్నారు. ఒకేసారి 13 వేలమంది గిరిజన మహిళల 'థింసా' నృత్యం నిజంగా అద్భుతమని ప్రధాని మోదీ కొనియాడారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 01, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:09 PM IST
PM MODi: స్వర్ణాంధ్ర ప్రదేశ్ విజన్‌లో ఇదొక శుభదినం.!. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవ సభలో ప్రధాని మోదీ భావొద్వేగం..
Image Credit: pmmodiinbhogapuramnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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