Pm modi speech in bhogapuram sabha: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఏళ్ల నాటి భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ కలసాకారం అయింది. స్వర్ణాంధ్ర ప్రదేశ్ విజన్ లో నేడు కీలక మైలు రాయిగా చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో భోగాపూరంలో నూతనంగా నిర్మించిన అల్లూరీ సీతారామ రాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంను దేశ ప్రధాని ఈరోజు ప్రారంభించారు. రూ. 18 వేల కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభొత్సవాలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవ సభలో 'అందరికీ నమస్కారం' అంటూ ప్రధాని మోదీ తెలుగులో తన ప్రసంగంను ప్రారంభించారు. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో కీలకమైన రోజుగా చెప్పుకొచ్చారు.
'స్వర్ణాంధ్ర విజన్-2047'కు ఇదొక శుభదినమన్నారు. పవిత్రమైన ఉత్తరాంధ్ర గడ్డపై అడుగుపెట్టే భాగ్యం నాకు దక్కిందన్నారు. సింహాచలం అప్పన్నకు, పైడితల్లి అమ్మవారికి నా ప్రణామాలని పేర్కొన్నారు. గిరిజన సంప్రదాయ నృత్యం 'థింసా'ను వీక్షించి మధురానుభూతికి లోనయ్యానని మాట్లాడారు. అభివృద్ధిలో రికార్డులతో పాటు, 'థింసా' నృత్యం కూడా గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించిందన్నారు. ఒకేసారి 13 వేలమంది గిరిజన మహిళల 'థింసా' నృత్యం నిజంగా అద్భుతమని ప్రధాని మోదీ కొనియాడారు.
'థింసా' నృత్యంలో మన తరతరాల వారసత్వం కనిపించిందన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు విజన్కు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. 'భోగాపురం ASR విమానాశ్రయం' ఆంధ్రా యువత ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు నూతన లాంచ్ ప్యాడ్లా పనిచేస్తుంది..! గతంలో ఎక్కడ విమానాశ్రయం నిర్మించినా 'ఒక్క కుటుంబం' పేర్లే ఉండేవన్నారు.
అయోధ్యలో ఎయిర్పోర్టుకు 'మహర్షి వాల్మీకి' పేరు పెట్టామన్నారు. పంజాబ్లో 'సంత్ రవిదాస్' పేరుతో ఎయిర్ పోర్టు ప్రారంభించామన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు 'అల్లూరి సీతారామరాజు' పేరు పెట్టుకున్నామనిగుర్తు చేశారు. పేదవాళ్లు తమ కలలు సాకారం చేసుకునేలా అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు.
గత 12 ఏళ్లలో 166 విమానాశ్రయాలు వచ్చాయన్నారు. 'ఉడాన్' పథకం ద్వారా దేశ విమానయాన రంగంలో పెనుమార్పులు తీసుకువచ్చామన్నారు. విమానం ఎక్కాలన్న పేద, మధ్యతరగతి వర్గాల కలలు సాకారం చేశామని ప్రధాని మోదీ వివరించారు.
'డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్' వలన డబుల్ స్పీడ్తో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చెందుతోందని తెలిపారు. 'వికసిత్ భారత్'కు గ్రోత్ ఇంజిన్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలుస్తుందని, చంద్రబాబు, పవన్ సహా NDA టీమ్ అంతా ఏపీ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉందన్నారు.
విశాఖపట్నం నుంచి కృష్ణపట్నం వరకు పోర్టులను అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు.
మూలపేట, రామాయపట్నంలో నూతన పోర్టులు నిర్మిస్తున్నామన్నారు. ఇది అల్లూరి సీతారామరాజు నడియాడిన నేల.. గిరిజన హక్కుల కోసం అల్లూరి సీతారామరాజు తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారని గుర్తుచేశారు. ఇదే భూమిపై ఇవాళ అభివృద్ధి ల్యాంచ్ప్యాడ్ ప్రారంభమైంది.. ఎయిర్పోర్టుల పేర్లను ఒక కుటుంబానికి పరిమితం చేయలేదన్నారు.
అయోధ్య ఎయిర్పోర్ట్కు వాల్మీకి, ఇక్కడ అల్లూరి పేరును పెట్టుకున్నామన్నారు. 2014 కంటే ముందు 74 ఎయిర్పోర్టులు మాత్రమే ఉండేవని, ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 166కు చేరుకుందన్నారు. చిన్న పట్టణాల నుంచి నగరాలకు ఎయిర్ సేవలు ఉన్నాయని, ఉడాన్ పథకం వల్ల ఎయిర్పోర్టుల సంఖ్య మాత్రమే పెరగలేదు.. ప్రయాణికుల సంఖ్య కూడా పెరిగిందన్నారు. కాశీలో ప్రారంభమైన స్పోక్ ఎయిర్పోర్ట్ మోడల్ అమృత్సర్ వరకు విస్తరించిందని.. బ్లూ ఎకానమీని బలోపేతం చేస్తున్నామన్నామని ప్రధాని మోదీ భావొద్వేగంతో ప్రసంగించారు.
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