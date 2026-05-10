PM Modi Visit CBN Residence: హైదరాబాద్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నివాసాలను సందర్శించారు. జూబ్లీహిల్స్ పరిసరాల్లోని కూటమి నేతల ఇంటికి వెళ్లి అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు. రాజకీయ ప్రాధాన్యతతో పాటు వ్యక్తిగత అనుబంధాన్ని చాటుతూ ఈ పర్యటన సాగింది.
ప్రధాని మోదీ తొలుత డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఇటీవల పవన్ కల్యాణ్కు సైనస్ సమస్య కారణంగా శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయన తన నివాసంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పవన్ ఇంటికి వెళ్లిన మోదీ, ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
పవన్ నివాసం నుంచి ప్రధాని నేరుగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటికి వెళ్లారు. ప్రధానికి చంద్రబాబుతో పాటు మంత్రి నారా లోకేశ్ ఘనస్వాగతం పలికారు. దాదాపు గంటకు పైగా చంద్రబాబు నివాసంలో గడిపిన మోదీ, బాబుతో కలిసి వివిధ రాజకీయ, అభివృద్ధి అంశాలపై కీలక చర్చలు జరిపారు.
ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా ప్రధాని స్పందన
చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులతో దిగిన ఫొటోలను ప్రధాని మోదీ సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. "చంద్రబాబు నాయుడు గారి నివాసానికి వెళ్లి ఆయన కుటుంబ సభ్యులను కలవడం ఎంతో సంతోషాన్నిచ్చింది. ఎన్నో విభిన్నమైన అంశాలపై అభిప్రాయాలను పంచుకోవడం చాలా బాగుంది" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, హైదరాబాద్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ స్వయంగా వీరి ఇళ్లకు వెళ్లి కలవడం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇది ఇరు పార్టీల మధ్య ఉన్న బలమైన బంధానికి నిదర్శనమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
