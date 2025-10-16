Andhra Pradesh Development Projects Inauguration: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆత్మగౌరవం, సంస్కృతికి నిలయంగా ఉంటుందని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. శ్రీశైలం, కర్నూలు పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో 'సూపర్ జీఎస్టీ- సూపర్ సేవింగ్స్' పేరిట బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఏపీ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రధాని మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు. దాదాపుగా రూ. 13,429 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను వర్చువల్గా ప్రారంభించి, శంకుస్థాపనలు చేశారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సైన్స్, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా నిలిచింది. ఎన్నో అవకాశాలతో పాటు యువతకు అపారశక్తి కలిగి ఉన్నారు. అహోబిలం నరసింహ స్వామి, మహానంది పరమేశ్వరునికి నమస్కరిస్తున్నా. మంత్రాలయం రాఘవేంద్రస్వామి అందరికీ ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. జ్యోతిర్లింగాలలో ఒక్కటైన ఆ సోమనాథుడి నిలయం అయిన గుజరాత్లో నేను పుట్టాను. విశ్వనాథుడి నెలవున్న కాశీ పట్టణానికి సేవ చేసే అవకాశం నాకు లభించింది. నేడు శ్రీశైల మల్లిఖార్జున స్వామి ఆశీస్సులను పొందాను" అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వెల్లడించారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్కు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ రూపంలో శక్తిమంతమైన నాయకత్వం ఉంది. ఈ రాష్ట్రానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పూర్తి మద్దతు ఉంది. గత ఏడాదిన్నరగా రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతోంది. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ తో రాష్ట్రం ప్రగతి సాధిస్తోంది. ఢిల్లీ, అమరావతి వేగంగా
డబుల్ ఇంజిన్ సర్కారు ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రం అపూర్వ ప్రగతి సాధిస్తోంది. 2047 ఏడాది నాటికి భారత్ వికసిత భారత్గా మారుతుందని.. 21వ శతాబ్దం మన 140 కోట్ల భారతీయులది" ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
Also Read: Nagarjuna Akkineni: "శోభిత నా కోడలు కాదు.." కుండబద్ధలు కొట్టిన నాగార్జున.. షాక్లో అక్కినేని ఫ్యాన్స్!
ALso Read: Bigg Boss 9: బిగ్బాస్ షోపై కేసు నమోదు..దివ్వెల మాధురి, రీతూ చౌదరిని బయటకు పంపాలని వార్నింగ్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook