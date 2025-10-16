English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Modi: ఇదే ప్రభుత్వం కొనసాగితే..భారత్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ 1 రాష్ట్రం: ప్రధానమంత్రి మోదీ

Andhra Pradesh Development Projects Inauguration: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆత్మగౌరవం, సంస్కృతికి నిలయంగా ఉంటుందని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. శ్రీశైలం, కర్నూలు పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో 'సూపర్‌ జీఎస్టీ- సూపర్‌ సేవింగ్స్‌' పేరిట బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 16, 2025, 05:20 PM IST

Andhra Pradesh Development Projects Inauguration: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆత్మగౌరవం, సంస్కృతికి నిలయంగా ఉంటుందని భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. శ్రీశైలం, కర్నూలు పర్యటనలో భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో 'సూపర్‌ జీఎస్టీ- సూపర్‌ సేవింగ్స్‌' పేరిట బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఏపీ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రధాని మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు. దాదాపుగా రూ. 13,429 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులను వర్చువల్‌గా ప్రారంభించి, శంకుస్థాపనలు చేశారు. 

"ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సైన్స్‌, ఆవిష్కరణల కేంద్రంగా నిలిచింది. ఎన్నో అవకాశాలతో పాటు యువతకు అపారశక్తి కలిగి ఉన్నారు. అహోబిలం నరసింహ స్వామి, మహానంది పరమేశ్వరునికి నమస్కరిస్తున్నా. మంత్రాలయం రాఘవేంద్రస్వామి అందరికీ ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. జ్యోతిర్లింగాలలో ఒక్కటైన ఆ సోమనాథుడి నిలయం అయిన గుజరాత్‌లో నేను పుట్టాను. విశ్వనాథుడి నెలవున్న కాశీ పట్టణానికి సేవ చేసే అవకాశం నాకు లభించింది. నేడు శ్రీశైల మల్లిఖార్జున స్వామి ఆశీస్సులను పొందాను" అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వెల్లడించారు. 

"ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ రూపంలో శక్తిమంతమైన నాయకత్వం ఉంది. ఈ రాష్ట్రానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పూర్తి మద్దతు ఉంది. గత ఏడాదిన్నరగా రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతోంది. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ తో రాష్ట్రం ప్రగతి సాధిస్తోంది. ఢిల్లీ, అమరావతి వేగంగా 
డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారు ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రం అపూర్వ ప్రగతి సాధిస్తోంది. 2047 ఏడాది నాటికి భారత్ వికసిత భారత్‌గా మారుతుందని.. 21వ శతాబ్దం మన 140 కోట్ల భారతీయులది" ప్రధానమంత్రి మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 

pm ModiAndhra Pradesh development projects inaugurationNarendra Modi Andhra Pradesh visitChandrababu NaiduSrisailam temple

