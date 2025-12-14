PM Surya Ghar Yojana Scheme Details: కేంద్రంలోని ఎన్టీఏ సర్కార్ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'పీఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజిలీ యోజన' పథకం అమలుపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఓ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ పథకాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు పూర్తిగా ఉచితంగా అమలు చేయనున్నట్లు. అలాగే వెనుకబడిన వర్గాల (బీసీలు)కు భారీగా రాయితీ ఇవ్వనున్నట్లు విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు.
పథకం లక్ష్యం..
ఇంటిపై సోలార్ విద్యుత్ (రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్లాంట్) తక్కువ ఖర్చుతో ఏర్పాటు చేసుకోవడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టారు. వీటికి ప్రోత్సాహకాలుగా ఎస్సీ, ఎస్టీ కులాలకు ఉచితంగా.. బీసీ కులాలకు రాయితీలను ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వం ఈ ప్రయోజనాలను మరింత విస్తరించింది.
Also Read: Pragathi Daughter: నటి ప్రగతి కూతుర్ని చూశారా? అందం ముందు హీరోయిన్ల కూడా దిగదుడుపే! పిటపిటలాడే అందం!
ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాల ప్రజలకు సౌర విద్యుత్ ఏర్పాటు పూర్తిగా ఉచితంగా అమలు చేస్తారు. అలాగే సమాజంలో వెనుకబడిన వర్గాల (బీసీలు) ప్రజలకు కూడా ఈ పథకంలో పెద్ద మొత్తంలో రాయితీ ఇవ్వనున్నారు. అయితే ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధిదారులు నెలకు 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ పొందవచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా కోటి మందికి ఈ పథకాన్ని వర్తింపజేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
దరఖాస్తు ఎలా చేయాలంటే?
ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందాలనుకునే వారు ఏ సామాజిక వర్గాలకు చెందిన వారైనా.. ప్రజలు ఆన్లైన్లో లేదా నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. pmsuryaghar.gov.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఆఫ్లైన్లో దరఖాస్తు చేయాలనుకునే వారు మీ ఊర్లోని సచివాలయానికి వెళ్లి అక్కడ కూడా సోలార్ విద్యుత్ కోసం అప్లికేషన్ పెట్టొచ్చు.
రాయితీ ఎలా లభిస్తుంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే రాయితీ మొత్తం ఎంత ఉంటుందో ఒక ఉదాహరణతో తెలుసుకుందాం. మీరు 3 కిలోవాట్ల సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేయాలని అనుకుంటే.. దానికి సుమారు రూ. 1.50 లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా అనుకుందాం. ఈ మొత్తం ఖర్చులో కేంద్రం రాయితీ ద్వారా మీకు సుమారు రూ. 70 వేలు వరకు లబ్ధి పొందుతారు. మిగిలిన సొమ్మును లబ్ధిదారులు పెట్టుబడి పెట్టాలి. అవసరమైతే బ్యాంకుల నుండి రుణాలు కూడా ఇప్పించడానికి ప్రభుత్వం సాయం చేస్తుంది. ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ పెట్టుకున్న తర్వాత.. అధికారులు అనుమతి మంజూరు చేసి, కొత్త మీటర్ ఏర్పాటు చేస్తారు. దీని ద్వారా మీరు ఉచితంగా కరెంట్ సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు.
Also Read: School Holiday: స్కూళ్లకు మరో రెండు సెలవులు.. డిసెంబరు 16, 17 హాలీడేకి విద్యాశాఖ గ్రీన్ సిగ్నల్..పండగ చేసుకోండి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook